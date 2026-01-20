Ми повинні мати мінімум два перехоплювачі на один "Шахед", - Зеленський

Нині Росія запускає по Україні приблизно 350 дронів на день, однак планує вийти на рівень тисячі ударних дронів на день.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.

1000 дронів на день

Так, Зеленський зазначив, що Росія ще з минулого року планувала вийти на рівень тисячі ударних дронів на день, однак поки що не досягла цієї мети.

"Середня кількість у них була близько 250 на добу. Зараз я бачу десь 350 - це їхні реальні можливості. Але ми повинні розраховувати на найгірший сценарій", - розповів президент.

Читайте: Україні не вистачає дронів-перехоплювачів. Виробники не встигають з темпами, - Зеленський

Україна повинна мати два перехоплювачі на один "Шахед"

Зеленський наголосив, що в разі зростання кількості атак Україна має діяти на випередження.

"Якщо росіяни можуть застосовувати, наприклад, тисячу дронів, значить, у нас повинно бути мінімум два перехоплювачі на один "Шахед", - додав він.

Також читайте: Україна та Британія в лютому запустять щомісячне спільне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus

Що передувало?