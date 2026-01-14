Новый министр обороны – чего ждать? | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартія" Юрий Бутусов в прямом эфире анализирует кадровые изменения в правительстве, в частности назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.
Какие вызовы стоят перед новым главой ведомства? И чего ждать от Федорова на посту министра обороны?
Смотрите на Цензор.НЕТ.
Назначение Федорова министром обороны
- Напомним, что в среду, 14 января, Верховная Рада поддержала назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.
- 2 января президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.
Топ комментарии
+15 Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий14.01.2026 22:12 Ответить Ссылка
+12 Олександр Петров #550901
показать весь комментарий14.01.2026 22:08 Ответить Ссылка
+6 CrossFirenko
показать весь комментарий14.01.2026 22:21 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На виборах ЗЄ ЗСУ проглосує дружно за ЗЄ в електронному вигляді...
Несть им числа.
Хто буде наступним після Хвьодорова?