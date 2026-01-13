Завод із виробництва дронів у Таганрозі уразили СБУ та ВМС: Це послабить техспроможності окупантів
СБУ разом із ВМС ЗС України уразили завод із виробництва дронів у російському Таганрозі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Що кажуть у СБУ?
Як зазначається, центр спецоперацій "Альфа" СБУ разом із підрозділами угруповання сил і засобів ВМС ЗС України завдали удар по виробничих корпусах заводу "Атлант Аеро", який розташований у Таганрозі Ростовської області рф. В результаті влучань на обʼєкті спостерігалася серія гучних вибухів та пожежа.
"Атлант Аеро" займається повним циклом проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також складових частин для БпЛА "Оріон" для окупаційних військ.
Ураження заводу знизить обсяги виробництва БпЛА та послабить технічні спроможності окупантів щодо проведення розвідувально-ударних операцій із застосуванням безпілотників", - йдеться у повідомленні.
"Кожна зупинена лінія виробництва - це сотні дронів, які не полетять по українських містах, не вб’ють мирних людей, не зруйнують домівки", - наголошують у СБУ.
СБУ разом із Силами безпеки й оборони продовжує ефективну роботу зі зменшення військового потенціалу рф. "Бавовна" на підприємствах російського ВПК палатиме й надалі.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що безпілотники атакують Таганрог, під ударом авіаремонтний завод та виробник компонентів для дронів. Згодом у Генштабі уточнили, що ракетами українського виробництва уражено підприємство у Таганрозі, де виготовляли БПЛА.
- "Кроме завода «Атлант Аэро» долбанули по авиаремонтному заводу ТАНТК им. Г.М. Бериева. Предприятие «Атлант Аэро» производит компоненты для боевых дронов, систем управления, а также комплексов РЭБ. Производство в частности сосредоточено на разработке дронов «Орион» и FPV-беспилотников".
- "Именно так. Атлант Аэро. Как бы по мягче-остались от цехов тока каркасы. Разъё&ано всё. Работать уже не будет. И явно не беспилотник прилетел, ракету видели. По жертвам-хз, но мы ушли со второй в 00.30, а пара цехов и основной работали до 5.00. ****** в 5.17. Там охрана ещё находится. Успели ли они в убежище...хотя там такое убежище".
І на диво, прозвучали питання: "Какой мудак сказал: Я принял решение..., из-за чего нас сейчас и бомбят?!!!".
Що ж, на 5-му році почало доходити. А щодо "Вдарити Орешніком ще раз", пишуть:
- Так хохлы разобрали остатки Орешника во Львове - там гироскопы 60-х годов, времён Гагарина. Попробуй на складах найти запчасти брежневских времён..."
Реально той Орєшнік - це РСД-10 Піонер та Рубіж-18, нічого нового... Так, пугалка для Європи.