Украина и Великобритания в феврале запустят ежемесячное совместное производство дронов-перехватчиков Octopus

Уже со февраля Украина и Великобритания выйдут на ежемесячное производство тысячи дронов-перехватчиков Octopus.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время Первого форума 100-летнего партнерства между Украиной и Великобританией, который состоялся 16 января в Киеве.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сотрудничество с Великобританией

Сибига также отметил, что Великобритания решила ежегодно в ближайшие годы выделять более 170 млрд гривен на оборону Украины.

Он назвал украинско-британское партнерство "настоящим союзничеством ради неделимой европейской безопасности и общего будущего".

Кроме того, Лондон усилил санкции против России, в частности против так называемого "теневого флота": под ограничения попали более 540 танкеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания стремится перенять опыт Украины в борьбе с беспилотниками

Отметим, что форум состоялся 17 января в годовщину подписания Соглашения о 100-летнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

В мероприятии принял участие глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, а также дипломаты, депутаты и руководство Верховной Рады.

Больше о дроне-перехватчике Octopus

Octopus — это дрон украинской технологии, разработанный в сотрудничестве с Великобританией. Это дроны-перехватчики, которые уничтожают российские "Шахеды" с высокой эффективностью — 70% и более.

Читайте также: Зеленский провел Ставку: обсуждали дроны-перехватчики, ракеты для ПВО и программу PURL