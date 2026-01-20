Стратегічна ціль - знищувати 50 тис. окупантів на місяць, - Федоров

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що для ефективної протидії окупантам на фронті треба ліквідовувати 50 тисяч загарбників на місяць.

Про це він сказав під час спілкування з медіа, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зробити війну непосильною для РФ

"Президент поставив чітке завдання: побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні й кіберудари по ворогу та його економіці. Зробити ціну війни для Росії такою, яку вона не зможе потягнути. Тим самим примусити до миру силою. Дипломати займаються власним треком, але паралельно ми повинні робити своє", - заявив Федоров.

Ліквідація окупантів

"Друга стратегічна ціль - убивати 50 тисяч росіян на місяць. Минулого місяця вбили 35 тисяч — усі ці втрати верифіковані на відео. Якщо досягнемо показника в 50 тисяч - побачимо, що буде з ворогом. Вони сприймають людей як ресурс, проблеми з яким уже очевидні", - додав він.

На його думку, для цього треба провести в тому числі реформи в Міноборони.

"Ми хочемо змінити парадигму, що Міноборони - це лише закупівлі та забезпечення. Це робота цивільного нагляду й координації. Нам потрібен правильний діалог, правильна синхронізація", - сказав міністр.

"Потрібно ставити правильні завдання. Система, у якої їх немає, починає хворіти. Тому менеджмент — це перше завдання. Менеджмент має будуватися навколо тих, хто здатен досягати визначених цілей. Якщо люди не демонструють результатів, які підлягають вимірюванню, вони не можуть залишатися в системі", - додав він.

