РУС
Британская разведка: потери России в войне против Украины достигли 415 тысяч человек

Потери армии РФ в войне с Украиной

В 2025 году Россия понесла значительные потери в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежегодном отчете Минобороны Великобритании.

  • По данным британской разведки, в течение прошлого года Россия потеряла около 415 000 убитыми и ранеными. Это второй по величине показатель с начала полномасштабного вторжения. Рекордным остается 2024 год, когда потери достигли 430 000 человек.
  • За все время полномасштабной войны общие потери российских сил составляют примерно 1 213 000 человек (погибших и раненых).

Среднесуточные потери и тенденции

В декабре 2025 года среднесуточный уровень потерь России составлял 1130 человек, что больше по сравнению с 1030 в ноябре. Это стало четвертым подряд месячным ростом.
В то же время аналитики отмечают, что среднесуточные показатели российских потерь в августе-декабре были самыми низкими с апреля 2024 года.

"Уровень потерь россиян снова вырос из-за активного продвижения вдоль линии фронта. Мы ожидаем дальнейшее увеличение потерь в январе 2026 года из-за продолжения пехотных атак на нескольких направлениях", — говорится в отчете британской разведки.

Прогноз и влияние на боевые действия

Британские аналитики отмечают, что повышение потерь может повлиять на темпы и стратегию российских войск. Прогнозируется, что в ближайшие месяцы многочисленные пехотные операции на передовой останутся ключевым фактором динамики боевых действий.

армия РФ (21922) уничтожение (8881) потери (4661) война в Украине (7490)
А вони, суки не закінчуються. Розмножуються шляхом поділу у геометричній прогресії …
показать весь комментарий
14.01.2026 21:20 Ответить
****** пишіть нормальні заголовки!!!

будь ласка 🙏🙏🙏

В статті " упродовж минулого року Росія втратила близько 415 000 убитими та пораненими. Це другий за величиною показник з початку повномасштабного вторгнення. Рекордним залишається 2024 рік, коли втрати сягнули 430 000 осіб. Джерело: https://censor.net/ua/n3595505.....
То кому вирити?? Чи ставити під сумнів обидва тексти ??
показать весь комментарий
14.01.2026 21:29 Ответить
А що не так?
2024 рік - 430 000 осіб. Рекорд.
2025 рік - 415 000 осіб. Другий показник.
показать весь комментарий
14.01.2026 23:58 Ответить
Таргани.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:29 Ответить
Так собі і бачу, як британські розвідники лазать по окопах і рахують вбитих кацапів...
показать весь комментарий
14.01.2026 21:43 Ответить
 
 