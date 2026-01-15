Последствия удара Сил обороны по заводу по производству дронов в российском Таганроге СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Вследствие ракетного удара Сил обороны Украины по заводу по производству беспилотников в российском Таганроге в ночь на 13 января зафиксированы разрушения на территории предприятия.

Об этом сообщает российская служба "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Каковы последствия?

В частности, на фотографии из космоса, сделанной 14 января, видно, что вследствие украинской атаки на территории завода были уничтожены несколько зданий. В частности, разрушениям подверглось одно здание, построенное относительно недавно – в начале 2025 года.

На заводе "Атлант-Аэро" производят компоненты для боевых беспилотников, систем управления и комплексов РЭБ.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали Таганрог, под ударом авиаремонтный завод и производитель компонентов для дронов.

13 января в Генштабе уточнили, что ракетами украинского производства поражено предприятие в Таганроге, где изготавливали БПЛА.

