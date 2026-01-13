У Пентагоні заявили про плани інтегрувати до власної мережі чат-бот Grok Ілона Маска
Чат-бот Grok, створений компанією xAI Ілона Маска, до кінця січня 2026 року має бути інтегрований у комп’ютерні системи Пентагону та отримати доступ до всієї інформації міністерства, включно з розвідувальними даними.
Про це заявив міністр оборони США Піт Хегсет, повідомляє Associated Press.
"Зовсім скоро ми матимемо провідні світові моделі штучного інтелекту в кожній несекретній та секретній мережі нашого відділу", – наголосив Хегсет під час виступу в офісі SpaceX Ілона Маска в Південному Техасі.
Хегсет зазначив, що Grok почне роботу в Міноборони вже цього місяця та підкреслив, що "надасть усі релевантні дані" з військових ІТ-систем для "використання штучного інтелекту". Він також підтвердив, що дані з розвідувальних баз будуть передані в системи ШІ.
Міністр підкреслив, що його бачення розвитку військових систем штучного інтелекту передбачає їхнє функціонування "без ідеологічних рамок, які стримують легітимне військове використання".
Торік навколо Grok вибухнув скандал після того, як бот, за даними користувачів, публікував антисемітські висловлювання, які вихваляли Адольфа Гітлера, та поширював інші антисемітські пости.
Як повідомлялося, в Індонезії та Малайзії запровадили обмеження на доступ до чат-бота Grok AI, створеного Ілоном Маском, через побоювання щодо поширення контенту сексуального характеру.
Ці держави стали першими у світі, що тимчасово заборонили використання цієї системи штучного інтелекту. Обмеження покликані захистити громадян від діпфейків та порнографічних матеріалів, згенерованих за допомогою ШІ.
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