Лавров оцінив ідею Трампа про створення "Ради миру": "Адміністрація прагматиків"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров позитивно відгукнувся про ідею президента США Дональда Трампа щодо створення "Ради миру".

Про це він заявив на пресконференції за підсумками роботи російської дипломатії у 2025 році, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Лаврова, російська сторона нещодавно отримала конкретні пропозиції, зокрема проєкт статуту "Ради миру".

Він зазначив, що ініціатива, запропонована США, свідчить про усвідомлення необхідності формувати групи країн для співпраці у певних напрямах.

Лавров також заявив, що адміністрація Дональда Трампа є "адміністрацією прагматиків".

"Вона усвідомлює необхідність не просто об’єднувати під своїм керівництвом велику кількість країн, але й повною мірою враховувати їхні законні інтереси", - додав глава МЗС РФ.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.

