Вечером 20 января Россия атакует Украину беспилотниками и баллистическими ракетами

Атака на Украину 20 января

Вечером во вторник, 20 января, противник продолжает атаку с применением беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Вражеские дроны фиксируются в воздушном пространстве страны. Силы обороны принимают меры для противодействия воздушной угрозе.

Движение вражеских дронов

В 19:23 - БПЛА в западной части Черниговской области, курс южный.

В 19:36 - БПЛА из Черниговской области держат курс на Киевское водохранилище

В 20:33 - угроза применения баллистического вооружения с юга.

В 20:34 - угроза применения баллистического вооружения с востока.

В 20:55 - Черниговщина: БпЛА в направлении Батурина.

Обновленная информация

В 21:09 – отбой угрозы применения баллистического вооружения.

В 21:20 - Сумщина: БпЛА курсом на Терны, Конотоп.

В 21:25 - БпЛА в направлении Днепра.

Обновленная информация

В 21:43 - Воздушные силы ВСУ сообщают о вражеских целях в воздухе:

  • Черниговщина: группы БпЛА на севере, курс западный;
  • Харьковщина: БпЛА в направлении Шевченкового.

Обновленная информация

В 22:45 – группы БпЛА на границе Харьковской и Сумской областей, курс западный.

В 22:58 - БПЛА в направлении Харькова.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Читайте также: Оккупанты нанесли удар по Запорожью: уже известно о трех погибших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

''Раніше президент Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил ЗСУ щодо боротьби з російськими шахедами...'' Так видайте їм пане президенте по великому шматку асфальту, на який Ви витратили всі оборонні гроші.
Який же мудрий президент, бачить найдрібніші недоліки інших і жодної своєї величезної за 7 років.
А на москві досі не взривається метро
А помітили якими мізерними стали українські повітряні атаки останніми днями?
А на москві досі не взривається метро
І цукор ніхто не завіз до будинків..
20.01.2026 20:57 Ответить
не повірите навідь у Донецьку нічого не взривається та не взривалося а ви про Москву.
Вже є вибухи з детонацією!
Дебільцево, Красний Луч роблять файєр))
ви про якісь ПГТ а я я про Донецьк . там працюють 24/7 всі заводи , які ремонують кацапську техніку , навідь єлектротранспорт . Донецьк у зоні враження артилерії ЗСУ. а в Київі що?
Якщо ви так добре поінформоаані де що працює в Донецьку, то давайте координати для відпрацювання.
Це тому що ти у Швейцарії сидиш.
не чіпай його , він ядрьону бімбу складає .
Як сказав Будавнов, є стриманий оптимізм. Тримайтеся за нього. Ну раз блекаут в моцкві відміняється через те що Фламінгічі полетіли не на моцкву а на Ізраїль
це по плану, перестановки у службах не пройшли даром
зате патужно
Зараз Володя відкриє двері сарая, щоб рожеві фламінго вийшли на вулицю, а сам вилізе на дах Верховної Ради і до самого ранку буде рахувати ракети і шахеди 🧙‍♂️
Нє..він з бункеру не вилізе.
Бо мівіна може охолонути.
@ Деталі про сьогоднішній ракетний обстріл.
/Спойлер: він знову унікальний, але давненько такого не було./

Стосовно унікальності, то півні (прим. - рашисти) частіше роблять "штатний" обстріл, ніж "унікальний". В таких випадках з'являється якась креативність, нововведення, чіткий прорахунок часу синхронізації ударів ракет з дронами і т.д. Таке враження, що унікальні - планують вищі штаби, а штатні - нижчі, де багато розуму не треба.

Перша деталь.
Чому з'явились заголовки про Іскандер-І, якщо навіть букви і у півнів немає в алфавіті?)) Максимум, це можливі випробування "нового" Іскандера-1000 (логічна назва для збільшеної дальності до 1000км), який є просто зміненим балістичним Іскандером-М, із зменшеною БЧ, але більше палива для двигуна. Було 500кг на 500км, роблять тепер 300кг до 1000км. Логічно і раціонально. А Іскандер-і до чого?)

Друга.
Рекордне збиття балістичних ракет. Навіть не так. РЕКОРДНЕ ЗБИТТЯ ЗА ОДИН РАЗ. Тому що, 8 листопада було запущено 32 БР (7 з них Кинджали), але збили наші ППО всього 9 ракет.
Сьогодні ж було запущено 18 балістичних ракет, а збили аж 14! Але не було запущено Кинджалів. І всеодно, це означає, що у нас не вистачало в листопаді ракет ПАК-3 для Петріотів, а сьогодні вже були. Нам їх передали якраз після нового року. І тут можна пов'язати роботу розвідки та дипломатичного корпусу.

