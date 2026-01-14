Британська розвідка: втрати Росії у війні проти України сягнули 415 тисяч осіб
У 2025 році Росія зазнала значних втрат у війні проти України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у щорічному звіті Міноборони Великої Британії.
- За даними британської розвідки, упродовж минулого року Росія втратила близько 415 000 убитими та пораненими. Це другий за величиною показник з початку повномасштабного вторгнення. Рекордним залишається 2024 рік, коли втрати сягнули 430 000 осіб.
- За весь час повномасштабної війни загальні втрати російських сил становлять приблизно 1 213 000 осіб (загиблих та поранених).
Середньодобові втрати та тенденції
У грудні 2025 року середньодобовий рівень втрат Росії складав 1130 осіб, що більше порівняно з 1030 у листопаді. Це стало четвертим поспіль місячним зростанням.
Водночас аналітики відзначають, що середньодобові показники російських втрат у серпні-грудні були найнижчими з квітня 2024 року.
"Рівень втрат росіян знову зріс через активне просування уздовж лінії фронту. Ми очікуємо подальше збільшення втрат у січні 2026 року через продовження піхотних атак на кількох напрямках", — йдеться у звіті британської розвідки.
Прогноз і вплив на бойові дії
Британські аналітики зазначають, що підвищення втрат може вплинути на темпи та стратегію російських військ. Прогнозується, що найближчими місяцями чисельні піхотні операції на передовій залишаться ключовим фактором динаміки бойових дій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Джерело: https://censor.net/ua/n3595505.....
То кому вирити?? Чи ставити під сумнів обидва тексти ??
