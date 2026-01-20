Україні складно уявити участь у "Раді миру" разом із Росією, - Зеленський

Президент США Дональд Трамп запросив президента України Володимира Зеленського долучитися до "Ради миру" щодо Сектора Гази.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

За його словами, наразі запрошення опрацьовують українські дипломати. Водночас президент наголосив, що йому складно уявити участь України в органі, до якого також запрошені президент РФ Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Росія - наш ворог, Білорусь - їх союзник. Для мене складно уявити, як ми з Росією можемо бути разом у тій чи іншій Раді", - заявив Зеленський.

Він додав, що Росія та режим Лукашенка, на його думку, є "радою війни", а не миру.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.

Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона і пригрозив запровадити мита у 200% на французькі вина та шампанське.

