Україна виробляє близько тисячі дронів-перехоплювачів на добу, але цього недостатньо, - Зеленський
Україна нині виробляє близько тисячі дронів-перехоплювачів на добу, однак цього недостатньо для протидії повітряним загрозам.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні ми вже виробляємо десь тисячу перехоплювачів на добу, але цього недостатньо, тому що зараз перехоплювачів вже обігнала кількість наших, скажу вам чесно, операторів", - зазначив глава держави.
За словами Зеленського, завдання зі збільшення кількості мобільних груп операторів уже поставлене. Про нього поінформований головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, а також новопризначений міністр оборони Михайло Федоров.
MrStepanovM
20.01.2026 14:00
Підлога Маккартні
20.01.2026 14:07
Зэлэный_Змий
20.01.2026 14:12
І не знаю, яка дальність польоту перехоплювачів. Частина може падати через розрядку акумуляторів між втраченою ціллю і наступною.
І Маск до росії нерівно дихає, це він нам обмежував, коли по кримському мосту били, а їм - ні-ні.
Нехай хоч щось навчаться робити корисного для держави, якщо вони "не навчені воювати" (с)
У тилу мають працювати автоматичні чи напів-автоматичні зенітні системи на базі кулеметів, зенітних гармат і ракет. Нічого кращого просто не існує.