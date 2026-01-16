РУС
Украина и Великобритания в феврале запустят ежемесячное совместное производство дронов-перехватчиков Octopus

OCTOPUS — украинский дрон-перехватчик

Уже со февраля Украина и Великобритания выйдут на ежемесячное производство тысячи дронов-перехватчиков Octopus.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время Первого форума 100-летнего партнерства между Украиной и Великобританией, который состоялся 16 января в Киеве.

Сотрудничество с Великобританией

Сибига также отметил, что Великобритания решила ежегодно в ближайшие годы выделять более 170 млрд гривен на оборону Украины.

Он назвал украинско-британское партнерство "настоящим союзничеством ради неделимой европейской безопасности и общего будущего".

Кроме того, Лондон усилил санкции против России, в частности против так называемого "теневого флота": под ограничения попали более 540 танкеров.

Отметим, что форум состоялся 17 января в годовщину подписания Соглашения о 100-летнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

В мероприятии принял участие глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, а также дипломаты, депутаты и руководство Верховной Рады.

Больше о дроне-перехватчике Octopus

  • Octopus — это дрон украинской технологии, разработанный в сотрудничестве с Великобританией. Это дроны-перехватчики, которые уничтожают российские "Шахеды" с высокой эффективностью — 70% и более.

+5
Я думаю эти дроны уже есть. Британцы никогда не буду говорить о том что ещё не сделано. Так было из си бэби. Они уже успешно атаковали корабли в чёрном море, а британцы только объявляли о том что будут их делать вместе с Украиной. Если кто-то думает что это украинское изделие тут сильно ошибается.
16.01.2026 22:19 Ответить
+3
Безтолкова херня,гроші на вітер.Ракети дебіли робіть.
16.01.2026 22:06 Ответить
+3
И причём здесь это?
16.01.2026 22:17 Ответить
На літо може будуть.
16.01.2026 21:57 Ответить
Старе ірландське прислів'я: «Якщо два сусіди б'ються, значить, напередодні в одного з них ночував англієць». Актуальна на всі часи!
16.01.2026 22:01 Ответить
Дорога ложка до обіду - як би вони зараз пригодились - зимою - Шахеди збивати
16.01.2026 22:03 Ответить
Ну це все куйня...найкраща оборона то напад ...
16.01.2026 22:07 Ответить
Немає в нас ракет - ні своїх ні чужих
16.01.2026 22:10 Ответить
От тому у нас кожного дня така жопа .а європейські гівноміси в цьому зацікавлені
16.01.2026 22:13 Ответить
100пудів,,тільки ж ти бач в цьому чогось ніхто не зацікавлений
16.01.2026 22:08 Ответить
Ракета на Патриот коштує 3,5 ляма долларів, дрон-перехоплювач до 20 тис. За одну ракету можна купити півтори сотні дронів, якими можно збити 100 шлюхедів.
16.01.2026 22:31 Ответить
Тупа маніпуляція!Ракета петріота призначена для збивання швидкісних цілей,балістичних ракет,гіперзвукових крилатих ракет,реактивної авіації.Збивати шахеди таким комплексом зовсім нерозумно.Потрібно клепати типу ігли.Дрон перехоплювач шляпа безтолкова,швидкість мала,сильно залежить від оператора і погодних умов.Купи хоть 3 сотні толку нуль!!!
16.01.2026 22:44 Ответить
До стінгера ракета коштує 780 тис. Далі сам порахуєш.
16.01.2026 22:51 Ответить
Сотні штук не наздоженуть реактивного одного шахеда .
16.01.2026 22:45 Ответить
Реактивні шахеди поки штучні вироби. Но навіть їх дрон перехоплює.
16.01.2026 22:52 Ответить
Зрозуміло.Тут не так давно,такі,як ти пісяли кипятком від фламінго .Octopus чекає доля така ж.На папері воно кудись літає,збиває
16.01.2026 22:58 Ответить
Сотні штук реактивних дронів-перехоплювачів наздоженуть сотні реактивних шахедів. Просто інший двигун.
16.01.2026 23:28 Ответить
Інший двигун,примотаний синьою ізолєнтою .Як все просто.Добавить нормальне двігло,встановити автономну систему наведення і в результаті буде зенітна ракета .
16.01.2026 23:40 Ответить
Ще один спеціаліст.
Це він 20 мільонів дронів пообіцяв?
Знач має плани Потужно розпилювати
16.01.2026 22:09 Ответить
Але по 500 штук буде забирати хитровисрані тіла і продавати наліво
16.01.2026 22:17 Ответить
,У 2025 році Росія запустила понад 44 тисячі дронів "Шахед",

це 3667шт на місяць. так що це ні прощо. потрібна власна ядерна зброя а не оця муйня для розпилу бабла для "сладкой жізні себе и внукам "
16.01.2026 22:28 Ответить
А як обійшлись без міндічей🤮😀?
16.01.2026 22:39 Ответить
 
 