Представители Великобритании ознакомились с новейшей версией украинского дрона-перехватчика Octopus, - Минобороны

Индустрия дронов

В Киеве состоялась демонстрация новейшей версии украинского дрона-перехватчика Octopus британской делегации во главе с заместителем премьер-министра Великобритании Дэвидом Лемми.

Украинский дрон-перехватчик Octopus
Разработанный в ВСУ дрон Octopus оснащен системой управления на основе ИИ

Как отмечается, во время мероприятия украинская сторона подчеркнула высокую потребность в перехватчиках для закрытия неба над Украиной.

Что известно об Octopus

Дрон Octopus разработан в Вооруженных Силах Украины и оснащен системой управления на основе искусственного интеллекта. Он предназначен для противодействия беспилотникам типа Shahed, а его эффективность подтверждена в бою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине не хватает дронов-перехватчиков. Производители не успевают с темпами, - Зеленский

Взаимодействие между производителями и военными позволяет постоянно совершенствовать эту технологию и создает высокоэффективную RnD-экосистему. Производство дрона разворачивается в Украине и Великобритании.

Реформа в сфере интеллектуальной собственности Минобороны

Сообщается, что передача технологий для производства Octopus на британских предприятиях стала возможной благодаря реформе в сфере интеллектуальной собственности Минобороны.

В частности, в мае 2025 года в Министерстве было создано профильное Управление по вопросам интеллектуальной собственности. Эксперты Управления обеспечили соблюдение правовых аспектов при заключении лицензионного соглашения с правительством Великобритании, в частности:

  • правовую охрану технологии в Украине;
  • подачу заявки на регистрацию изобретения по международной процедуре;
  • сопровождение лицензионного договора с Министерством обороны Великобритании.

Смотрите также: Пилоты SIGNUM сбили 48 "шахидов" дронами-перехватчиками STING. ВИДЕО

В ноябре 2025 года делегации Министерства обороны Украины и Министерства обороны Великобритании подписали лицензионное соглашение по дрону-перехватчику Octopus, которое открыло путь к его производству в Великобритании. Его объемы могут достигать нескольких тысяч дронов в месяц. Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты неба.

Отмечается, что такое соглашение заключается Минобороны Украины впервые в отношении технологий, находящихся в собственности государства. Этот прецедент открывает для Украины новые возможности по двустороннему обмену оборонными технологиями со странами-партнерами.

Больше о дроне-перехватчике Octopus

Octopus - это дрон украинской технологии, разработанный в сотрудничестве с Великобританией. Это дроны-перехватчики, которые уничтожают российские "шахиды" с высокой эффективностью - 70% и более.

Читайте также: Дроны-перехватчики добавлены в маркетплейс DOT-Chain Defence, - Шмыгаль

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что уже со февраля Украина и Великобритания выйдут на ежемесячное производство тысячи дронов-перехватчиков Octopus.

То вони ще P1-SUN не бачили.
20.01.2026 12:31 Ответить
Його обсяги можуть сягати кількох тисяч дронів на місяць

 І як захищати ними небо якщо рашисти запускають по тисячі шахедів на день? Доречі дивіться щоб завтра цей дрон не опинився у рашистів чи китайців. Бо тоді рашисти наштампують їх мільйонами і закриють своє небо від українських дронів
20.01.2026 12:40 Ответить
Не будут рашисты копиювать дроны-перехоплювачи. Рашисты для борьбы с дронами используют Панцири с их дешёвыми ракетами которые даже не имеют головки самонаведения, но низкоскоростные дроны исправно сбивают. Но подобный комплекс в гараже или подвале не создашь. Тут нужно усилие державы с её производственными и науково-техническими возможностями. Нынешняя власть пиарщиков и популистов с их менеджерами умеющими пилить и красть на это не способна
20.01.2026 13:19 Ответить
 
 