УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14708 відвідувачів онлайн
Новини Втрати ворога Ліквідація російських окупантів
5 239 49

Стратегічна ціль - знищувати 50 тис. окупантів на місяць, - Федоров

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що для ефективної протидії окупантам на фронті треба ліквідовувати 50 тисяч загарбників на місяць.

Про це він сказав під час спілкування з медіа, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зробити війну непосильною для РФ

"Президент поставив чітке завдання: побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні й кіберудари по ворогу та його економіці. Зробити ціну війни для Росії такою, яку вона не зможе потягнути. Тим самим примусити до миру силою. Дипломати займаються власним треком, але паралельно ми повинні робити своє", - заявив Федоров.

Також читайте: Мета – побудувати антидроновий купол над Україною, - Федоров про призначення Єлізарова

Ліквідація окупантів

"Друга стратегічна ціль - убивати 50 тисяч росіян на місяць. Минулого місяця вбили 35 тисяч — усі ці втрати верифіковані на відео. Якщо досягнемо показника в 50 тисяч - побачимо, що буде з ворогом. Вони сприймають людей як ресурс, проблеми з яким уже очевидні", - додав він.

На його думку, для цього треба провести в тому числі реформи в Міноборони.

Читайте: Спілкуємось із військовими та маємо бачення подальшого ведення війни, - Федоров

"Ми хочемо змінити парадигму, що Міноборони - це лише закупівлі та забезпечення. Це робота цивільного нагляду й координації. Нам потрібен правильний діалог, правильна синхронізація", - сказав міністр.

"Потрібно ставити правильні завдання. Система, у якої їх немає, починає хворіти. Тому менеджмент — це перше завдання. Менеджмент має будуватися навколо тих, хто здатен досягати визначених цілей. Якщо люди не демонструють результатів, які підлягають вимірюванню, вони не можуть залишатися в системі", - додав він.

Читайте: Британська розвідка: втрати Росії у війні проти України сягнули 415 тисяч осіб

Автор: 

ліквідація (4724) Міноборони (7803) втрати (4672) Федоров Михайло (1088)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
З'явився новий оповідач мрій 73%, бо з минулих оповідачів і обіцялкіних навіть кури сміються. Так зелена влада, обіцянками перемоги і всього найкращого тримає своїх виборців. Коли буде кава в Ялті?
показати весь коментар
20.01.2026 15:16 Відповісти
+13
чим ? фламінгами ?
показати весь коментар
20.01.2026 15:13 Відповісти
+10
Стратегічна ціль - стабілізувати фронт і знищувати кацапів
показати весь коментар
20.01.2026 15:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чим ? фламінгами ?
показати весь коментар
20.01.2026 15:13 Відповісти
І дооооооооовгими нептунами!
показати весь коментар
20.01.2026 15:17 Відповісти
Стратегічна ціль виграти війну! Потрібно знищити одного путіна в тилу, а не 50 тис. організмів росіян на фронті. Фьодоров щось не розуміє взагалі що потрібно робити!
показати весь коментар
20.01.2026 17:35 Відповісти
Армія дронів 2.0
показати весь коментар
20.01.2026 15:30 Відповісти
А про дерева від зеленського, айфони для пенсіонерів, універ від пересидента…. Не кажучи уже, про його «РАКЕТИ» з КабМіндічами??!!
показати весь коментар
20.01.2026 15:32 Відповісти
Стратегічна ціль - стабілізувати фронт і знищувати кацапів
показати весь коментар
20.01.2026 15:14 Відповісти
ми боронимо свою землю зі зброєю в руках не для того щоб нам повернули обов'язковий техогляд наших легкових автомобілів
показати весь коментар
20.01.2026 15:45 Відповісти
Законно
показати весь коментар
20.01.2026 15:47 Відповісти
Стратегічна ціль "м'ясорубка". Хоча може там роботи і все таке, хто ж його знає.
показати весь коментар
20.01.2026 15:15 Відповісти
З'явився новий оповідач мрій 73%, бо з минулих оповідачів і обіцялкіних навіть кури сміються. Так зелена влада, обіцянками перемоги і всього найкращого тримає своїх виборців. Коли буде кава в Ялті?
показати весь коментар
20.01.2026 15:16 Відповісти
"Президент поставив чітке завдання: побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі"

