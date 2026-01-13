У Пентагоні заявили про плани інтегрувати до власної мережі чат-бот Grok Ілона Маска

Чат-бот Grok, створений компанією xAI Ілона Маска, до кінця січня 2026 року має бути інтегрований у комп’ютерні системи Пентагону та отримати доступ до всієї інформації міністерства, включно з розвідувальними даними.

Про це заявив міністр оборони США Піт Хегсет, повідомляє Associated Press.

"Зовсім скоро ми матимемо провідні світові моделі штучного інтелекту в кожній несекретній та секретній мережі нашого відділу", – наголосив Хегсет під час виступу в офісі SpaceX Ілона Маска в Південному Техасі.

Хегсет зазначив, що Grok почне роботу в Міноборони вже цього місяця та підкреслив, що "надасть усі релевантні дані" з військових ІТ-систем для "використання штучного інтелекту". Він також підтвердив, що дані з розвідувальних баз будуть передані в системи ШІ.

Міністр підкреслив, що його бачення розвитку військових систем штучного інтелекту передбачає їхнє функціонування "без ідеологічних рамок, які стримують легітимне військове використання".

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Торік навколо Grok вибухнув скандал після того, як бот, за даними користувачів, публікував антисемітські висловлювання, які вихваляли Адольфа Гітлера, та поширював інші антисемітські пости.

Як повідомлялося, в Індонезії та Малайзії запровадили обмеження на доступ до чат-бота Grok AI, створеного Ілоном Маском, через побоювання щодо поширення контенту сексуального характеру.

Ці держави стали першими у світі, що тимчасово заборонили використання цієї системи штучного інтелекту. Обмеження покликані захистити громадян від діпфейків та порнографічних матеріалів, згенерованих за допомогою ШІ.