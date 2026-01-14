РУС
Новый министр обороны – чего ждать? | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартія" Юрий Бутусов в прямом эфире анализирует кадровые изменения в правительстве, в частности назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.

Какие вызовы стоят перед новым главой ведомства? И чего ждать от Федорова на посту министра обороны? 

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Назначение Федорова министром обороны

Читайте также: Рада назначила Федорова министром обороны Украины

Минобороны (9728) Бутусов Юрий (4445) Федоров Михаил (559) Бутусов Плюс (45)
+15
Як не пересовуй ліжка,бордель залишиться борделем !!))
14.01.2026 22:12 Ответить
+12
"Новий міністр оборони - чого чекати?" Чекати спроби боневтіка узурпувати владу в країні.
14.01.2026 22:08 Ответить
+6
І що ж чекати від професійного інтернет кидали?
14.01.2026 22:21 Ответить
Чесно, *****
14.01.2026 22:01 Ответить
чесно, також щодо коменту.
14.01.2026 22:27 Ответить
"Новий міністр оборони - чого чекати?" Чекати спроби боневтіка узурпувати владу в країні.
14.01.2026 22:08 Ответить
14.01.2026 22:12 Ответить
Як не пересовуй ліжка,бордель залишиться борделем !!))
14.01.2026 22:12 Ответить
Теоретично, коли ця істота, типу программер, каже про впорядкування ТЦК та СЗЧ, про оті мільйони в розшуку, то можна припустити: він планує ловити їх программно-апаратними засобами, ну там блокувати картки, водійські посвідчення, дію, тощо. Натискаючи клавиши на комп'ютері. Але ж перед тим ми бачили фото на нараді в нового Дермака, де Татаров зі спини, та саме з цього питання. Залишається лише гадати, якою буде нова бусіфікація: по-татарівськи чи програмно-математична.
14.01.2026 22:16 Ответить
Міністр трансформер. З Мінцифри на Міністра оборони..хоча він там якісь курси від НАТО проходив..о щас почнуть бабло в оборону закопувати..
14.01.2026 22:19 Ответить
І що ж чекати від професійного інтернет кидали?
14.01.2026 22:21 Ответить
Покращення життя у фьодорова чекати
14.01.2026 22:39 Ответить
Від нового міністра - та звісно нових поставок у ЗСУ старих бракованих мін та снарядів. Нову нестачу всього необхідного для оборони ЗСУ. Хоч одного з попередників міністрів оборони України ставив гнида знаючу людину - жодного. Ціль цих призначень - розкрадання коштів та постачання всього бракованого для подальшого знищеня ЗСУ та країни в цілому. Знашов патріотів.
14.01.2026 22:39 Ответить
ну, кубиків для складання слова всього чотири... Ж, П, О, А...
14.01.2026 22:40 Ответить
Чого чекати?
На виборах ЗЄ ЗСУ проглосує дружно за ЗЄ в електронному вигляді...
14.01.2026 22:42 Ответить
У ЗЄ міністром хто тільки вже не був
Несть им числа.
Хто буде наступним після Хвьодорова?
14.01.2026 22:59 Ответить
Задовбала вже ця влада "многостаночніков"
14.01.2026 23:36 Ответить
 
 