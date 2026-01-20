У Франції відреагували на погрози Трампа щодо мит: "Неприйнятні та неефективні"

В оточенні президента Франції Еммануеля Макрона розцінили погрози президента США Дональда Трампа запровадити 200-відсоткові мита на французькі вина та шампанське як "неприйнятні та неефективні".

"Як ми завжди наголошували, тарифні погрози, спрямовані на вплив на нашу зовнішню політику, є неприйнятними та неефективними", - заявило джерело телеканалу.

Міністр сільського господарства Франції Анні Женевар назвала заяву Трампа "безпрецедентно жорстокою" та наголосила, що вона не може залишитися без реакції не лише з боку Франції, а й з боку всього Європейського Союзу.

Зазначається, що у 2024 році експорт французьких алкогольних напоїв до США сягнув майже 3,8 млрд євро, значна частина яких припадала саме на вина і шампанське.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.

Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона і пригрозив запровадити мита у 200% на французькі вина та шампанське.

