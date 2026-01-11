Малайзия и Индонезия заблокировали чат-бот Маска Grok

В Индонезии и Малайзии ограничили доступ к чат-боту Grok AI Илона Маска из-за рисков распространения контента сексуального характера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bloomberg.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Решение этих стран стало первым в мире, которое временно запретило использование системы искусственного интеллекта. Ограничения направлены на защиту граждан от распространения дипфейков и порнографического контента, созданного с помощью ИИ.

Читайте также: ИИ-бот Маска Grok ограничил генерацию откровенных изображений после общественного резонанса

Причины блокировки в Юго-Восточной Азии

Министерство связи и цифровых технологий Индонезии объяснило, что запрет необходим для защиты женщин, детей и общества в целом. "Правительство рассматривает использование дипфейков для демонстрации сексуальных практик без согласия как серьезное нарушение прав человека, достоинства и национальной безопасности в цифровом пространстве", - заявила министр Меутья Хафид.

В Малайзии временные ограничения введены до внедрения эффективных мер защиты. Комиссия по коммуникациям и мультимедиа направила компаниям Х Corp. и xAI LLC требование предотвратить создание контента, противоречащего национальному законодательству.

Читайте также: Состояние миллиардеров США за год выросло на $550 млрд благодаря буму инвестиций в ИИ

Реакция компании и международный контекст

От Grok поступила реакция: "Приносим извинения за неудобства. Мы работаем над решением этой проблемы", - сообщил чат-бот в соцсети Х. Ранее компания ограничила функцию генерации изображений для большинства пользователей из-за скандала с созданием обнаженного контента.

Ситуация с Grok вызвала международный резонанс: Великобритания обсуждает возможный запрет соцсети Х вместе с Канадой и Австралией. В США уже высказали угрозу санкций, если блокировка будет введена.

Читайте также: Маск анонсировал начало массового производства имплантов для мозга от Neuralink в 2026 году