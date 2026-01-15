Наслідки удару Сил оборони по заводу з виробництва дронів у російському Таганрозі. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Унаслідок ракетного удару Сил оборони України по заводу з виробництва безпілотників у російському Таганрозі у ніч проти 13 січня зафіксовані руйнування на території підприємства.

Про це повідомляє російська служба "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Які наслідки?

Так, на світлині з космосу, зробленій 14 січня, видно, що унаслідок української атаки на території заводу були знищені кілька будівель. Зокрема, зазнала руйнувань одна будівля, що була зведена відносно недавно –– на початку 2025 року.

На заводі "Атлант-Аеро" виробляють компоненти для бойових безпілотників, систем управління та комплексів РЕБ.

Атака БПЛА на Таганрог 13 січня - наслідки зі супутника
Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що безпілотники атакували Таганрог, під ударом авіаремонтний завод та виробник компонентів для дронів.
  • 13 січня у Генштабі уточнили, що ракетами українського виробництва уражено підприємство у Таганрозі, де виготовляли БПЛА.

Автор: 

безпілотник БпЛА (5716) Удари по РФ (899) Таганрог (15)
Горі горі ясно
показати весь коментар
15.01.2026 21:08 Відповісти
Там ще багато чого руйнувати, alas...
показати весь коментар
15.01.2026 21:12 Відповісти
Треба щоб там пустка була!Треба повтрити.
показати весь коментар
15.01.2026 21:24 Відповісти
 
 