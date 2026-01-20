Общаемся с военными и имеем видение дальнейшего ведения войны, - Федоров
Министр обороны Михаил Федоров уверяет, что имеет четкое видение дальнейшего ведения войны, а также реформы Минобороны.
Об этом он сказал на встрече с медиа, передает Цензор.НЕТ.
"Я уже прошел всю штатку Минобороны. Мы также очень хорошо понимаем структуру расходов Министерства обороны, дефицит Министерства обороны на этот год. Но благодаря качественным данным четко понимаем, куда тратят деньги и где можно экономить. У нас есть весь необходимый опыт, чтобы изменить правила игры", - отметил Федоров.
По словам министра, в его команде есть три консультанта: это две американские R&D-команды (Center for Strategic and International Studies CSIS и Rand), британский RUSI.
"Мы также много общаемся с военными. У нас есть система - Армия дронов.Бонус, єБали, которая предоставляет качественные данные с поля боя. Мы понимаем математику войны. Мы понимаем, сколько каждое подразделение поражает живой силы и техники, на какую глубину, какое оружие эффективно в боевых условиях. У нас есть свое боевое подразделение, которое непосредственно участвует в боях. Мы знаем о войне с поля боя, а не из кабинетов. Но война - это не только боевые действия, это также менеджмент, логистика, снабжение, когнитивная война", - отметил министр.
По словам министра, анализируя реальные данные и большой бэкграунд военных проектов, которые они реализовали, они и планируют свои действия.
"Еще в феврале прошлого года мы начали заниматься перехватчиками. И даже сделали формат R&D в режиме реального времени: на Черниговском рубеже допустили все компании, которые делали перехватчики, и платили им по 20 тысяч долларов за каждый сбитый "шахед". Они начали развиваться, а деньги "ходили" за сбитым "шахедом". Тогда в это никто не верил. Но уже в этом месяце 40 тысяч перехватчиков будет поставлено в армию", - отметил Федоров.
"Мы открывали рынки дронов, ракет, РЭБ и боеприпасов, подняли маржинальность для компаний, изменили полисы и приняли необходимые НПА, чтобы максимально ускорить развитие оборонных инноваций", - подчеркнул министр.
Герой дня, плять, який, як і всі клоуни, ЖОДНОГО ДНЯ НЕ БУВ В АРМІЇ.
Навіть в мирний час, як і ГОВНОкомандувач наш....
Зі штатними ад'ютантами? З сивими полканами совкодрочерами у засалених кітєлях?
Чи з бойовими сержантами?
Які, у сраку, видатки?
В окопах потрібна зброя, залізобетонні логістика, та повага в тилу!
Яка, ****, математика війни?
За кожною цифрою стоїть Микола комбайнер чи Галина вчителька, що зараз боронить країну, поки хьфодоров грається в армію дронів та діджітилізацію!
Приніс збитий шахед у приймальний пункт, зареєструй бортовий номер, зроби серію фото - (щоб випадково не повторювати двічі і більше здачу того ж самого збитого борту) - отримуй 20К бакс
Де ти той Шахед узяв, як і чим його збивав, тобто масштабування твого досвіду - окрема винагорода (за ноу-хау). Якщо ціни за один зданий борт не впадуть, то, якщо здав півсотні збитих шахедів - доларовий мільйонер!
І це вигідно! Адже кожний Шахед коштував ворогу мінімум 50К бакс.