Трамп створює "Раду миру"
2 361 18

Лавров оцінив ідею Трампа про створення "Ради миру": "Адміністрація прагматиків"

Перемовини РФ та США. Лавров анонсував зустріч

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров позитивно відгукнувся про ідею президента США Дональда Трампа щодо створення "Ради миру".

Про це він заявив на пресконференції за підсумками роботи російської дипломатії у 2025 році, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За словами Лаврова, російська сторона нещодавно отримала конкретні пропозиції, зокрема проєкт статуту "Ради миру".

Він зазначив, що ініціатива, запропонована США, свідчить про усвідомлення необхідності формувати групи країн для співпраці у певних напрямах.

Лавров також заявив, що адміністрація Дональда Трампа є "адміністрацією прагматиків".

"Вона усвідомлює необхідність не просто об’єднувати під своїм керівництвом велику кількість країн, але й повною мірою враховувати їхні законні інтереси", - додав глава МЗС РФ.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.

Лавров Сергій Трамп Дональд
ну якщо коняка похвалила - агент Тампон завдання виконує
20.01.2026 12:06 Відповісти
можете перечпокати себе в цій "Раді"
20.01.2026 12:08 Відповісти
"законі інтереси" касапів агент кгб "Краснов" обстоює на всі сто.
ну якщо коняка похвалила - агент Тампон завдання виконує
20.01.2026 12:06 Відповісти
можете перечпокати себе в цій "Раді"
20.01.2026 12:08 Відповісти
"законі інтереси" касапів агент кгб "Краснов" обстоює на всі сто.
20.01.2026 12:10 Відповісти
коли ***** активізувався на фронті, то рудий заявив: "треба дати їм повоювати", чітко підігруючи свому другу ***** та усвідомлюючи, шо це призведе до знищення України
20.01.2026 12:24 Відповісти
Это чисто личный клуб Трампа с членским взносом.
20.01.2026 12:12 Відповісти
-Шановні одноклубники, прошу всіх встати - вноситься член Трампа!
20.01.2026 12:26 Відповісти
Не перебільшуйте, це хвостик, а не член, там і яєць вже нема, вони в руках пуйла.
20.01.2026 12:40 Відповісти
кацапів ж вписав до "мирних" то чому б не похвалити - і нема тому/Трампу/ ради
20.01.2026 12:12 Відповісти
Дай мільярд, дай мільярд.
20.01.2026 12:14 Відповісти
Щось підказує що куратор цього лядського цирку "Рада миру" десь в бункері сере в чумадан.
20.01.2026 12:19 Відповісти
В мене вже слово ''мир'' вивертає, як раніше вивертало ''братський народ''. Тварюки цинічні перевернули весь світогляд і тепер вбивають заради миру, гвалтують дітей заради майбутнього і стирають злиця землі цілі міста заради процвітання
20.01.2026 12:19 Відповісти
Яке їхало, такого і оцінило???!!!
20.01.2026 12:20 Відповісти
Рябої кобили сон.
20.01.2026 12:20 Відповісти
американський сором
20.01.2026 12:21 Відповісти
не прагматики,а *********..
20.01.2026 12:27 Відповісти
маразматиків
20.01.2026 12:30 Відповісти
20.01.2026 12:41 Відповісти
Як за Оруеллом, Рада Миру насправді Збіговисько Війни. А заодно і перепис диктаторів і узурпаторів
20.01.2026 17:34 Відповісти
 
 