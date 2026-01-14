Новий міністр оборони – чого чекати? | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов у прямому ефірі аналізує кадрові зміни в уряді, зокрема призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.
Які виклики стоять перед новим очільником відомства? Та чого чекати від Федорова на посаді міністра оборони?
Призначення Федорова міністром оборони
- Нагадаємо, що в середу, 14 січня, Верховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.
- 2 січня президент Володимир Зеленский запропонував віцепрем'єру Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України.
На виборах ЗЄ ЗСУ проглосує дружно за ЗЄ в електронному вигляді...
Несть им числа.
Хто буде наступним після Хвьодорова?
З початку року всі спостерігають дивну картину, коли Зеленський намагається скласти слово «щастя» з кубиків з літерами «Д», «У», «П» та «А».
На мій погляд, багато прочитавши і послухавши в інтернеті, ситуація на зараз у Зе така.
Умєров, поспілкувавшить в США з оточенням Трампа та з ФБР, привіз на Банкову перед Новим роком не дуже гарну інформацію для Зе особисто. Американці встомилися чекати від Зеленського зрозумілої конструктивної позиції (для них) по припинення війни, і поставили якісь дуже гострі ультиматуми. Слід зауважити, що американці працюють на інтереси Трампа, а не України. Їм треба припинення війни, і не важливо на яких умовах.
Тому я вважаю, що Зе поставили раком - або ти йдеш на забаганки москви для припинення війни, або ми вмиваємо руки і починаємо процес по розслідуванню твоїх казнокрадів з обов'язковим зливом в пресу.
Щоб показати США рішучість і незламність, Зе і почав переставляти кубики, в надії, що нові-старі обличчя внесуть свіжість в перемовний процес, і на них можна буде скинути провину за невдачу.
Але, як завжди, все, що робить Зе, він робить на користь московитам. Всі його дії завжди були на шкоду Україні і на користь ординцям. Слідкуйте за моїм потоком свідомості.
Почнем з ГУР і пана Буданова. Генерал Буданов має і авторитет і зв'язки на самому вищому рівні і в США і в ЄС. Тобто він там умовно свій, на відміну від ніяких нікчем і невігласів Єрмака чи Умєрова.
Я думаю, що Буданову дали 2 варіанти на вибір - або ти йдеш на голову опи, або йдеш в нікуди. І Буданов, маючи здоровий авантюризм в характері, вибрав перший варіант, сподіваючись переграти Зе.
Перед Будановим наш гідрант поставив два головних відкритих завдання і одне надголовне таємне. Відкриті - домовитись про мир і реформувати силовий блок. Таємне - забезпечити переобрання Зе на виборах. Якщо Буданов впорається з цими завданнями, то ясно що героєм буде Зе. А якщо ні, то вся провина буде на Буданові.
На мою думку, не впорається. Тому що, коли ставляться такі завдання, особливо по реформі силового блоку, треба дати і відповідні повноваження, особливо в питанні кадрів. А от тут у Буданова вийшов облом.
При призначенні в опу Баданов просив-вимагав поставити на ГУР свого першого заступника, генерала Скибицького. Ясно для чого - свій, надасть і аналітику, і розвідданні, і підтримку. І Зе пообіцяв це Буданову. Але несподівано на ГУР призначають генерала Іващенко, явного недружнього опонента і, як кажуть, людину Єрмака. А всі давно знають, що у Буданова не склалось з Єрмаком.
В опчєм, Буданов нейтралізований, поставлений виконувати нереальні завдання без необхідних повноважень, в опі залишились всі люди Єрмака, жодного не прибрали, а ГУР перейшов під владу Єрмака.
Малюка публічно підтримали багато командирів ТОП рівня. Залужний, Драпатий, Мадяр, Білецький. Але все одно Малюка з'їв Єрмак.
Малюка зняли не тому, що він пагано виконував свої обов'язки, а тому що був не повністю лояльним і не давав повністю перетворити СБУ в охранку Зе. Наведу три найгучніші приклади нелояльності Малюка:
- Малюк відмовився підписувати «розслідування» проти Пороха для запровадження санкцій. І заборонив підписувати своїм замам. Ці вонючки підписав тоді голова фінмоніторінгу Пронін і стюардеса Єрмака Свириденко, яка зараз працює прем'єром в Україні.
