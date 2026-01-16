Украина и Великобритания в феврале запустят ежемесячное совместное производство дронов-перехватчиков Octopus
Уже со февраля Украина и Великобритания выйдут на ежемесячное производство тысячи дронов-перехватчиков Octopus.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время Первого форума 100-летнего партнерства между Украиной и Великобританией, который состоялся 16 января в Киеве.
Сотрудничество с Великобританией
Сибига также отметил, что Великобритания решила ежегодно в ближайшие годы выделять более 170 млрд гривен на оборону Украины.
Он назвал украинско-британское партнерство "настоящим союзничеством ради неделимой европейской безопасности и общего будущего".
Кроме того, Лондон усилил санкции против России, в частности против так называемого "теневого флота": под ограничения попали более 540 танкеров.
Отметим, что форум состоялся 17 января в годовщину подписания Соглашения о 100-летнем партнерстве между Украиной и Великобританией.
В мероприятии принял участие глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, а также дипломаты, депутаты и руководство Верховной Рады.
Больше о дроне-перехватчике Octopus
- Octopus — это дрон украинской технологии, разработанный в сотрудничестве с Великобританией. Это дроны-перехватчики, которые уничтожают российские "Шахеды" с высокой эффективностью — 70% и более.
Це він 20 мільонів дронів пообіцяв?
Знач має плани Потужно розпилювати
це 3667шт на місяць. так що це ні прощо. потрібна власна ядерна зброя а не оця муйня для розпилу бабла для "сладкой жізні себе и внукам "