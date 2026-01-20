РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10648 посетителей онлайн
Новости Трам создает "Совет мира"
2 361 18

Лавров оценил идею Трампа о создании "Совета мира": "Администрация прагматиков"

Переговоры РФ и США. Лавров анонсировал встречу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров положительно отозвался об идее президента США Дональда Трампа о создании "Совета мира".

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Лаврова, российская сторона недавно получила конкретные предложения, в частности проект устава "Совета мира".

Он отметил, что инициатива, предложенная США, свидетельствует об осознании необходимости формировать группы стран для сотрудничества в определенных направлениях.

Лавров также заявил, что администрация Дональда Трампа является "администрацией прагматиков".

"Она осознает необходимость не просто объединять под своим руководством большое количество стран, но и в полной мере учитывать их законные интересы", - добавил глава МИД РФ.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.

Автор: 

Лавров Сергей (2392) Трамп Дональд (8027)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
ну якщо коняка похвалила - агент Тампон завдання виконує
20.01.2026 12:06
показать весь комментарий
20.01.2026 12:06 Ответить
+7
можете перечпокати себе в цій "Раді"
20.01.2026 12:08
показать весь комментарий
20.01.2026 12:08 Ответить
+5
"законі інтереси" касапів агент кгб "Краснов" обстоює на всі сто.
20.01.2026 12:10
показать весь комментарий
20.01.2026 12:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну якщо коняка похвалила - агент Тампон завдання виконує
20.01.2026 12:06
показать весь комментарий
20.01.2026 12:06 Ответить
можете перечпокати себе в цій "Раді"
20.01.2026 12:08
показать весь комментарий
20.01.2026 12:08 Ответить
"законі інтереси" касапів агент кгб "Краснов" обстоює на всі сто.
20.01.2026 12:10
показать весь комментарий
20.01.2026 12:10 Ответить
коли ***** активізувався на фронті, то рудий заявив: "треба дати їм повоювати", чітко підігруючи свому другу ***** та усвідомлюючи, шо це призведе до знищення України
20.01.2026 12:24
показать весь комментарий
20.01.2026 12:24 Ответить
Это чисто личный клуб Трампа с членским взносом.
20.01.2026 12:12
показать весь комментарий
20.01.2026 12:12 Ответить
-Шановні одноклубники, прошу всіх встати - вноситься член Трампа!
20.01.2026 12:26
показать весь комментарий
20.01.2026 12:26 Ответить
Не перебільшуйте, це хвостик, а не член, там і яєць вже нема, вони в руках пуйла.
20.01.2026 12:40
показать весь комментарий
20.01.2026 12:40 Ответить
кацапів ж вписав до "мирних" то чому б не похвалити - і нема тому/Трампу/ ради
20.01.2026 12:12
показать весь комментарий
20.01.2026 12:12 Ответить
Дай мільярд, дай мільярд.
показать весь комментарий
20.01.2026 12:14 Ответить
Щось підказує що куратор цього лядського цирку "Рада миру" десь в бункері сере в чумадан.
20.01.2026 12:19
показать весь комментарий
20.01.2026 12:19 Ответить
В мене вже слово ''мир'' вивертає, як раніше вивертало ''братський народ''. Тварюки цинічні перевернули весь світогляд і тепер вбивають заради миру, гвалтують дітей заради майбутнього і стирають злиця землі цілі міста заради процвітання
20.01.2026 12:19
показать весь комментарий
20.01.2026 12:19 Ответить
Яке їхало, такого і оцінило???!!!
показать весь комментарий
20.01.2026 12:20 Ответить
Рябої кобили сон.
показать весь комментарий
20.01.2026 12:20 Ответить
американський сором
показать весь комментарий
20.01.2026 12:21 Ответить
не прагматики,а *********..
показать весь комментарий
20.01.2026 12:27 Ответить
маразматиків
показать весь комментарий
20.01.2026 12:30 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2026 12:41 Ответить
Як за Оруеллом, Рада Миру насправді Збіговисько Війни. А заодно і перепис диктаторів і узурпаторів
20.01.2026 17:34
показать весь комментарий
20.01.2026 17:34 Ответить
 
 