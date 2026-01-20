Спілкуємось із військовими та маємо бачення подальшого ведення війни, - Федоров

Міністр оборони Михайло Федоров запевняє, що має чітке бачення подальшого ведення війни, а також реформи Міноборони.

Про це він сказав на зустрічі з медіа.

"Я вже пройшов усю штатку Міноборони. Ми також дуже добре розуміємо структуру видатків Міністерства оборони, дефіцит Міністерства оборони на цей рік. Але завдяки якісним даним чітко розуміємо, куди витрачають гроші і де можна економити. Ми маємо весь необхідний досвід, щоб змінити правила гри", - зазначив Федоров.

За словами міністра, у його команди є троє консультантів: це дві американські R&D-команди (Center for Strategic and International Studies CSIS та Rand), британський RUSI.

"Ми також багато спілкуємося з військовими. У нас є система Армія дронів.Бонус - єБали, яка надає якісні дані з поля бою. Ми розуміємо математику війни. Ми розуміємо, скільки кожен підрозділ уражає живої сили та техніки, на яку глибину, яка зброя ефективна в бойових умовах. У нас є власний бойовий підрозділ, який безпосередньо бере участь у боях. Ми знаємо про війну з поля бою, а не з кабінетів. Але війна - це не лише бойові дії, це також менеджмент, логістика, постачання, когнітивна війна", - зазначив міністр.

За словами міністра, аналізуючи реальні дані та великий бекграунд військових проєктів, які вони реалізували, вони і планують свої дії.

"Ще в лютому минулого року ми почали займатися перехоплювачами. І навіть зробили формат R&D в режимі реального часу: на Чернігівському рубежі допустили всі компанії, які робили перехоплювачі, і платили їм по 20 тисяч доларів за кожен збитий шахед. Вони почали розвиватися, а гроші "ходили" за збитим шахедом. Тоді в це ніхто не вірив. Але вже цього місяця 40 тисяч перехоплювачів буде поставлено у військо", - зазначив Федоров.

"Ми відкривали ринки дронів, ракет, РЕБів та боєприпасів, підняли маржинальність для компаній, змінили поліси та ухвалили потрібні НПА, щоб максимально прискорити розвиток оборонних інновацій", - наголосив міністр.

