Україна виробляє близько тисячі дронів-перехоплювачів на добу, але цього недостатньо, - Зеленський

Україна нині виробляє близько тисячі дронів-перехоплювачів на добу, однак цього недостатньо для протидії повітряним загрозам. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми вже виробляємо десь тисячу перехоплювачів на добу, але цього недостатньо, тому що зараз перехоплювачів вже обігнала кількість наших, скажу вам чесно, операторів", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, завдання зі збільшення кількості мобільних груп операторів уже поставлене. Про нього поінформований головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, а також новопризначений міністр оборони Михайло Федоров.

піздун твоє погоняло
20.01.2026 14:00 Відповісти
260 дринов сьогодні залетіло, це по 4 перехоплювача на один шахед, і цього не достатньо? Товариство, по моєму він *******
20.01.2026 14:07 Відповісти
Тисяча за добу це так само як триста фламіндічей за місяць?
20.01.2026 14:12 Відповісти
20.01.2026 14:00 Відповісти
До того ж неземний та потужний.
20.01.2026 14:02 Відповісти
та вони всі із паперу, Ze не дасть збоехати
20.01.2026 14:15 Відповісти
... або на папері.
20.01.2026 15:43 Відповісти
І до наших баранів! - ракети будуть?
20.01.2026 14:02 Відповісти
Не все одразу. Ракети в вечірньому відосіку.
20.01.2026 14:04 Відповісти
йод твою масяню - ти коли небудь живеш в реальності укурок?
20.01.2026 14:02 Відповісти
Треба розуміти, в твоїх кишенях ще недостатньо намародерених з України лярдів. Не всі соки ще випив вурдалак зайшлий.
20.01.2026 14:03 Відповісти
20.01.2026 14:04 Відповісти
20.01.2026 14:07 Відповісти
20.01.2026 14:13 Відповісти
Ішакєди зараз з радіокеруванням і засобами ухилення від повітряних атак.
І не знаю, яка дальність польоту перехоплювачів. Частина може падати через розрядку акумуляторів між втраченою ціллю і наступною.
20.01.2026 14:27 Відповісти
РЕБ в прикордонних область щоб розірвати мережу звязку у шахедів то космічна технологія для України??? простіше просто *****..ти постійно про досягнення яких немає.
20.01.2026 15:19 Відповісти
Флеш писав, що Старлінк майже неможливо заглушити.
20.01.2026 15:31 Відповісти
Старлінк сама компанія, може обмежити над Україною для цілей, у яких швидкість більше якогось значення100 км/год припустимо.
20.01.2026 15:47 Відповісти
На скільки я бачив пости військових, вони зараз не через старлінк це роблять а мережею розтягуються як ретранслятори один для одного.
20.01.2026 15:49 Відповісти
Флеш писав, що невдовзі будуть масово переходити на Старлінк.
І Маск до росії нерівно дихає, це він нам обмежував, коли по кримському мосту били, а їм - ні-ні.
20.01.2026 16:00 Відповісти
Поки що не переходять і використовують мережу з шахедів, ми ж ніяк цьому не протидіємо зовсім тупо ****..ш одна
20.01.2026 18:01 Відповісти
Звісно, пNздить, причому з наголосами і на другому складі, і на першому.
20.01.2026 14:41 Відповісти
«Понад 1500 протишахедних дронів на добу - у грудні‐січні Міноборони вийшло на високий середній показник у постачанні перехоплювачів для війська. Це дозволило суттєво наростити спроможності підрозділів у протидії повітряним цілям на різних рівнях - від переднього краю до захисту тилових регіонів», - зазначив Шмигаль.
20.01.2026 14:07 Відповісти
я ніколи не думав що можуть згвалтувати через вуха - це воно Zельоне Оманське Гнидоття
20.01.2026 14:10 Відповісти
Тисяча за добу це так само як триста фламіндічей за місяць?
20.01.2026 14:12 Відповісти
Не сходиться бухгалтерія , бреше .
20.01.2026 14:15 Відповісти
Підсвічує кацапам, оманський зрадник
20.01.2026 14:17 Відповісти
щце кловун заліває
20.01.2026 14:17 Відповісти
20.01.2026 14:19 Відповісти
еще шмигаль озвучивал 1500 на добу, уже 1000, через пару месяцев 500. скажите кто-нибудь этм счетоводам, что увеличение - это в обратную сторону
20.01.2026 14:19 Відповісти
Одно из двух, либо такое количество не выпускают, либо они не достаточно эффективны, скорей всего и то и другое
20.01.2026 14:23 Відповісти
Дивно, якщо така кількість антидронів на добу, то чого ж збиваютт 150 шахедів з 200? Абстрактно!
20.01.2026 14:24 Відповісти
Це з нової вовиної іграшки Battlefield Zelene chmo
20.01.2026 14:34 Відповісти
Ти балабол, голобородько. Не вистачає операторів? То навчи трутнів-поліцаїв!
Нехай хоч щось навчаться робити корисного для держави, якщо вони "не навчені воювати" (с)
20.01.2026 14:37 Відповісти
Якщо прибрати всі нулі, то можна повірити.
20.01.2026 14:42 Відповісти
в Киеве их что-то не наблюдается, может опу все тысяча охраняют?
20.01.2026 14:52 Відповісти
Не знаю як у Києві, але їх ніде не бачуть, на території неокупованої України!
20.01.2026 15:00 Відповісти
Какие нахер 1000 перехоплювачив? У тебя над киевом прямо сейчас с самого утра десяток дронов спокойно летает и смотрят куда ракеты попали и где ПВО стоит. А перед этим спокойно через пол Украины пролетели.
20.01.2026 15:27 Відповісти
Можна робити хоч 100000 дронів-перехоплювачів на добу, але якщо не має достатньої кількості навчених операторів це все до сраки. Для операторів потрібні транспортні засоби, і саме головне для них потрібні мобільні мінірадари, щоб можна було виявити шахед, його швидкість, висоту та напрямок руху хоча б на відстані 10 км. Потрібен дозвіл операторам працювати в межах міст. А так всі ці заяви виглядають як черговий раунд залучити донорські кошти для розпилу друзями зелі.
20.01.2026 15:45 Відповісти
Оце загнув.Та кажи вже три тисячі, як колись брехав про балістику. Голені вівці повірять. Їм уже точно гірше не буде.
20.01.2026 15:57 Відповісти
Дрони перехоплювачі мають застосовуватись там, де вже не може працювати традиційна ППО. Застосувувати їх массово у тилових районах - це просто розпорошення сил та засобів. До кожного дрона ще потрібен навчений оператор і якому ще треба знайти ціль у небі. Думаю, що як буде одне влучання на 10 запускув, то це буде супер успіх.
У тилу мають працювати автоматичні чи напів-автоматичні зенітні системи на базі кулеметів, зенітних гармат і ракет. Нічого кращого просто не існує.
20.01.2026 16:19 Відповісти
Так тобі ж кажуть знаючі люди, що ресурси треба вкладати не тільки в дрони, а й у ЗРК малої дальності. Клоун на посаді верховного г-нокомандувача - це тисячі марно втрачених життів.
20.01.2026 16:45 Відповісти
 
 