Україна виробляє близько тисячі дронів-перехоплювачів на добу, але цього недостатньо, - Зеленський

Україна нині виробляє близько тисячі дронів-перехоплювачів на добу, однак цього недостатньо для протидії повітряним загрозам.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми вже виробляємо десь тисячу перехоплювачів на добу, але цього недостатньо, тому що зараз перехоплювачів вже обігнала кількість наших, скажу вам чесно, операторів", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, завдання зі збільшення кількості мобільних груп операторів уже поставлене. Про нього поінформований головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, а також новопризначений міністр оборони Михайло Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є багато нардепів, які вже хочуть скласти мандат, - Зеленський