Новини Трамп створює "Раду миру"
1 999 19

Україні складно уявити участь у "Раді миру" разом із Росією, - Зеленський

Президент США Дональд Трамп запросив президента України Володимира Зеленського долучитися до "Ради миру" щодо Сектора Гази.

За його словами, наразі запрошення опрацьовують українські дипломати. Водночас президент наголосив, що йому складно уявити участь України в органі, до якого також запрошені президент РФ Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Росія - наш ворог, Білорусь - їх союзник. Для мене складно уявити, як ми з Росією можемо бути разом у тій чи іншій Раді", - заявив Зеленський.

Він додав, що Росія та режим Лукашенка, на його думку, є "радою війни", а не миру.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.
  • Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона і пригрозив запровадити мита у 200% на французькі вина та шампанське.

ХААА. А ДОННІ ІНАКШЕ І НЕ ХОЧЕ. Він же сосулька Кремля - думаю що цю раду миру там і придумали - їх стиль
20.01.2026 13:27 Відповісти
Зате «Рада миру» в Омані успішно відбулася.
20.01.2026 13:24 Відповісти
Наш вступ означатиме зраду Європі. Наш вступ означатиме зраду собі. Трампа у мішок!
20.01.2026 13:23 Відповісти
Наш вступ означатиме зраду Європі. Наш вступ означатиме зраду собі. Трампа у мішок!
20.01.2026 13:23 Відповісти
Якщо ми погодимося, то кацапи відмовляться і Трампель на них образиться як образився на Макрона.
20.01.2026 13:35 Відповісти
Бла-бла-бла. Ви вже зрадили собі, покинувши країну, а тепер цвірінькаєте про "зраду" з іспанських кущів. Україна Європі нічого не гарантувала.
20.01.2026 13:38 Відповісти
Зате «Рада миру» в Омані успішно відбулася.
20.01.2026 13:24 Відповісти
о да. там все було в чиколяді. теми рішалися мішками.
20.01.2026 13:25 Відповісти
ХААА. А ДОННІ ІНАКШЕ І НЕ ХОЧЕ. Він же сосулька Кремля - думаю що цю раду миру там і придумали - їх стиль
20.01.2026 13:27 Відповісти
Інстинкти підказали пацюку, що на ліхтарі імунітет не працює.
20.01.2026 13:27 Відповісти
Такий світ - в якому першу скрипку грає Трамп
20.01.2026 13:28 Відповісти
Якась какафонія від Зеленського.
''Я увідєл мір в ґлазах путіна'' - заявляв Зеленський.
20.01.2026 13:33 Відповісти
А нас зовсім нескладно уявити твої договорняки з рашкою, так званий Оман, і ще й двушки міндіча ...і я думаю ще багато, багато цікавого ми дізнаємося.
20.01.2026 13:39 Відповісти
Україні складно - тобі ні!
20.01.2026 13:48 Відповісти
Цікаво, а були б задоволені тут коментатори, якщо б Зеленський погодився. Він відмовився і правильно зробив, тим більше, що нам зараз не до Гази.
20.01.2026 13:51 Відповісти
Участь української сторони в спільній "раді" з кацапами означає легімітизацію з нашого боку пуйла в міжнародних відносинах. А це ДО припинення війни і укладання мирного договору є недопустимим. От про що мова. І няких сумнівів, ніякого вивчення чи опрацювання українськими дипломатами.
Хоча, бубчка з радістю може б і погодилась, то ж який рівень, який престиж!
Але ж роль в нього така, патрійот...
20.01.2026 14:00 Відповісти
Ну тут він правий.
20.01.2026 13:55 Відповісти
Нахєр нам той сєктор газа?
20.01.2026 13:57 Відповісти
просинаючись кожного ранку в першу чергу та й думаю... ну як там себе почуває сектор газу та що ще нового вчудив трамп . бо в україні одні і ті ж самі новини. скільки та куди прилетіло ракет та безпілотників.
20.01.2026 14:03 Відповісти
Цинізм вищого гатунку - так звана "Рада Миру" з головуючим Трампом, який переіменував Депертамент Оборони в Департамент Війни, який вихваляючись два рази на тиждень зупинкою 8 воєн, насправді дружить з диктаторами, вистелює червону доріжку путіну, якого жодного разу не назвав агресором... Руйнівник демократії в себе в країні і в світі, з непомірними загарбницькими апетитами щодо надр Гренландії, раніше - зазіхання на Канаду, нафту Венесуели і цинічна відмова від підтримки лідера опозиції Мачадо. Цікаво, чи на цій Раді він повісить на шию нобелівську медальку, яку йому подарувала наївна Марія Мачадо?
20.01.2026 14:05 Відповісти
Ти ба? А як же було тоді ' важко ''кварталу'' і Бубочці десятиліттями робити фільми і концерти на московії? Про це навіть ніхто не подумав. Але вони мужньо там вижили, втекли і принесли мудрому наріду рай на землі.
20.01.2026 16:04 Відповісти
 
 