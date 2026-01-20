1 872 19

Общаемся с военными и имеем видение дальнейшего ведения войны, - Федоров

Федоров рассказал об изменениях в Минобороны и видении войны

Министр обороны Михаил Федоров уверяет, что имеет четкое видение дальнейшего ведения войны, а также реформы Минобороны.

Об этом он сказал на встрече с медиа, передает Цензор.НЕТ.

"Я уже прошел всю штатку Минобороны. Мы также очень хорошо понимаем структуру расходов Министерства обороны, дефицит Министерства обороны на этот год. Но благодаря качественным данным четко понимаем, куда тратят деньги и где можно экономить. У нас есть весь необходимый опыт, чтобы изменить правила игры", - отметил Федоров.

По словам министра, в его команде есть три консультанта: это две американские R&D-команды (Center for Strategic and International Studies CSIS и Rand), британский RUSI.

"Мы также много общаемся с военными. У нас есть система - Армия дронов.Бонус, єБали, которая предоставляет качественные данные с поля боя. Мы понимаем математику войны. Мы понимаем, сколько каждое подразделение поражает живой силы и техники, на какую глубину, какое оружие эффективно в боевых условиях. У нас есть свое боевое подразделение, которое непосредственно участвует в боях. Мы знаем о войне с поля боя, а не из кабинетов. Но война - это не только боевые действия, это также менеджмент, логистика, снабжение, когнитивная война", - отметил министр.

По словам министра, анализируя реальные данные и большой бэкграунд военных проектов, которые они реализовали, они и планируют свои действия.

"Еще в феврале прошлого года мы начали заниматься перехватчиками. И даже сделали формат R&D в режиме реального времени: на Черниговском рубеже допустили все компании, которые делали перехватчики, и платили им по 20 тысяч долларов за каждый сбитый "шахед". Они начали развиваться, а деньги "ходили" за сбитым "шахедом". Тогда в это никто не верил. Но уже в этом месяце 40 тысяч перехватчиков будет поставлено в армию", - отметил Федоров.

"Мы открывали рынки дронов, ракет, РЭБ и боеприпасов, подняли маржинальность для компаний, изменили полисы и приняли необходимые НПА, чтобы максимально ускорить развитие оборонных инноваций", - подчеркнул министр.

Топ комментарии
+12
З якими військовими спілкуватися хфьодоров?
Зі штатними ад'ютантами? З сивими полканами совкодрочерами у засалених кітєлях?
Чи з бойовими сержантами?
Які, у сраку, видатки?
В окопах потрібна зброя, залізобетонні логістика, та повага в тилу!
Яка, ****, математика війни?
За кожною цифрою стоїть Микола комбайнер чи Галина вчителька, що зараз боронить країну, поки хьфодоров грається в армію дронів та діджітилізацію!
20.01.2026 15:01 Ответить
20.01.2026 15:01 Ответить
+9
Міша, а коли ти виплатиш обіцяній мільйон гривень тим, хто взломав твою срану кацапську Дію, зроблену на кацапській платформі, з допомогою кацапської ж фірми?
Герой дня, плять, який, як і всі клоуни, ЖОДНОГО ДНЯ НЕ БУВ В АРМІЇ.
Навіть в мирний час, як і ГОВНОкомандувач наш....
20.01.2026 14:57 Ответить
20.01.2026 14:57 Ответить
+8
Чомусь всі кінчені брехуни розмовляють, як астрологи - ні×ера конкретики і щодня різне.
20.01.2026 14:55 Ответить
20.01.2026 14:55 Ответить
Та він, мабуть, у танчики багато грався. А в дитинстві батьки купували йому іграшковий пістолет. Тож має невєб*нний досвід!
20.01.2026 14:58 Ответить
Чомусь всі кінчені брехуни розмовляють, як астрологи - ні×ера конкретики і щодня різне.
показать весь комментарий
20.01.2026 14:55 Ответить
Бачу ціль - не бачу перешкод - Федоров
20.01.2026 14:56 Ответить
Міша, а коли ти виплатиш обіцяній мільйон гривень тим, хто взломав твою срану кацапську Дію, зроблену на кацапській платформі, з допомогою кацапської ж фірми?
Герой дня, плять, який, як і всі клоуни, ЖОДНОГО ДНЯ НЕ БУВ В АРМІЇ.
Навіть в мирний час, як і ГОВНОкомандувач наш....
показать весь комментарий
20.01.2026 14:57 Ответить
З якими військовими спілкуватися хфьодоров?
Зі штатними ад'ютантами? З сивими полканами совкодрочерами у засалених кітєлях?
Чи з бойовими сержантами?
Які, у сраку, видатки?
В окопах потрібна зброя, залізобетонні логістика, та повага в тилу!
Яка, ****, математика війни?
За кожною цифрою стоїть Микола комбайнер чи Галина вчителька, що зараз боронить країну, поки хьфодоров грається в армію дронів та діджітилізацію!
показать весь комментарий
20.01.2026 15:01 Ответить
В штаті мо все тихо і спокійно, валять кацапів щомісяця 40 тисяч , але чомусь при таких втратах вони сунуть далі, хто бреше?
20.01.2026 16:21 Ответить
***** вы там все. И результат будет такой же. *********.
20.01.2026 15:13 Ответить
О, ещё один Наполеон нарисовался, ну просто мамкин полководец...
20.01.2026 15:17 Ответить
Поспілкуйтесь з тими хто з початку війни в окопах.
20.01.2026 15:28 Ответить
Уявимо собі: збиваємо, збираємо та здаємо Шахеди, як склотару, тільки остерігаємось вибухів мін-пасток та бойових частин , не даємо дітям гратися з Шахедами !
Приніс збитий шахед у приймальний пункт, зареєструй бортовий номер, зроби серію фото - (щоб випадково не повторювати двічі і більше здачу того ж самого збитого борту) - отримуй 20К бакс
Де ти той Шахед узяв, як і чим його збивав, тобто масштабування твого досвіду - окрема винагорода (за ноу-хау). Якщо ціни за один зданий борт не впадуть, то, якщо здав півсотні збитих шахедів - доларовий мільйонер!
І це вигідно! Адже кожний Шахед коштував ворогу мінімум 50К бакс.
20.01.2026 15:31 Ответить
"Министр обороны Михаил Федоров уверяет, что имеет четкое видение дальнейшего ведения войны "Источник: https://censor.net/ru/n3596356
20.01.2026 15:34 Ответить
,, мы открывали рынки дронов,, ,,подняли маржинальность,,---- я куею, товарищ прапорщик! Как излагает! И на фоне этого половина Харьковской обл полностью превращена войной в абсолютные руины, плюс также по городу---- восстановлению не подлежит, смысла нет! А главное нет людей, кадров для этого. Умерли, погибли на фронте, уехали, постарели совсем, умрут завтра. По остальным местам скорее также или хуже. Пора решать. Для начала прекратить войну---- уже идиоту всякому ясно, что мы её давно проиграли, не на тех понадеялись мы слушая которых поверили. Особенно лохматый, одного в 22 г лохматого слушали, а потом другого в 25 г уши развесив шлюхали---- ну вот!
20.01.2026 15:36 Ответить
Зедурню, ти вважаєш, всіх тупими як ти, кожен день здасться декілька населених пунктів, люди ******* життя,житло, майно, бізнес який роками працював і створювався. Стратег зехеров, вийди без охотрони тут, зі своїм зеторчком, відчуєш народну Любов по самі гланди..
20.01.2026 15:37 Ответить
А що ще робиш? Окрім *******?
20.01.2026 18:46 Ответить
 
 