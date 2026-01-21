Жодної паузи в небі: SIGNUM "приземлив" 12 ворожих безпілотників на Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку підрозділ SIGNUM продемонстрував надзвичайну результативність у боротьбі з російською безпілотною авіацією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворог постійно намагається вести розвідку, коригувати вогонь та бачити більше, ніж йому дозволено. Проте завдяки професіоналізму українських воїнів розвідувальні та ударні спроможності окупантів на цій ділянці суттєво підірвані.

У результаті бойової роботи було знищено:

Lancet - 5 одиниць (ударні дрони-камікадзе);

Zala - 3 одиниці (розвідувальні БпЛА);

Supercam - 2 одиниці (розвідувальні БпЛА);

КВО - 2 одиниці.

Кожен ліквідований безпілотник - це мінус ворожа розвідка, мінус можливість коригувати артилерію та мінус удар по наших позиціях. Робота зі стеження та знищення повітряних цілей триває безперервно, не залишаючи загарбникам шансів на успіх у повітрі.

