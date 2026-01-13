Завод по производству дронов в Таганроге поражен СБУ и ВМС: Это ослабит технические возможности оккупантов
СБУ совместно с ВМС ВС Украины нанесли удар по заводу по производству дронов в российском Таганроге.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что говорят в СБУ?
Как отмечается, центр спецопераций "Альфа" СБУ совместно с подразделениями группировки сил и средств ВМС ВС Украины нанесли удар по производственным корпусам завода "Атлант Аэро", который расположен в Таганроге Ростовской области РФ. В результате попаданий на объекте наблюдалась серия громких взрывов и пожар.
"Атлант Аэро" занимается полным циклом проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БПЛА типа "Молния", а также составных частей для БПЛА "Орион" для оккупационных войск.
Поражение завода снизит объемы производства БПЛА и ослабит технические возможности оккупантов по проведению разведывательно-ударных операций с применением беспилотников", - говорится в сообщении.
"Каждая остановленная линия производства - это сотни дронов, которые не полетят по украинским городам, не убьют мирных людей, не разрушат дома", - отмечают в СБУ.
СБУ совместно с Силами безопасности и обороны продолжает эффективную работу по уменьшению военного потенциала РФ. "Хлопок" на предприятиях российского ВПК будет гореть и в дальнейшем.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что беспилотники атакуют Таганрог, под ударом - авиаремонтный завод и производитель компонентов для дронов. Впоследствии в Генштабе уточнили, что ракетами украинского производства поражено предприятие в Таганроге, где изготавливали БПЛА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- "Кроме завода «Атлант Аэро» долбанули по авиаремонтному заводу ТАНТК им. Г.М. Бериева. Предприятие «Атлант Аэро» производит компоненты для боевых дронов, систем управления, а также комплексов РЭБ. Производство в частности сосредоточено на разработке дронов «Орион» и FPV-беспилотников".
- "Именно так. Атлант Аэро. Как бы по мягче-остались от цехов тока каркасы. Разъё&ано всё. Работать уже не будет. И явно не беспилотник прилетел, ракету видели. По жертвам-хз, но мы ушли со второй в 00.30, а пара цехов и основной работали до 5.00. ****** в 5.17. Там охрана ещё находится. Успели ли они в убежище...хотя там такое убежище".
І на диво, прозвучали питання: "Какой мудак сказал: Я принял решение..., из-за чего нас сейчас и бомбят?!!!".
Що ж, на 5-му році почало доходити. А щодо "Вдарити Орешніком ще раз", пишуть:
- Так хохлы разобрали остатки Орешника во Львове - там гироскопы 60-х годов, времён Гагарина. Попробуй на складах найти запчасти брежневских времён..."
Реально той Орєшнік - це РСД-10 Піонер та Рубіж-18, нічого нового... Так, пугалка для Європи.