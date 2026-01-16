Україна та Британія в лютому запустять щомісячне спільне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus
Уже з лютого Україна та Велика Британія вийдуть на щомісячне виробництво тисячі дронів-перехоплювачів Octopus.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час Першого форуму 100-річного партнерства між Україною та Велика Британією, який відбувся 16 січня у Києві.
Сибіга також зазначив, що Британія вирішила щороку в найближчі роки виділяти понад 170 млрд гривень на оборону України.
Він назвав українсько-британське партнерство "справжнім союзництвом заради неподільної європейської безпеки та спільного майбутнього".
Крім того, Лондон посилив санкції проти Росії, зокрема проти так званого "тіньового флоту": під обмеження потрапили понад 540 танкерів.
Зазначимо, що форум відбувся 17 січня у річницю підписання Угоди про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією.
У заході взяв участь глава МЗС Британії Девід Леммі, а також дипломати, депутати та керівництво Верховної Ради.
Більше про дрон-перехоплювач Octopus
- Octopus — це дрон української технології, який розробили у співпраці з Великою Британією. Це дрони-перехоплювачі, які знищують російські "шахеди" з високою ефективністю — 70% і більше.
Це він 20 мільонів дронів пообіцяв?
Знач має плани Потужно розпилювати
Гадаю нам потрібне щоденне, щогодинне , щохвилинне і щосекундне виробництво