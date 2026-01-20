Лавров оценил идею Трампа о создании "Совета мира": "Администрация прагматиков"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров положительно отозвался об идее президента США Дональда Трампа о создании "Совета мира".

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам Лаврова, российская сторона недавно получила конкретные предложения, в частности проект устава "Совета мира".

Он отметил, что инициатива, предложенная США, свидетельствует об осознании необходимости формировать группы стран для сотрудничества в определенных направлениях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп пригласил 48 стран в "Совет мира" относительно Газы, в частности Украину, - Bloomberg

Лавров также заявил, что администрация Дональда Трампа является "администрацией прагматиков".

"Она осознает необходимость не просто объединять под своим руководством большое количество стран, но и в полной мере учитывать их законные интересы", - добавил глава МИД РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон отказался войти в "Совет мира" Трампа: лидер США пригрозил тарифами

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп пригласил Нетаньяху в возглавляемый США "Совет мира" относительно Газы, - CNN