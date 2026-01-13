Завод із виробництва дронів у Таганрозі уразили СБУ та ВМС: Це послабить техспроможності окупантів

СБУ разом із ВМС ЗС України уразили завод із виробництва дронів у російському Таганрозі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що кажуть у СБУ?

Як зазначається, центр спецоперацій "Альфа" СБУ разом із підрозділами угруповання сил і засобів ВМС ЗС України завдали удар по виробничих корпусах заводу "Атлант Аеро", який розташований у Таганрозі Ростовської області рф. В результаті влучань на обʼєкті спостерігалася серія гучних вибухів та пожежа.

"Атлант Аеро" займається повним циклом проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також складових частин для БпЛА "Оріон" для окупаційних військ.

Ураження заводу знизить обсяги виробництва БпЛА та послабить технічні спроможності окупантів щодо проведення розвідувально-ударних операцій із застосуванням безпілотників", - йдеться у повідомленні.

"Кожна зупинена лінія виробництва - це сотні дронів, які не полетять по українських містах, не вб’ють мирних людей, не зруйнують домівки", - наголошують у СБУ.

СБУ разом із Силами безпеки й оборони продовжує ефективну роботу зі зменшення військового потенціалу рф. "Бавовна" на підприємствах російського ВПК палатиме й надалі.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що безпілотники атакують Таганрог, під ударом авіаремонтний завод та виробник компонентів для дронів. Згодом у Генштабі уточнили, що ракетами українського виробництва уражено підприємство у Таганрозі, де виготовляли БПЛА.