Последствия удара Сил обороны по заводу по производству дронов в российском Таганроге СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
Вследствие ракетного удара Сил обороны Украины по заводу по производству беспилотников в российском Таганроге в ночь на 13 января зафиксированы разрушения на территории предприятия.
Об этом сообщает российская служба "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Каковы последствия?
В частности, на фотографии из космоса, сделанной 14 января, видно, что вследствие украинской атаки на территории завода были уничтожены несколько зданий. В частности, разрушениям подверглось одно здание, построенное относительно недавно – в начале 2025 года.
На заводе "Атлант-Аэро" производят компоненты для боевых беспилотников, систем управления и комплексов РЭБ.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали Таганрог, под ударом авиаремонтный завод и производитель компонентов для дронов.
- 13 января в Генштабе уточнили, что ракетами украинского производства поражено предприятие в Таганроге, где изготавливали БПЛА.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Az AZLK
показать весь комментарий15.01.2026 21:08 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Alex Zverev #512929
показать весь комментарий15.01.2026 21:12 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
tolik ber
показать весь комментарий15.01.2026 21:24 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль