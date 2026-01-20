Спілкуємось із військовими та маємо бачення подальшого ведення війни, - Федоров

Федоров розповів про зміни в Міноборони та бачення війни

Міністр оборони Михайло Федоров запевняє, що має чітке бачення подальшого ведення війни, а також реформи Міноборони.

Про це він сказав на зустрічі з медіа, передає Цензор.НЕТ.

"Я вже пройшов усю штатку Міноборони. Ми також дуже добре розуміємо структуру видатків Міністерства оборони, дефіцит Міністерства оборони на цей рік. Але завдяки якісним даним чітко розуміємо, куди витрачають гроші і де можна економити. Ми маємо весь необхідний досвід, щоб змінити правила гри", - зазначив Федоров.

За словами міністра, у його команди є троє консультантів: це дві американські R&D-команди (Center for Strategic and International Studies CSIS та Rand), британський RUSI.

"Ми також багато спілкуємося з військовими. У нас є система Армія дронів.Бонус - єБали, яка надає якісні дані з поля бою. Ми розуміємо математику війни. Ми розуміємо, скільки кожен підрозділ уражає живої сили та техніки, на яку глибину, яка зброя ефективна в бойових умовах. У нас є власний бойовий підрозділ, який безпосередньо бере участь у боях. Ми знаємо про війну з поля бою, а не з кабінетів. Але війна - це не лише бойові дії, це також менеджмент, логістика, постачання, когнітивна війна", - зазначив міністр.

За словами міністра, аналізуючи реальні дані та великий бекграунд військових проєктів, які вони реалізували, вони і планують свої дії.

"Ще в лютому минулого року ми почали займатися перехоплювачами. І навіть зробили формат R&D в режимі реального часу: на Чернігівському рубежі допустили всі компанії, які робили перехоплювачі, і платили їм по 20 тисяч доларів за кожен збитий шахед. Вони почали розвиватися, а гроші "ходили" за збитим шахедом. Тоді в це ніхто не вірив. Але вже цього місяця 40 тисяч перехоплювачів буде поставлено у військо", - зазначив Федоров.

"Ми відкривали ринки дронів, ракет, РЕБів та боєприпасів, підняли маржинальність для компаній, змінили поліси та ухвалили потрібні НПА, щоб максимально прискорити розвиток оборонних інновацій", - наголосив міністр.

Автор: 

Міноборони (7803) Федоров Михайло (1088)
Топ коментарі
З якими військовими спілкуватися хфьодоров?
Зі штатними ад'ютантами? З сивими полканами совкодрочерами у засалених кітєлях?
Чи з бойовими сержантами?
Які, у сраку, видатки?
В окопах потрібна зброя, залізобетонні логістика, та повага в тилу!
Яка, ****, математика війни?
За кожною цифрою стоїть Микола комбайнер чи Галина вчителька, що зараз боронить країну, поки хьфодоров грається в армію дронів та діджітилізацію!
20.01.2026 15:01 Відповісти
Міша, а коли ти виплатиш обіцяній мільйон гривень тим, хто взломав твою срану кацапську Дію, зроблену на кацапській платформі, з допомогою кацапської ж фірми?
Герой дня, плять, який, як і всі клоуни, ЖОДНОГО ДНЯ НЕ БУВ В АРМІЇ.
Навіть в мирний час, як і ГОВНОкомандувач наш....
20.01.2026 14:57 Відповісти
Чомусь всі кінчені брехуни розмовляють, як астрологи - ні×ера конкретики і щодня різне.
20.01.2026 14:55 Відповісти
Та він, мабуть, у танчики багато грався. А в дитинстві батьки купували йому іграшковий пістолет. Тож має невєб*нний досвід!
20.01.2026 14:58 Відповісти
Чомусь всі кінчені брехуни розмовляють, як астрологи - ні×ера конкретики і щодня різне.
показати весь коментар
20.01.2026 14:55 Відповісти
Бачу ціль - не бачу перешкод - Федоров
20.01.2026 14:56 Відповісти
Міша, а коли ти виплатиш обіцяній мільйон гривень тим, хто взломав твою срану кацапську Дію, зроблену на кацапській платформі, з допомогою кацапської ж фірми?
Герой дня, плять, який, як і всі клоуни, ЖОДНОГО ДНЯ НЕ БУВ В АРМІЇ.
Навіть в мирний час, як і ГОВНОкомандувач наш....
показати весь коментар
20.01.2026 14:57 Відповісти
З якими військовими спілкуватися хфьодоров?
Зі штатними ад'ютантами? З сивими полканами совкодрочерами у засалених кітєлях?
Чи з бойовими сержантами?
Які, у сраку, видатки?
В окопах потрібна зброя, залізобетонні логістика, та повага в тилу!
Яка, ****, математика війни?
За кожною цифрою стоїть Микола комбайнер чи Галина вчителька, що зараз боронить країну, поки хьфодоров грається в армію дронів та діджітилізацію!
показати весь коментар
20.01.2026 15:01 Відповісти
В штаті мо все тихо і спокійно, валять кацапів щомісяця 40 тисяч , але чомусь при таких втратах вони сунуть далі, хто бреше?
20.01.2026 16:21 Відповісти
***** вы там все. И результат будет такой же. *********.
20.01.2026 15:13 Відповісти
О, ещё один Наполеон нарисовался, ну просто мамкин полководец...
20.01.2026 15:17 Відповісти
Поспілкуйтесь з тими хто з початку війни в окопах.
20.01.2026 15:28 Відповісти
Уявимо собі: збиваємо, збираємо та здаємо Шахеди, як склотару, тільки остерігаємось вибухів мін-пасток та бойових частин , не даємо дітям гратися з Шахедами !
Приніс збитий шахед у приймальний пункт, зареєструй бортовий номер, зроби серію фото - (щоб випадково не повторювати двічі і більше здачу того ж самого збитого борту) - отримуй 20К бакс
Де ти той Шахед узяв, як і чим його збивав, тобто масштабування твого досвіду - окрема винагорода (за ноу-хау). Якщо ціни за один зданий борт не впадуть, то, якщо здав півсотні збитих шахедів - доларовий мільйонер!
І це вигідно! Адже кожний Шахед коштував ворогу мінімум 50К бакс.
20.01.2026 15:31 Відповісти
"Министр обороны Михаил Федоров уверяет, что имеет четкое видение дальнейшего ведения войны "Источник: https://censor.net/ru/n3596356
20.01.2026 15:34 Відповісти
,, мы открывали рынки дронов,, ,,подняли маржинальность,,---- я куею, товарищ прапорщик! Как излагает! И на фоне этого половина Харьковской обл полностью превращена войной в абсолютные руины, плюс также по городу---- восстановлению не подлежит, смысла нет! А главное нет людей, кадров для этого. Умерли, погибли на фронте, уехали, постарели совсем, умрут завтра. По остальным местам скорее также или хуже. Пора решать. Для начала прекратить войну---- уже идиоту всякому ясно, что мы её давно проиграли, не на тех понадеялись мы слушая которых поверили. Особенно лохматый, одного в 22 г лохматого слушали, а потом другого в 25 г уши развесив шлюхали---- ну вот!
20.01.2026 15:36 Відповісти
Зедурню, ти вважаєш, всіх тупими як ти, кожен день здасться декілька населених пунктів, люди ******* життя,житло, майно, бізнес який роками працював і створювався. Стратег зехеров, вийди без охотрони тут, зі своїм зеторчком, відчуєш народну Любов по самі гланди..
20.01.2026 15:37 Відповісти
А що ще робиш? Окрім *******?
20.01.2026 18:46 Відповісти
 
 