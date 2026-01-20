Во Франции отреагировали на угрозы Трампа по поводу пошлин: "Неприемлемы и неэффективны"

Встреча в формате "Веймар+" по поддержке Украины состоится 12 февраля в Париже

В окружении президента Франции Эммануэля Макрона расценили угрозы президента США Дональда Трампа ввести 200-процентные пошлины на французские вина и шампанское как "неприемлемые и неэффективные".

Об этом сообщает BFMTV, передает Цензор.НЕТ.

"Как мы всегда подчеркивали, тарифные угрозы, направленные на влияние на нашу внешнюю политику, являются неприемлемыми и неэффективными", - заявило источник телеканала.

Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар назвала заявление Трампа "беспрецедентно жестоким" и подчеркнула, что оно не может остаться без реакции не только со стороны Франции, но и со стороны всего Европейского Союза.

Отмечается, что в 2024 году экспорт французских алкогольных напитков в США достиг почти 3,8 млрд евро, значительная часть которых приходилась именно на вина и шампанское.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.
  • Трамп раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона и пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское.

Ринок є і він працює незалежно від того, як би і чим той Тромб не намагався його поламати.
Тож попит на хороші товари при загороджувальних митах зумовить лише карколомний ріст контрабанди.
20.01.2026 12:41 Ответить
ДІДО просто робить все по указці Путіна - просто руйнує імідж США, знищує НАТО, знищує все що може і рже при цьому в лице
20.01.2026 12:41 Ответить
викрасти макрона ще не додумались..
20.01.2026 12:49 Ответить
 
 