У Франції відреагували на погрози Трампа щодо мит: "Неприйнятні та неефективні"

Зустріч у форматі "Веймар+" щодо підтримки України відбудеться 12 лютого в Парижі

В оточенні президента Франції Еммануеля Макрона розцінили погрози президента США Дональда Трампа запровадити 200-відсоткові мита на французькі вина та шампанське як "неприйнятні та неефективні".

"Як ми завжди наголошували, тарифні погрози, спрямовані на вплив на нашу зовнішню політику, є неприйнятними та неефективними", - заявило джерело телеканалу.

Міністр сільського господарства Франції Анні Женевар назвала заяву Трампа "безпрецедентно жорстокою" та наголосила, що вона не може залишитися без реакції не лише з боку Франції, а й з боку всього Європейського Союзу.

Зазначається, що у 2024 році експорт французьких алкогольних напоїв до США сягнув майже 3,8 млрд євро, значна частина яких припадала саме на вина і шампанське.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.
  • Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона і пригрозив запровадити мита у 200% на французькі вина та шампанське.

Ринок є і він працює незалежно від того, як би і чим той Тромб не намагався його поламати.
Тож попит на хороші товари при загороджувальних митах зумовить лише карколомний ріст контрабанди.
20.01.2026 12:41 Відповісти
ДІДО просто робить все по указці Путіна - просто руйнує імідж США, знищує НАТО, знищує все що може і рже при цьому в лице
20.01.2026 12:41 Відповісти
викрасти макрона ще не додумались..
20.01.2026 12:49 Відповісти
 
 