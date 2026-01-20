Китай отримав запрошення від США до "Ради миру" щодо Гази

Китай отримав від адміністрації США запрошення приєднатися до "Ради миру", ініційованої президентом Дональдом Трампом для врегулювання ситуації в секторі Гази.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ КНР Ґо Цзякунь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Китай вже отримав запрошення американської сторони", - заявив дипломат.

Водночас Ґо Цзякунь не уточнив, як на цю пропозицію відреагувало керівництво Китаю та чи планує Пекін долучатися до ініціативи.

Рішення щодо участі КНР у Раді миру наразі офіційно не оголошувалося.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.

Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона і пригрозив запровадити мита у 200% на французькі вина та шампанське.

