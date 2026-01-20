Ми повинні мати мінімум два перехоплювачі на один "Шахед", - Зеленський
Нині Росія запускає по Україні приблизно 350 дронів на день, однак планує вийти на рівень тисячі ударних дронів на день.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.
1000 дронів на день
Так, Зеленський зазначив, що Росія ще з минулого року планувала вийти на рівень тисячі ударних дронів на день, однак поки що не досягла цієї мети.
"Середня кількість у них була близько 250 на добу. Зараз я бачу десь 350 - це їхні реальні можливості. Але ми повинні розраховувати на найгірший сценарій", - розповів президент.
Україна повинна мати два перехоплювачі на один "Шахед"
Зеленський наголосив, що в разі зростання кількості атак Україна має діяти на випередження.
"Якщо росіяни можуть застосовувати, наприклад, тисячу дронів, значить, у нас повинно бути мінімум два перехоплювачі на один "Шахед", - додав він.
Що передувало?
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна нині виробляє близько тисячі дронів-перехоплювачів на добу, однак цього недостатньо для протидії повітряним загрозам.
- За даними Повітряних сил, в ніч на 20 січня росіяни випустили протикорабельну ракету "Циркон" з окупованого Криму, 18 балістичних ракет Іскандер-М/С-300 (район пусків - Брянська, Ростовська області – РФ.), 15 крилатих ракет Х-101 (район пуску Вологодська область – РФ), а також 339 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Брянськ – РФ, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк. Попередньо, протиповітряна оборона знешкодила 342 цілі.
Шахед-в минулому: його технологію закупили на початках,модернізували, збільшили бойову частину до 90кг,вдосконалили навігацію,поставили пзрк,яке здатне,в принципі, збивати гвинтокрили-це герані.
Відстає зе навіть за визначенням,а не то,щоби організувати випуск власних аналогічних систем.