- Малюк відмовився підписувати документи на підозру і арешт голови САП Клименко і заборонив підписувати своїм замам. І ця авантюра підвисла.
- Зеленський узнав про операцію «Павутиння» з массмедіа. Кажуть, був в істериці, катався по підлозі, верещяв і кидався айкосами. І це Малюку не забув.
Малюк вичистив з СБУ всіх агентів московії. Без цього такі операції були просто неможливі. А от це вже не забув Єрмак.
Зеленський і Єрмак зараз, знявши голів ГУР і СБУ, фактично блокують роботу двох самих ефективних спецслужб України. Хто б не очолив зараз ці структури, йому щоб війти в справи треба час. Мінімум 6 місяців. І все операції, які зараз в розробці, будуть поставлені на паузу.
А крім того, ці структури будуть намагатись перетворити на охранку Зе і незаконну роботу на виборах на користь Зе.
Третє призначення, цифровий кіндер-сюрприз Фьодоров на мінмародерства.
Обізнані люди пишуть, що Шмигаль, вже ескміністр оборони, тільки тільки за півроку розчистив страшний бардак в МО після Умєрова. І от Шмигаль вже міністр енергетики. Он Ігор Лапін каже, що Шмигаль прокидається зранку, шукає свою трудову книжку, щоб дізнатись, куди йому міністром працювати йти.
Тож Шмигаля прибирають і призначають цього діджиталізатора. В чому сенс? В мене є своя теорія.
Чому мінцифри, яким до цього керував Фьодоров, займалось дронами, наприклад? Чи чому мінцифри займалось фортифікаціями? Абсурд - мінцифри і фортифікації. А тільки тому, що це грошові потоки. От вам і відповідь, чому цей кіндер-сюрприз сів на міністерство мародерства.
Зараз через МО йдуть самі великі грошові потоки в державі. Просто колосальні гроші з усіх джерел. І при «правильному» міністрі можна непогано наколядувати кеш. А кеш дуже потрібен. І для депутангів, які бунтують, і для виборів. А при «правильних» головах ГУР і СБУ можна забезпечити спокійну і тиху роботу по скирдуванню кешу. І ще бити по пальцях НАБУ і САП, які неодмінно будуть цікавитись роботою парубка блідого з поглядом яскравим.
І - вибори. Вибори! Великі гроші під контролем і електронне голосування в Дії - ось що треба Зе.
Деякі інформаційні дядьки, які мають доступ до перемовин за мир і жуйку, пишуть таке. Віткофу, той що Вітьок-девелопер, московитами було неодноразово виказано побажання прибрати дуже дратівлих командирів - Буданова та Малюка. І це побажання Вітьок неодноразово доносив до Трампа, а Трамп в свою чергу до Зеленського.
І от Зе, щоб посприяти мирному процесу, вирішив піти на зустріч Трампу, в надії що це посприяє досягненню миру.
Я в це не дуже вірю. Поки не вірю. Тому що московію дратують і Мадяр, і Білецький. І коли почнуть рухати Мадяра, наприклад, я почну вірити в цю теорію.
Крім того, коли це самозакоханий Зе когось слухав окрім Єрмака? Весь світ казав - не чіпай Залужного, він на своєму місці. І що, допомогло? Так і тут. Думаю, причина не в порадах Трампа і його девелоперів.
І от я думаю, чого Сирського не чіпають? Навколо Сирського суцільна тиша, як на цвинтарі. Мабуть Сирський суперефективний командувач і до нього немає ніяких претензій. А до Буданова з Малюком купа претензій, вони не такі ефективні, так?
І оце все мене ********* на дуже не приємні висновки. Зеленський свідомо прибирає з посад ефективних командирів. І свідомо залишає на посадах не ефективних. Зеленський свідомо послаблює здатність України захищатись від агресора.
Чи це знову так випадково виходить, як випадково все складається на користь московії з квітня 2019 року?
Президент Зеленський - вирок Україні.
https://defence-line.info/?p=10042