Є багато нардепів, які вже хочуть скласти мандат, - Зеленський

Зеленський відповів, чи є монобільшість у Раді

Президент Володимир Зеленський заявив, що є багато народних депутатів у Верховній Раді, які хочуть скласти мандат.

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Монобільшість

"Розвалити монобільшість завжди було великим бажанням або фінансових груп, або політичних груп. З самого початку, ще з існування монобільшості 5 років тому.

Спочатку це робили фінансові групи, зокрема група Коломойського. Всі хотіли впливати на монобільшість, на "Слугу народу", голосувати ті закони, які комусь потрібні. Хотіли розвалити, ходили з різними пропозиціями, але монобільшість зберегла, а хтось не зберіг свою свободу", - зазначив президент.

За словами Зеленського, багато з них не захотіли залишатися в Україні.

"Багато хто з них поїхав за кордон. І навіть зараз з-за кордону спробували під час повномасштабної війни розвалити монобільшість. Але монобільшість голосувала всі закони, які просив ЄС, Світовий банк, які потрібні були нам для кандидатства на шляху до ЄС", - пояснив він.

Мандати

"Я знаю багато депутатів, які вже хочуть припинити свій депутатський термін або мандат, але є війна, є виклики війни і є закон. Поки що всім потрібно працювати, як би складно не було", - підсумував глава держави.

я не належу до фінансових груп, або політичних груп. але хочу щоб зелене лайно розвалилсь.
20.01.2026 13:48 Відповісти
Щоб воно злилося у каналізацію, звідки і виповзло.
20.01.2026 14:35 Відповісти
Оманська Гнида не поїхала у Давос щоб цілодобово висіти в етері - це срака
20.01.2026 13:48 Відповісти
А що робить - скахали ішаків не пускають
20.01.2026 15:33 Відповісти
АЛЕ БІДНЕНЬКІ НЕ МОЖУТЬ ТАК??? Може їм допомогти чимось? Їду дати чи грошей?

