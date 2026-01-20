Представители Великобритании ознакомились с новейшей версией украинского дрона-перехватчика Octopus, - Минобороны

Индустрия дронов

В Киеве состоялась демонстрация новейшей версии украинского дрона-перехватчика Octopus британской делегации во главе с заместителем премьер-министра Великобритании Дэвидом Лемми.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Разработанный в ВСУ дрон Octopus оснащен системой управления на основе ИИ

Как отмечается, во время мероприятия украинская сторона подчеркнула высокую потребность в перехватчиках для закрытия неба над Украиной.

Что известно об Octopus

Дрон Octopus разработан в Вооруженных Силах Украины и оснащен системой управления на основе искусственного интеллекта. Он предназначен для противодействия беспилотникам типа Shahed, а его эффективность подтверждена в бою.

Взаимодействие между производителями и военными позволяет постоянно совершенствовать эту технологию и создает высокоэффективную RnD-экосистему. Производство дрона разворачивается в Украине и Великобритании.

Реформа в сфере интеллектуальной собственности Минобороны

Сообщается, что передача технологий для производства Octopus на британских предприятиях стала возможной благодаря реформе в сфере интеллектуальной собственности Минобороны.

В частности, в мае 2025 года в Министерстве было создано профильное Управление по вопросам интеллектуальной собственности. Эксперты Управления обеспечили соблюдение правовых аспектов при заключении лицензионного соглашения с правительством Великобритании, в частности:

правовую охрану технологии в Украине;

подачу заявки на регистрацию изобретения по международной процедуре;

сопровождение лицензионного договора с Министерством обороны Великобритании.

В ноябре 2025 года делегации Министерства обороны Украины и Министерства обороны Великобритании подписали лицензионное соглашение по дрону-перехватчику Octopus, которое открыло путь к его производству в Великобритании. Его объемы могут достигать нескольких тысяч дронов в месяц. Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты неба.

Отмечается, что такое соглашение заключается Минобороны Украины впервые в отношении технологий, находящихся в собственности государства. Этот прецедент открывает для Украины новые возможности по двустороннему обмену оборонными технологиями со странами-партнерами.

Больше о дроне-перехватчике Octopus

Octopus - это дрон украинской технологии, разработанный в сотрудничестве с Великобританией. Это дроны-перехватчики, которые уничтожают российские "шахиды" с высокой эффективностью - 70% и более.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что уже со февраля Украина и Великобритания выйдут на ежемесячное производство тысячи дронов-перехватчиков Octopus.