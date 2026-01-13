Завод по производству дронов в Таганроге поражен СБУ и ВМС: Это ослабит технические возможности оккупантов

СБУ совместно с ВМС ВС Украины нанесли удар по заводу по производству дронов в российском Таганроге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что говорят в СБУ?

Как отмечается, центр спецопераций "Альфа" СБУ совместно с подразделениями группировки сил и средств ВМС ВС Украины нанесли удар по производственным корпусам завода "Атлант Аэро", который расположен в Таганроге Ростовской области РФ. В результате попаданий на объекте наблюдалась серия громких взрывов и пожар.

"Атлант Аэро" занимается полным циклом проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БПЛА типа "Молния", а также составных частей для БПЛА "Орион" для оккупационных войск.

Поражение завода снизит объемы производства БПЛА и ослабит технические возможности оккупантов по проведению разведывательно-ударных операций с применением беспилотников", - говорится в сообщении.

"Каждая остановленная линия производства - это сотни дронов, которые не полетят по украинским городам, не убьют мирных людей, не разрушат дома", - отмечают в СБУ.

СБУ совместно с Силами безопасности и обороны продолжает эффективную работу по уменьшению военного потенциала РФ. "Хлопок" на предприятиях российского ВПК будет гореть и в дальнейшем.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что беспилотники атакуют Таганрог, под ударом - авиаремонтный завод и производитель компонентов для дронов. Впоследствии в Генштабе уточнили, что ракетами украинского производства поражено предприятие в Таганроге, где изготавливали БПЛА.