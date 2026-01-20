Є багато нардепів, які вже хочуть скласти мандат, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що є багато народних депутатів у Верховній Раді, які хочуть скласти мандат.

Монобільшість

"Розвалити монобільшість завжди було великим бажанням або фінансових груп, або політичних груп. З самого початку, ще з існування монобільшості 5 років тому.

Спочатку це робили фінансові групи, зокрема група Коломойського. Всі хотіли впливати на монобільшість, на "Слугу народу", голосувати ті закони, які комусь потрібні. Хотіли розвалити, ходили з різними пропозиціями, але монобільшість зберегла, а хтось не зберіг свою свободу", - зазначив президент.

За словами Зеленського, багато з них не захотіли залишатися в Україні.

"Багато хто з них поїхав за кордон. І навіть зараз з-за кордону спробували під час повномасштабної війни розвалити монобільшість. Але монобільшість голосувала всі закони, які просив ЄС, Світовий банк, які потрібні були нам для кандидатства на шляху до ЄС", - пояснив він.

Мандати

"Я знаю багато депутатів, які вже хочуть припинити свій депутатський термін або мандат, але є війна, є виклики війни і є закон. Поки що всім потрібно працювати, як би складно не було", - підсумував глава держави.

