Малайзія та Індонезія заблокували чат-бот Маска Grok

У Індонезії та Малайзії обмежили доступ до чат-бота Grok AI Ілона Маска через ризики поширення контенту сексуального характеру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

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Рішення цих країн стало першими у світі, які тимчасово заборонили використання системи штучного інтелекту. Обмеження спрямовані на захист громадян від поширення діпфейків та порнографічного контенту, створеного за допомогою ШІ.

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Причини блокування у Південно-Східній Азії

Міністерство зв'язку та цифрових технологій Індонезії пояснило, що заборона необхідна для захисту жінок, дітей і суспільства загалом. "Уряд розглядає використання діпфейків для демонстрації сексуальних практик без згоди як серйозне порушення прав людини, гідності та національної безпеки у цифровому просторі", — заявила міністерка Меутья Хафід.

У Малайзії тимчасові обмеження запроваджені до впровадження ефективних заходів захисту. Комісія з комунікацій і мультимедіа надіслала компаніям Х Corp. і xAI LLC вимогу запобігти створенню контенту, який суперечить національному законодавству.

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Реакція компанії та міжнародний контекст

Від Grok надійшла реакція: "Приносимо вибачення за незручності. Ми працюємо над вирішенням цієї проблеми", — повідомив чат-бот у соцмережі Х. Раніше компанія обмежила функцію генерації зображень для більшості користувачів через скандал зі створенням оголеного контенту.

Ситуація з Grok викликала міжнародний резонанс: Британія обговорює можливу заборону соцмережі Х разом із Канадою та Австралією. У США вже висловили загрозу санкцій, якщо блокування буде запроваджене.

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