Во Франции отреагировали на угрозы Трампа по поводу пошлин: "Неприемлемы и неэффективны"

В окружении президента Франции Эммануэля Макрона расценили угрозы президента США Дональда Трампа ввести 200-процентные пошлины на французские вина и шампанское как "неприемлемые и неэффективные".

Об этом сообщает BFMTV, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Как мы всегда подчеркивали, тарифные угрозы, направленные на влияние на нашу внешнюю политику, являются неприемлемыми и неэффективными", - заявило источник телеканала.

Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар назвала заявление Трампа "беспрецедентно жестоким" и подчеркнула, что оно не может остаться без реакции не только со стороны Франции, но и со стороны всего Европейского Союза.

Отмечается, что в 2024 году экспорт французских алкогольных напитков в США достиг почти 3,8 млрд евро, значительная часть которых приходилась именно на вина и шампанское.

Трамп раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона и пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское.

