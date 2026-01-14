Британская разведка: потери России в войне против Украины достигли 415 тысяч человек

В 2025 году Россия понесла значительные потери в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежегодном отчете Минобороны Великобритании.

По данным британской разведки, в течение прошлого года Россия потеряла около 415 000 убитыми и ранеными. Это второй по величине показатель с начала полномасштабного вторжения. Рекордным остается 2024 год, когда потери достигли 430 000 человек.

За все время полномасштабной войны общие потери российских сил составляют примерно 1 213 000 человек (погибших и раненых).

Среднесуточные потери и тенденции

В декабре 2025 года среднесуточный уровень потерь России составлял 1130 человек, что больше по сравнению с 1030 в ноябре. Это стало четвертым подряд месячным ростом.

В то же время аналитики отмечают, что среднесуточные показатели российских потерь в августе-декабре были самыми низкими с апреля 2024 года.

"Уровень потерь россиян снова вырос из-за активного продвижения вдоль линии фронта. Мы ожидаем дальнейшее увеличение потерь в январе 2026 года из-за продолжения пехотных атак на нескольких направлениях", — говорится в отчете британской разведки.

Прогноз и влияние на боевые действия

Британские аналитики отмечают, что повышение потерь может повлиять на темпы и стратегию российских войск. Прогнозируется, что в ближайшие месяцы многочисленные пехотные операции на передовой останутся ключевым фактором динамики боевых действий.

