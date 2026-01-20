Лавров оценил идею Трампа о создании "Совета мира": "Администрация прагматиков"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров положительно отозвался об идее президента США Дональда Трампа о создании "Совета мира".
Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По словам Лаврова, российская сторона недавно получила конкретные предложения, в частности проект устава "Совета мира".
Он отметил, что инициатива, предложенная США, свидетельствует об осознании необходимости формировать группы стран для сотрудничества в определенных направлениях.
Лавров также заявил, что администрация Дональда Трампа является "администрацией прагматиков".
"Она осознает необходимость не просто объединять под своим руководством большое количество стран, но и в полной мере учитывать их законные интересы", - добавил глава МИД РФ.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
- Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
- Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.