а зупинити просування по газових трубах поставив ?
показати весь коментар
20.01.2026 15:19 Відповісти
Так. Тиск газу в мережах впав до мінімуму.
показати весь коментар
20.01.2026 15:52 Відповісти
Раніше так і било. Щодня повідомляли про 1500 і навіть било 2000+ "забаранених". Потім різко стало 800-1000.
показати весь коментар
20.01.2026 15:19 Відповісти
Давай сто. Сто лучче чем писят.
показати весь коментар
20.01.2026 15:19 Відповісти
Язиком ці зелені балаболи можуть скільки завгодно знищувати.
показати весь коментар
20.01.2026 15:26 Відповісти
Де удари по моцкві і по рашистській енергетиці? Поки що московський режим все влаштовує поки війна їх не торкнулася. Зараз в морози саме час бити даже не по рашистських ТПН а по рашистській енергетиці на якій зав'язано все і самі рашити і підприємства які випускають зброю. А по НПЗ можна бити і весною.
показати весь коментар
20.01.2026 15:20 Відповісти
Так, трампісти з мінвійни США координати і цілевказання об'єктів електроенергетики на пітьмі для Сил оборони України перестали надавати.
Чи то був фейк і з обміном розвідданими все гаразд?
показати весь коментар
20.01.2026 15:26 Відповісти
А що, кацапи щоночі пересувають курвську АЕС то вправо то вліво?
показати весь коментар
20.01.2026 15:27 Відповісти
АЕС, то наразі табу. А от трансформаторні ПС роблять пересувними - вперед-назад, вліво-вправо.
показати весь коментар
20.01.2026 15:34 Відповісти
у Оманської Гниди є 1 неперевершений талант - зібрати навколо себе унікальних покидьків та Гнид
показати весь коментар
20.01.2026 15:20 Відповісти
" Я ваш вирок",- воно не брехало !!!
показати весь коментар
20.01.2026 15:54 Відповісти
Нехай почитає китайського стратега війни,яка основна ціль війська.
А давати установки, скільки за місяць мають вбити ворога,принаймні,нехай долучається на передовій.
Перемога над окуп.військами зовсім не залежить від установок їх втрат: їм є чим поповнювати,а хоча би минулий хакер дав установку нищити всю логістику ворога на окуп.територіях-дало би бажаний результат.
показати весь коментар
20.01.2026 15:21 Відповісти
Тобто через 1666 років під кожним деревом з 1-го млрд обіцяних Потужним буде по одному окупанту, обіцяних ДІЄвим
показати весь коментар
20.01.2026 15:23 Відповісти
Ем... А як же рада миру?... Тобто я хотів сказати, донатьте на RUSORIZ
показати весь коментар
20.01.2026 15:24 Відповісти
Зелена ботва змагається, хто кого перепNздить.
показати весь коментар
20.01.2026 15:26 Відповісти
Та звісно, особливо коли знищення йде отак - https://www.youtube.com/shorts/o9XL8ZxxQ0o
показати весь коментар
20.01.2026 15:28 Відповісти
І накуя цього любителя цифр було призначати міністром оборони?
50 000 на місяць?🤔
А яким #уєм це робити?
Це тобі не контр страйк дурню!
Лопатами, як заповідав один дебіл, що любить посмоктати сигару з розумним є-балом.
Це хрипате чмо, робить все що може, щоб своїми перестановками ускладнити життя ЗСУ.
показати весь коментар
20.01.2026 15:29 Відповісти
-Пиши - пятдесят. Чего их жалеть...
показати весь коментар
20.01.2026 15:29 Відповісти
Це по силам тільки спецпідрозділу "Картель - ОП" на чолі з Татаровим...
показати весь коментар
20.01.2026 15:32 Відповісти
Блд!
Кончені, ****, деграданти!!!!
Стратегічна мета: роз'їбати в щент Москву, та звільнити нашу землю! Тобто кордон 1991!
Один з тактичних засобів, знищення 50 тищ в місяць! Але, за відповідає сирський чого ізволітє!
Єдина і головна задача хфьодорова: коритися, одягати, озброїти та створювати прийнятні умови, для ведення війни!!!!
Ох, у мене пердак горить.
Але змити нема чим. Води нема.
показати весь коментар
20.01.2026 15:32 Відповісти
А ЕЕ та опалення є?
показати весь коментар
20.01.2026 15:35 Відповісти
Нема води, нема тепла.
Нема тепла, Нема світла.
Алгоритм правління зелених уйобків.
Павербанки розраджаються.
Хата замерзає.
Добре, що газ є. Піду грітися на кухню.
показати весь коментар
20.01.2026 15:39 Відповісти

В мене хоч тепло, дякуючи заскленому балкону...і свічки привезли🤣 не так страшно в темряві при обстрілах..
показати весь коментар
20.01.2026 16:17 Відповісти
Графіки по наданню ЕЕ надати не хочеш?
показати весь коментар
20.01.2026 15:34 Відповісти
Ну то якби ж він їх знав??? ....а так
показати весь коментар
20.01.2026 16:03 Відповісти
Отличная идея осталось выяснить несколько нюансов, кто и чем будет уничтожать по 50 тысяч голов ватного скота...
показати весь коментар
20.01.2026 15:41 Відповісти
так наверное наловят дебилов и шизофреников, по улицам другие не ходфт, поумнее попрятались и сбежали
показати весь коментар
20.01.2026 15:46 Відповісти
Потрібно більше в два рази, по 100 тис щоб за кілька місяців закінчити війну і звільнити усі українські території!
показати весь коментар
20.01.2026 15:44 Відповісти
ну вот- все патужно
показати весь коментар
20.01.2026 15:45 Відповісти
когда уже наступит предел этой ******** потужности и посмотрят на реалии?
показати весь коментар
20.01.2026 15:47 Відповісти
Як вже остогидли ті зелені *******. При генсеках і то меньше *******.
показати весь коментар
20.01.2026 15:51 Відповісти
Генсеки НЕ БУЛИ 100%-ми клоунами
показати весь коментар
20.01.2026 15:57 Відповісти
Ще один блаблаблагодєтєль.
показати весь коментар
20.01.2026 16:11 Відповісти
Сзч 500 тисяч + ким ти знищувати зібрався, дебіл цифровий? Ти хоч служив? Відірвані від реальності..
показати весь коментар
20.01.2026 16:17 Відповісти
На створення програми додатку в "Дії" для підрахунку знищених окупантів виділяється 50 млрд.
показати весь коментар
20.01.2026 16:20 Відповісти
"Кава в Ялте" отдыхает,этот сказочник намного потужнее,скоро про бластеры расскажет.
показати весь коментар
20.01.2026 18:06 Відповісти
Язиком тріпати,не ящики таскати.Чи ти сам не пробував знищувати?Чужими руками гарно жар загрібати.
показати весь коментар
21.01.2026 00:44 Відповісти
 
 