Деталь третя.
Робота розвідок.
Пояснюю. ГУР каже, що найближчим часом будуть масовані не просто ракетні удари, а саме балістичні. Бо розвідка півнів дізналась, що у нас мало ПАК-3 ракет і передала своїм, що ми зараз найбільш вразливі до цього типу ракет. Тому, маючи дані від нашої розвідки, дипломатичний корпус, а точніше вже Буданов на новій посаді - вибиває достатню кількість ракет ПАК-3 для відбиття саме балістичних ударів. Тому й такий рекорд у збитих 14 з 18 балістичних ракет)

Четверта.
Ракета Циркон.
Думаю, за відсутності Кинджалів (можливо, пов'язано з проблемами з літаками Міг-31К, які заточені сугубо для запуску Кинджалів) та планування "унікального" удару, для комбінування крилатих (Х-101), балістичних (Іскандер-М/KN-23 та С-300), аеробалістичних гіперзвукових Цирконів та "Шахедів" і давав добро тільки вищий штаб для доповнення саме Цирконами. Плюс, після десятиріччя випробувань і допилювання цих гіперзвукових ракет для роботи не тільки проти кораблів, але й по цілевказанню по наземним цілям, та ще й НАЗЕМНОЇ установки, в умовах таких морозів - саме тестували Циркон.
Кинджали не змогли. Значить прийняли рішення перевірити наземний пуск, а не з фрегата, в морози, по наземній цілі - Циркону.

П'ята деталь.
Головна. У півнів проблеми:
1. 1000 Шахедів одночасно запустити не можуть.
2. Запуск Кинджалів - проблематичний.
3. Використання Ту-160 - проблематиче, тому лише Ту-95МС з ракетами Х-101.
4. Ту-22 з ракетами Х-22 взагалі скоро історичним явищем буде, яке було дуже давно.
5. Циркон, хоч надводний, хоч наземний запуск - допилюють. Пуск штучний, з великим інтервалом, немає ракет.
6. Нинішні ракети Х-101 (з джерелами Defence Express) взагалі випущені в ПЕРШОМУ КВАРТАЛІ 2026 РОКУ! А де ж резерви попередніх років? Які в першу чергу треба запустити, щоб свіжіші ракети покласти в резерв? Тобто, з конвеєра ракети їдуть на програмування та одразу запускаються.
7. Використання ракет РМ-48У, що являються мішенями для навчання екіпажів С-300/400. Сама ж "мішень" створюється з старих ракет до цих же С-300, а значить також вміє в наземний удар.
8. Вони спішать використати останні ресурси для ударів по нашій енергетиці, поки є морози. Далі ці удари будуть не актуальні.
9. Спішать, бо на фронті штопор, відпав Купянськ, Покровськ не береться, Запоріжжя заглохло. СБС ставить рекорди у знищені півнів за добу. А колотить народ холодом, щоб почати говорити владі "зупиніть війну, бо всі нафіг перемерзнемо" - зараз саме воно.
10. Проблеми вони не бачать, як і в 22 році, коли щось нааналізуваа, що ми будемо півнів з квітами зустрічати. А вийшло вінками, з чорними пакетами.
Так і буде з теплом і світлом.
Вони нас просто не розуміють))."
20.01.2026 21:18 Ответить
"а точніше вже Буданов на новій посаді - вибиває достатню кількість ракет ПАК-3 для відбиття саме балістичних ударів" - що це за крінж? Це Буданов сам про себе написав чи передвиборча технологія? За тиждень на посаді він міг тільки в санаторії їх вибити
20.01.2026 21:48 Ответить
Пишуть, що Буданов в свій час навчався в США, там у нього є непогані зв'язки у розвідтоваристві.
Якщо довго не могли вибити поставку ракет до "Петріотів", а після призначення Буданова в ОПу і відрядження у США ракети раптом з'явились, то тут може бути зв'язок. Принаймні, виключати цього не слід.
21.01.2026 00:31 Ответить
Зв'язку не може бути ніякого - розвідтовариство США не впливає на поставку ракет, бо останнє слово за ідіотом Донні, який нам іх не передає, а продає через партнерів. Враження, що стаття написана заради абзацу про потужність Буданова.
16.12.24 17:13 9 628 83

В України є лазерна зброя "Тризуб", застосовуються дрони-"матки", - Сухаревський.
А ракети татки в😸
а якби Україна дружно ставала на коліна перед Богом, при кожній тривозі, ракети б у другу сторону полетіли б
👍👍👍👍👍
Це для того обезголовили СБУ щоб рашиські удари по енергетиц України були одностороні ? відповіді немає по чортах ,куди не сунется горе президент чекай біди.
Де відповідь по кацапії?
Де балістика України? Чому досі не арештован екс президент Зеленський за саботаж , привласнення повноважень, розкрадання ?
@ (мова оригіналу):
"Таганрогский завод разрушен так, что беспилотники не могли нанести такой ущерб. Вероятнее всего, это были ракеты. Путинцы скрывают это, чтобы не вызвать панику среди владельцев предприятий, которые работают на войну. Если ракеты прилетят дальше, хозяева начнут избавляться от таких заказов.

(Вячеслав Вячеславович Мальцев, YouTube Народовластие, от 15.01.2026г.)"
а у нас зато Боневтік в Давос не втік...
