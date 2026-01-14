Британская разведка: потери России в войне против Украины достигли 415 тысяч человек
В 2025 году Россия понесла значительные потери в войне против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежегодном отчете Минобороны Великобритании.
- По данным британской разведки, в течение прошлого года Россия потеряла около 415 000 убитыми и ранеными. Это второй по величине показатель с начала полномасштабного вторжения. Рекордным остается 2024 год, когда потери достигли 430 000 человек.
- За все время полномасштабной войны общие потери российских сил составляют примерно 1 213 000 человек (погибших и раненых).
Среднесуточные потери и тенденции
В декабре 2025 года среднесуточный уровень потерь России составлял 1130 человек, что больше по сравнению с 1030 в ноябре. Это стало четвертым подряд месячным ростом.
В то же время аналитики отмечают, что среднесуточные показатели российских потерь в августе-декабре были самыми низкими с апреля 2024 года.
"Уровень потерь россиян снова вырос из-за активного продвижения вдоль линии фронта. Мы ожидаем дальнейшее увеличение потерь в январе 2026 года из-за продолжения пехотных атак на нескольких направлениях", — говорится в отчете британской разведки.
Прогноз и влияние на боевые действия
Британские аналитики отмечают, что повышение потерь может повлиять на темпы и стратегию российских войск. Прогнозируется, что в ближайшие месяцы многочисленные пехотные операции на передовой останутся ключевым фактором динамики боевых действий.
будь ласка 🙏🙏🙏
В статті " упродовж минулого року Росія втратила близько 415 000 убитими та пораненими. Це другий за величиною показник з початку повномасштабного вторгнення. Рекордним залишається 2024 рік, коли втрати сягнули 430 000 осіб. Джерело: https://censor.net/ua/n3595505.....
То кому вирити?? Чи ставити під сумнів обидва тексти ??
2024 рік - 430 000 осіб. Рекорд.
2025 рік - 415 000 осіб. Другий показник.