Є багато нардепів, які вже хочуть скласти мандат, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що є багато народних депутатів у Верховній Раді, які хочуть скласти мандат.
Про це він сказав у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Монобільшість
"Розвалити монобільшість завжди було великим бажанням або фінансових груп, або політичних груп. З самого початку, ще з існування монобільшості 5 років тому.
Спочатку це робили фінансові групи, зокрема група Коломойського. Всі хотіли впливати на монобільшість, на "Слугу народу", голосувати ті закони, які комусь потрібні. Хотіли розвалити, ходили з різними пропозиціями, але монобільшість зберегла, а хтось не зберіг свою свободу", - зазначив президент.
За словами Зеленського, багато з них не захотіли залишатися в Україні.
"Багато хто з них поїхав за кордон. І навіть зараз з-за кордону спробували під час повномасштабної війни розвалити монобільшість. Але монобільшість голосувала всі закони, які просив ЄС, Світовий банк, які потрібні були нам для кандидатства на шляху до ЄС", - пояснив він.
Мандати
"Я знаю багато депутатів, які вже хочуть припинити свій депутатський термін або мандат, але є війна, є виклики війни і є закон. Поки що всім потрібно працювати, як би складно не було", - підсумував глава держави.
а ось Залужного і Малюка прибрали. І за це хтось має сісти до вʼязниці
Вже давно пора наслужене добро десь в теплих краях тратити, а тут служи та й служи...
замучились бідненькі...
Віримо всією ротою.
Склади сам свої повноваження і суши сухарі, тому що ти - ворог України.