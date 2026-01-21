Росіянин фільмує тіла своїх ліквідованих поплічників: "Корейцы лучше бы дохли, но х#й там, дохнем мы"

У мережі з’явилося відео, на якому російський загарбник демонструє результат зустрічі свого підрозділу з Силами оборони України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти із 127-го полку армії РФ сподівалися на легку прогулянку, проте українські воїни швидко довели, що для загарбників у цій війні "хепі-ендів" не передбачено.

На кадрах автор відео проходить повз тіла ліквідованих поплічників, не стримуючи емоцій та нецензурної лайки. Особливу увагу привертає його коментар щодо присутності північнокорейських військових у лавах окупаційних військ.

Ключові моменти з відео:

  • Втрати 127-го полку: Автор фільмує позиції, устелені трупами російських військових.

  • Нарікання на "союзників": Окупант висловлює обурення тим, що гинуть саме росіяни, а не залучені до війни найманці з КНДР.

  • Цитата загарбника: "Корейцы лучше бы дохли, но х#й там, дохнем мы", - констатує він реальний стан справ на полі бою.

Це відео є черговим підтвердженням високої інтенсивності втрат у підрозділах РФ, які кидають на штурми українських позицій. Попри спроби Кремля залучити іноземну силу, основний тягар "м’ясних штурмів" продовжують нести кадрові частини та мобілізовані росіяни.

Увага! Ненормативна лексика!

а с'їпатися з України, шоби не дохнути, думок не було?
21.01.2026 12:36
Йому нікуди біжать, він пішов за довгим рубльом підписавши контракт. Тепер тільки смерть і біла лада
21.01.2026 12:39
Цікаво - ці слова корейці почують?...
21.01.2026 12:42
От ***... А шо такоє?
21.01.2026 12:33
от за ладу не факт
21.01.2026 12:45
Та ладно, заспокойся. Не новгород, не новосибірськ, не пітєр, і тим більше не мАцква. Всього лише ваша глубінная шобла, яку, на відімну від імпортних вузькооких, не шкода, бо своя, куди ж дінеться? Доведеться здихати.
21.01.2026 12:39
Для кремля це сміття виходить дешевше за корейців
21.01.2026 12:46
Цікаво - ці слова корейці почують?...
ждун
21.01.2026 13:33
Усвідомлює,що дохнуть як худоба...
21.01.2026 12:42
та кацапи й живуть гірше за худобу
саме тому зі злості й пхаються до нас
21.01.2026 12:46
пропоную спрямувати ваш войовничий запал у побудову росєюшки
і тоді всі житимуть
але ж кацапи нащадки моноголотатарів, вони не вміють будувати
21.01.2026 12:48
І це чудово шо дохните ви.
Здохніть ВСІ, расіянци, від мала до велика
21.01.2026 12:50
карєйцам ніззя дохнуть, ім єщьо марфушек сношать прідьоцца.
