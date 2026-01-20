Оккупанты нанесли удар по Запорожью: уже известно о трех погибших
Сегодня, 20 января, российские войска нанесли удар по Запорожью и Запорожскому району, вследствие чего есть погибшие.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Удар по Запорожью
Отмечается, что россияне нанесли удар беспилотником по частному сектору города. Вследствие атаки разрушены дома, возник пожар.
По предварительным данным, одна женщина получила ранения.
Впоследствии Федоров сообщил, что из-за вражеской атаки по Запорожью погиб человек.
"Загорелись автомобили. В одном из них находился человек. К сожалению, спасти его не удалось", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на месте работают все экстренные службы.
Обновление по атаке на Запорожье
Глава ОВА сообщил, что из-за вражеской атаки на Запорожье уже трое погибших.
"Россияне отобрали жизни у супругов: 48-летнего мужчины и 43-летней женщины. Погиб и их 57-летний сосед", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов повреждены по меньшей мере 6 частных домов, сгорели 3 автомобиля.
Кроме того, из-за вражеского удара без электричества остались почти 1500 абонентов. Восстановительные работы начнутся, как только разрешит ситуация по безопасности.
Последствия атаки на Запорожье
Обстрелы Запорожского района
В частности, глава ОВА отметил, что россияне продолжают террор гражданских.
Вследствие вражеских ударов по Запорожскому району погиб человек, еще один – травмирован.
- Обстрел из РСЗО повредил магазин и частные дома в Терсянке. Погиб 62-летний мужчина.
- Кроме того, россияне ударили fpv-дроном по экскаватору, который работал на территории района. Вследствие атаки техника повреждена. 48-летний водитель получил травмы. Ему оказали необходимую помощь.
