Представники Великої Британії ознайомилися з найновішою версією українського дрона-перехоплювача Octopus, - Міноборони

У Києві відбулася демонстрація найновішої версії українського дрона-перехоплювача Octopus британській делегації на чолі із заступником премʼєр-міністра Великої Британії Девідом Леммі.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Розроблений у ЗСУ дрон Octopus оснащений системою керування на основі ШІ

Як зазначається, під час заходу українська сторона наголосила на високій потребі у перехоплювачах для закриття неба над Україною.

Що відомо про Octopus

Дрон Octopus розроблений у Збройних Силах України та оснащений системою керування на основі штучного інтелекту. Він призначений для протидії безпілотникам типу Shahed, а його ефективність підтверджена у бою.

Взаємодія між виробниками та військовими дозволяє постійно удосконалювати цю технологію та створює високоефективну RnD-екосистему. Виробництво дрона розгортається в Україні та Великій Британії.

Реформа у сфері інтелектуальної власності Міноборони

Повідомляється, що передача технологій для виробництва Octopus на британських підприємствах стала можливою завдяки реформі у сфері інтелектуальної власності Міноборони.

Зокрема, у травні 2025 року у Міністерстві було створене профільне Управління з питань інтелектуальної власності. Експерти Управління забезпечили дотримання правових аспектів під час укладення ліцензійної угоди з урядом Великої Британії, зокрема:

правову охорону технології в Україні;

подачу заявки на реєстрацію винаходу за міжнародною процедурою;

супровід ліцензійного договору з Міністерством оборони Великої Британії.

У листопаді 2025 року делегації Міністерства оборони України та Міністерства оборони Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо дрона-перехоплювача Octopus, яка відкрила шлях до його виробництва у Великій Британії. Його обсяги можуть сягати кількох тисяч дронів на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту неба.

Наголошується, що така угода укладається Міноборони України вперше щодо технологій, які перебувають у власності держави. Цей прецедент відкриває для України нові можливості щодо двостороннього обміну оборонними технологіями з країнами-партнерами.

Більше про дрон-перехоплювач Octopus

Octopus - це дрон української технології, який розробили у співпраці з Великою Британією. Це дрони-перехоплювачі, які знищують російські "шахеди" з високою ефективністю - 70% і більше.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що вже з лютого Україна та Велика Британія вийдуть на щомісячне виробництво тисячі дронів-перехоплювачів Octopus.