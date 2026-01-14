Новый министр обороны – чего ждать? | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартія" Юрий Бутусов в прямом эфире анализирует кадровые изменения в правительстве, в частности назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.

Какие вызовы стоят перед новым главой ведомства? И чего ждать от Федорова на посту министра обороны?

Назначение Федорова министром обороны

Напомним, что в среду, 14 января, Верховная Рада поддержала назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.

2 января президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.