Блюзніство возвиличине в абсолют - ЕРА ВИРОДКІВ
20.01.2026 13:49 Відповісти
Але голова більшості - біженець з Абхазії Арахамія- це позор для українців . Невже ні одного етнічного українця не знайшли? Чи українці не продажні і це не влаштовує владу .
а ось Залужного і Малюка прибрали. І за це хтось має сісти до вʼязниці
20.01.2026 13:50 Відповісти
ох і втомились слуги...
Вже давно пора наслужене добро десь в теплих краях тратити, а тут служи та й служи...
замучились бідненькі...
20.01.2026 13:51 Відповісти
Они бояться, учитывая последние события, что когда нибудь в Раду во время сессии "Кинжал" или шось подобное прилетит
20.01.2026 14:04 Відповісти
Нє вони боятьсящо десь під Набу попадуть... а Кинжал ніхто по ВР не пустить, зміна влади буде означати виробництво ракет і перенос війни в глиб території раші. Друге така шалена корупція на руку раші, вона ослаблює армію.
20.01.2026 15:25 Відповісти
Вони ж надіялись шо конверти будуть постійно і такий облом - гойдалки з баблом
20.01.2026 13:52 Відповісти
Частина кліщів вже достатньо насмокталась людської крові, і тепер хоче відпасти в якісь Дубаї і перетравити це все, поки не луснула.
20.01.2026 13:52 Відповісти
Скласти мандат і долучитись до війська?
Віримо всією ротою.
20.01.2026 13:52 Відповісти
не удивительно, и стефанчук скоро уйдет, воды нет,гивно в унитазе сбивать нечем, а ему надо
20.01.2026 13:56 Відповісти
А чого твоя проплачена ************** досягла за майже сім років, голобородько?
Склади сам свої повноваження і суши сухарі, тому що ти - ворог України.
20.01.2026 13:56 Відповісти
Це він про свого кореша Юзіка?
20.01.2026 13:57 Відповісти
Вот це ти їх зає..в своіми рішеннями
20.01.2026 13:59 Відповісти
Нажаль шлях до тюрми довгий і тернистий, терпи вава
20.01.2026 14:02 Відповісти
Це гуняве теля сам вірить про що верзе?
20.01.2026 14:03 Відповісти
Яка мерзотна харя!
20.01.2026 14:28 Відповісти
Особливо ЄС(не фракція) просила голосувати за обмеження діяльності НАБУ. Так і говорили:" Обмежте незалежність НАБУ та САП . Одразу ближче станете до Євросоюзу." Але не пройшло-і перспектива членства віддалилась.
20.01.2026 14:05 Відповісти
скоро директор турагенства зайде в Раду з лозунгом ≪тури зі знижкою≫ .
20.01.2026 14:06 Відповісти
Ну вже ж прібарахлілісь, то можна і покинуть зелену позорну лодку, яка вже протікає.
20.01.2026 14:27 Відповісти
По 10.000 доларів в місяць за натискання книпки + 100.000 грн., які пацані лише на передовій отримують? Не смішіть людей, *****...
20.01.2026 14:40 Відповісти
"Блазень" відчув, що його "Титанік" тоне - щури тікають з корабля...
20.01.2026 14:50 Відповісти
Зекоманда (2019-26): шефіри*, єрмаки, стефанчуки, міндічі, цукермани, галущенко-гринчук, колюбаєви, кісєлі, чернишови-володін-горбатюк-сушон-копистира, боруля-борзови, мецгери, шоли, вовки, павлюки, голик-бойко-жуков, резніченко-хланта, караманіц-сніжко-кравцов-кравченки, милованов-свириденки, стефанішини, маркарова-волинець, шапран-кіпери, баканови-лазаренко-беляєви-лазутін, наумов-акст-гринько-пугач-афанасьєв-чебан, арахамія-каськів-гусейнова-шут-кодецький-вінграновський-льовочкіни, татаров-микитась-забуранна, левченко-гогілашвілі, дубілети, боголюбов-джапарова, крупи, гринкевичі, тищенки-блінови-комарницький-андрієвська, ілащук-ринжуки, веселі, наталуха-шкрум, саакашвілі-ясько, іванов-петров-пронюткін, зарівна-власюк, аваков-котвіцький, культенко-солодкий, арестович о., арістов ю., бабій р., бахматов м., безугла м., бережна т., білоус о., богдан а., богданець а., богуцька є., божик в., божков о., брагар є., бужанський м., василевська-смаглюк о., василів і., васильєв і., ватрас в., великий ю., венедіктова і., веніславський ф., вербицький д., верещук і., вірастюк в., володіна д., гайдай с., галушко м., гевко в., герус а., гетманцев д., глиняна т., гота а., гринчук о., гунько а., гурін д., данілов о., демченко р., деркач а., дирдін м., діденко ю., дмитрук а., дроздова ю., дубінський о., дума о., ємець і., жидков в., жумаділов а., задорожний а., задорожній м., іванісов р., ісаєнко р., (кабанов о.), казак д., камельчук ю., каптєлов є., карандєєв р., касай г., качура о., кінзбурська в., клочко а., ковальов а., (ковальов о.), колісник а., коломойський і., колюх в., копитін і., кормишкіна і., корнієнко о., корявченков ю., костін а., костюк ю., костюх а., котін п., кошовий є., кравець о., кравець р., кравченко р., (кравчук л.), кривошеєв і., кудерчук м., кузнєцов о., кузьміних с., кулеба д., кулеба о., кулініч о., куницький о., куртєв в., кушнір і., лаба м., леонов о., лещенко с., литвин д., литвиненко с., ляшенко а., магомедов р., мазурашу г., малюська д., маріковський о., марченко л., мендель ю., (монастирський д.), мосейчук н., мотовиловець а., нагорняк с., найєм м., негулевський і., нікітіна м., ніколаєнко а., одарченко а., палиця і., пашковський м., петруняк є., пивоваров є., підласа р., пікалов о., подоляк м., (поляков а.), (портнов а.), пронін ф., разумков д., резніков о., роднянський о., рувін о., руденко о., рябошапка р., савченко о., саладуха о., сенниченко д., (сивохо с.), ситниченко є., скічко о., скороход а., сметанін г., смілянський і., смирнов а., соболевський ю., сова о., сольський м., степанов м., столар в., стрелковський в., таран а., тарасов о., тимошенко к., ткач ю., ткаченко м., ткаченко о., ткаченко т., торохтій б., третьякова г., трофімов с., трубіцин в., трухін о., умєров р., федієнко о., (фокін в.), халімон п., хейл о., хмельницький б., холодов а., хоменко о., хомчак р., чорноморов а., шаповалов в., (швець с.), шевченко є., шевченко к., шейко ю., шило а., шкарлет с., шкіль м., шмигаль д., шуляк о., шурма р., юрченко о., якименко п., яковлєв а., яременко б., яценко в. + … // *: жирн. - за кордоном; курсив - підозр., як порушн. закону; підкресл. - друзі та діл. партнери зел-ського
20.01.2026 15:17 Відповісти
нардепи правильно хочуть ,скласти мандат ,бо ти 🤡 торчок конченний, вже докерувався так , шо навіть середньо статистичний нардеп ,починає оглядатися на совість , та за кожним кутом , на лома чекають ...
20.01.2026 15:18 Відповісти
монобільшіть))) ну не сміши
20.01.2026 15:25 Відповісти
Даже не сомневаюсь что хотят отпетлять. Уже начинают понимать чем все это закончится. Тут как в Титанике. Главное в первых рядах к шлюпке пробиться и успеть отплыть чтоб не затянуло под воду.
20.01.2026 15:34 Відповісти
Ах, такі ці негідники. Ти бач, хотіли розвалити монобільшість. І що б українці робили без цієї монобільшості? Почали б, звичайно краще жити і вибрали б уряд спасіння держави. Але кому це потрібно, Україні? А ви подумали про Голобородько, як йому тоді буде без монобільшості? Його ж тоді точно посадять.
20.01.2026 16:01 Відповісти
Невже до лав ЗСУ засобиралися?
20.01.2026 16:26 Відповісти
Так набралися, що вистачить і правнукам? Нехай складають мандати і у ВСУ.
20.01.2026 16:59 Відповісти
 
 