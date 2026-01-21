Росіянин фільмує тіла своїх ліквідованих поплічників: "Корейцы лучше бы дохли, но х#й там, дохнем мы"

У мережі з’явилося відео, на якому російський загарбник демонструє результат зустрічі свого підрозділу з Силами оборони України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти із 127-го полку армії РФ сподівалися на легку прогулянку, проте українські воїни швидко довели, що для загарбників у цій війні "хепі-ендів" не передбачено.

На кадрах автор відео проходить повз тіла ліквідованих поплічників, не стримуючи емоцій та нецензурної лайки. Особливу увагу привертає його коментар щодо присутності північнокорейських військових у лавах окупаційних військ.

Ключові моменти з відео:

Втрати 127-го полку: Автор фільмує позиції, устелені трупами російських військових.

Нарікання на "союзників": Окупант висловлює обурення тим, що гинуть саме росіяни, а не залучені до війни найманці з КНДР.

Цитата загарбника: "Корейцы лучше бы дохли, но х#й там, дохнем мы", - констатує він реальний стан справ на полі бою.

Це відео є черговим підтвердженням високої інтенсивності втрат у підрозділах РФ, які кидають на штурми українських позицій. Попри спроби Кремля залучити іноземну силу, основний тягар "м’ясних штурмів" продовжують нести кадрові частини та мобілізовані росіяни.

Читайте: Кім Чен Ин уперше публічно підтвердив участь військових КНДР у розмінуванні Курської області

Увага! Ненормативна лексика!

Також читайте: Частину викрадених Росією українських дітей перевезли до КНДР, де помістили у військові табори