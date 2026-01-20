Ми повинні мати мінімум два перехоплювачі на один "Шахед", - Зеленський

Нині Росія запускає по Україні приблизно 350 дронів на день, однак планує вийти на рівень тисячі ударних дронів на день.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.

1000 дронів на день

Так, Зеленський зазначив, що Росія ще з минулого року планувала вийти на рівень тисячі ударних дронів на день, однак поки що не досягла цієї мети.

"Середня кількість у них була близько 250 на добу. Зараз я бачу десь 350 - це їхні реальні можливості. Але ми повинні розраховувати на найгірший сценарій", - розповів президент.

Україна повинна мати два перехоплювачі на один "Шахед"

Зеленський наголосив, що в разі зростання кількості атак Україна має діяти на випередження.

"Якщо росіяни можуть застосовувати, наприклад, тисячу дронів, значить, у нас повинно бути мінімум два перехоплювачі на один "Шахед", - додав він.

Що передувало?

  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна нині виробляє близько тисячі дронів-перехоплювачів на добу, однак цього недостатньо для протидії повітряним загрозам.
  • За даними Повітряних сил, в ніч на 20 січня росіяни випустили протикорабельну ракету "Циркон" з окупованого Криму, 18 балістичних ракет Іскандер-М/С-300 (район пусків - Брянська, Ростовська області – РФ.), 15 крилатих ракет Х-101 (район пуску Вологодська область – РФ), а також 339 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Брянськ – РФ, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк. Попередньо, протиповітряна оборона знешкодила 342 цілі.

Міндич нам допоможе? Чи Цукерман?
Нормальна людина, так обісравшись на очах у ВСЬОГО СВІТУ, вже би застрелилась, але не синок мами Ріти...
20.01.2026 15:38 Відповісти
Ключові слова " повинні мати", в не є на сьому році одноосібного керування.
20.01.2026 15:36 Відповісти
А маємо два Цукермани на одного Міндича.
20.01.2026 15:39 Відповісти
Реально до чотирьох дронів потрібно на один Шахед і це означає що це неможливо! Потрібен дешевий зенітно-ракетний комплекс, який може випускати десятки ракет з однієї локації за одну добу! Без такого ЗРК протиповітряна оборона буде дирявою і далі.
20.01.2026 17:33 Відповісти
От людина старається. Робить все що може. Професіонал розмовного жанру.
20.01.2026 15:38 Відповісти
А аналоги "Кинджалів" , "Іскандерів" та "Ліщини" на озброєнні України президент не планує створити?
20.01.2026 15:39 Відповісти
Уже створив із Міндічем Фламінго. Що ще потрібно ?
20.01.2026 15:46 Відповісти
Зєля, перехоплювач сам не перехоплює. До нього потрібен пілот. Грамотний і талановитий.
20.01.2026 15:39 Відповісти
Чапай думає
20.01.2026 15:40 Відповісти
Тим чим грає на піаніно.
20.01.2026 15:49 Відповісти
Були в нас по два ''перехолювачі'': два брата міндічів, два брата цукерманів і два брата шифірів. Правда вони перехоплювали не дрони, в бюджетні гроші воюючої країни і виводили їх за кордон. Ці ''перехоплювачі'' встигали ''двушками'' фінансувати армію ворога.
20.01.2026 15:42 Відповісти
З трьома тисячами фламіндічєй в рік, мільйоном дронів та супутником притули , якого випустили з ями погавкати на пороха.
20.01.2026 15:44 Відповісти
І ледь не забув про двушечку на мацкву кожного тижня.
20.01.2026 15:45 Відповісти
Кому це ти розказуєш? Роби. А заодно і балістичні ракети і саме головне ядерну зброю яка є єдиним гарантом миру а не твої з Тромбом і ****** мірні плани. Бо поки що я тільки бачу як десятки мільярдів грошей йдуть на популістичні програми під вибори.
20.01.2026 15:45 Відповісти
так ти с корєшами все вкрав
20.01.2026 15:45 Відповісти
...торік ми посіяли двісті га буряків (оплески) - хробак їх з'їв. Цьогоріч ми посіяли триста га буряків (оплески) - нехай він ними удавиться... Щось подібне
20.01.2026 15:46 Відповісти
Тобто знову щит, а не меч.
20.01.2026 15:47 Відповісти
1000 перехоплювачив в день на 350 шахедов в день. Минус откат 80%...Ну да. По два на шахед не получается конечно. Треба працювать.
20.01.2026 15:57 Відповісти
Не ми в вони, ти зовсім до них не при чому , так написав що він приймає в цьому безпосередню участь...як збивають так "ми" , як провести адекватну мобілізацію, то скинув з себе всю відповідальність, хмтрожопий жид.
20.01.2026 16:16 Відповісти
Мислітєль!!!
20.01.2026 16:18 Відповісти
а що там з планом миру, який готовий на 90%!?
20.01.2026 16:19 Відповісти
Ну це вже по дорослому...
****@іти так пиз@іти ...
Спочатку 1на1зроби,утирок
20.01.2026 16:44 Відповісти
В тім-то і справа що повинні. Але маємо черговий намір про потужність
20.01.2026 16:44 Відповісти
Повинні мати по 2 перехоплювача на шахед, повинні мати фламінго, повинні мати Нептун. А маємо міндіча, баканова, Чернігова, Галушенка... депутата джокера, заброньованих Петрова та Іванова.
20.01.2026 16:48 Відповісти
Ми повинні мати мінімум два перехоплювачі на один "Шахед", і когось адекватного на посаді президента України.
20.01.2026 17:01 Відповісти
Який шахед?
Шахед-в минулому: його технологію закупили на початках,модернізували, збільшили бойову частину до 90кг,вдосконалили навігацію,поставили пзрк,яке здатне,в принципі, збивати гвинтокрили-це герані.
Відстає зе навіть за визначенням,а не то,щоби організувати випуск власних аналогічних систем.
20.01.2026 17:06 Відповісти
путіну про це казав?
20.01.2026 18:37 Відповісти
4 роки було мало для налагодження виробництва? Може, хай краще хтось інший спробує, а не ви, влада безмозких мародерів?
21.01.2026 14:20 Відповісти
 
 