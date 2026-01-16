Україна та Британія в лютому запустять щомісячне спільне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus

OCTOPUS – український дрон-перехоплювач

Уже з лютого Україна та Велика Британія вийдуть на щомісячне виробництво тисячі дронів-перехоплювачів Octopus.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час Першого форуму 100-річного партнерства між Україною та Велика Британією, який відбувся 16 січня у Києві.

Співпраця з Британією

Сибіга також зазначив, що Британія вирішила щороку в найближчі роки виділяти понад 170 млрд гривень на оборону України.

Він назвав українсько-британське партнерство "справжнім союзництвом заради неподільної європейської безпеки та спільного майбутнього".

Крім того, Лондон посилив санкції проти Росії, зокрема проти так званого "тіньового флоту": під обмеження потрапили понад 540 танкерів.

Зазначимо, що форум відбувся 17 січня у річницю підписання Угоди про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією.

У заході взяв участь глава МЗС Британії Девід Леммі, а також дипломати, депутати та керівництво Верховної Ради.

Більше про дрон-перехоплювач Octopus

  • Octopus — це дрон української технології, який розробили у співпраці з Великою Британією. Це дрони-перехоплювачі, які знищують російські "шахеди" з високою ефективністю — 70% і більше.

Велика Британія (5931) допомога (9084) Сибіга Андрій (895) дрони (7881)
Топ коментарі
Я думаю эти дроны уже есть. Британцы никогда не буду говорить о том что ещё не сделано. Так было из си бэби. Они уже успешно атаковали корабли в чёрном море, а британцы только объявляли о том что будут их делать вместе с Украиной. Если кто-то думает что это украинское изделие тут сильно ошибается.
16.01.2026 22:19 Відповісти
Безтолкова херня,гроші на вітер.Ракети дебіли робіть.
16.01.2026 22:06 Відповісти
И причём здесь это?
16.01.2026 22:17 Відповісти
На літо може будуть.
16.01.2026 21:57 Відповісти
Старе ірландське прислів'я: «Якщо два сусіди б'ються, значить, напередодні в одного з них ночував англієць». Актуальна на всі часи!
16.01.2026 22:01 Відповісти
И причём здесь это?
16.01.2026 22:17 Відповісти
хоча б до того що напередодні англія забрала у нас зброю. Харанти так би мовити. Прислів'я в тему
17.01.2026 01:30 Відповісти
Дорога ложка до обіду - як би вони зараз пригодились - зимою - Шахеди збивати
16.01.2026 22:03 Відповісти
Ну це все куйня...найкраща оборона то напад ...
16.01.2026 22:07 Відповісти
Немає в нас ракет - ні своїх ні чужих
16.01.2026 22:10 Відповісти
От тому у нас кожного дня така жопа .а європейські гівноміси в цьому зацікавлені
16.01.2026 22:13 Відповісти
100пудів,,тільки ж ти бач в цьому чогось ніхто не зацікавлений
16.01.2026 22:08 Відповісти
Ракета на Патриот коштує 3,5 ляма долларів, дрон-перехоплювач до 20 тис. За одну ракету можна купити півтори сотні дронів, якими можно збити 100 шлюхедів.
16.01.2026 22:31 Відповісти
Тупа маніпуляція!Ракета петріота призначена для збивання швидкісних цілей,балістичних ракет,гіперзвукових крилатих ракет,реактивної авіації.Збивати шахеди таким комплексом зовсім нерозумно.Потрібно клепати типу ігли.Дрон перехоплювач шляпа безтолкова,швидкість мала,сильно залежить від оператора і погодних умов.Купи хоть 3 сотні толку нуль!!!
16.01.2026 22:44 Відповісти
До стінгера ракета коштує 780 тис. Далі сам порахуєш.
16.01.2026 22:51 Відповісти
Сотні штук не наздоженуть реактивного одного шахеда .
16.01.2026 22:45 Відповісти
Реактивні шахеди поки штучні вироби. Но навіть їх дрон перехоплює.
16.01.2026 22:52 Відповісти
Зрозуміло.Тут не так давно,такі,як ти пісяли кипятком від фламінго .Octopus чекає доля така ж.На папері воно кудись літає,збиває
16.01.2026 22:58 Відповісти
Сотні штук реактивних дронів-перехоплювачів наздоженуть сотні реактивних шахедів. Просто інший двигун.
16.01.2026 23:28 Відповісти
Інший двигун,примотаний синьою ізолєнтою .Як все просто.Добавить нормальне двігло,встановити автономну систему наведення і в результаті буде зенітна ракета .
16.01.2026 23:40 Відповісти
Ще один спеціаліст.
Це він 20 мільонів дронів пообіцяв?
Знач має плани Потужно розпилювати
16.01.2026 22:09 Відповісти
Але по 500 штук буде забирати хитровисрані тіла і продавати наліво
16.01.2026 22:17 Відповісти
А як обійшлись без міндічей🤮😀?
16.01.2026 22:39 Відповісти
Щомісячне виробництво"? Що за ноу-хау? Цензоре, візьміть в редактори людину з IQ хоча б 100, а то постійно муйня якась вилазить
Гадаю нам потрібне щоденне, щогодинне , щохвилинне і щосекундне виробництво
17.01.2026 06:21 Відповісти
Щось так виходить, що всі проекти з Британією в майбутньому
показати весь коментар
17.01.2026 07:13 Відповісти
 
 