Представители Великобритании ознакомились с новейшей версией украинского дрона-перехватчика Octopus, - Минобороны
В Киеве состоялась демонстрация новейшей версии украинского дрона-перехватчика Octopus британской делегации во главе с заместителем премьер-министра Великобритании Дэвидом Лемми.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, во время мероприятия украинская сторона подчеркнула высокую потребность в перехватчиках для закрытия неба над Украиной.
Что известно об Octopus
Дрон Octopus разработан в Вооруженных Силах Украины и оснащен системой управления на основе искусственного интеллекта. Он предназначен для противодействия беспилотникам типа Shahed, а его эффективность подтверждена в бою.
Взаимодействие между производителями и военными позволяет постоянно совершенствовать эту технологию и создает высокоэффективную RnD-экосистему. Производство дрона разворачивается в Украине и Великобритании.
Реформа в сфере интеллектуальной собственности Минобороны
Сообщается, что передача технологий для производства Octopus на британских предприятиях стала возможной благодаря реформе в сфере интеллектуальной собственности Минобороны.
В частности, в мае 2025 года в Министерстве было создано профильное Управление по вопросам интеллектуальной собственности. Эксперты Управления обеспечили соблюдение правовых аспектов при заключении лицензионного соглашения с правительством Великобритании, в частности:
- правовую охрану технологии в Украине;
- подачу заявки на регистрацию изобретения по международной процедуре;
- сопровождение лицензионного договора с Министерством обороны Великобритании.
В ноябре 2025 года делегации Министерства обороны Украины и Министерства обороны Великобритании подписали лицензионное соглашение по дрону-перехватчику Octopus, которое открыло путь к его производству в Великобритании. Его объемы могут достигать нескольких тысяч дронов в месяц. Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты неба.
Отмечается, что такое соглашение заключается Минобороны Украины впервые в отношении технологий, находящихся в собственности государства. Этот прецедент открывает для Украины новые возможности по двустороннему обмену оборонными технологиями со странами-партнерами.
Больше о дроне-перехватчике Octopus
Octopus - это дрон украинской технологии, разработанный в сотрудничестве с Великобританией. Это дроны-перехватчики, которые уничтожают российские "шахиды" с высокой эффективностью - 70% и более.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что уже со февраля Украина и Великобритания выйдут на ежемесячное производство тысячи дронов-перехватчиков Octopus.
І як захищати ними небо якщо рашисти запускають по тисячі шахедів на день? Доречі дивіться щоб завтра цей дрон не опинився у рашистів чи китайців. Бо тоді рашисти наштампують їх мільйонами і закриють своє небо від українських дронів