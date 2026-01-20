Стратегическая цель - уничтожать 50 тыс. оккупантов в месяц, - Федоров
Министр обороны Михаил Федоров заявил, что для эффективного противодействия оккупантам на фронте необходимо ликвидировать 50 тысяч захватчиков в месяц.
Об этом он сказал во время общения с медиа, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Сделать войну непосильной для РФ
"Президент поставил четкую задачу: построить систему, которая способна остановить врага в небе, продвижение на земле, усилить асимметричные и киберудары по врагу и его экономике. Сделать цену войны для России такой, которую она не сможет потянуть. Тем самым принудить к миру силой. Дипломаты занимаются своим треком, но параллельно мы должны делать свое", - заявил Федоров.
Ликвидация оккупантов
"Вторая стратегическая цель - убивать 50 тысяч россиян в месяц. В прошлом месяце убили 35 тысяч - все эти потери верифицированы на видео. Если достигнем показателя в 50 тысяч - увидим, что будет с врагом. Они воспринимают людей как ресурс, проблемы с которым уже очевидны", - добавил он.
По его мнению, для этого нужно провести в том числе реформы в Минобороны.
"Мы хотим изменить парадигму, что Минобороны - это только закупки и обеспечение. Это работа гражданского надзора и координации. Нам нужен правильный диалог, правильная синхронизация", - сказал министр.
"Нужно ставить правильные задачи. Система, в которой их нет, начинает болеть. Поэтому менеджмент - это первая задача. Менеджмент должен строиться вокруг тех, кто способен достигать определенных целей. Если люди не демонстрируют результаты, подлежащие измерению, они не могут оставаться в системе", - добавил он.
а зупинити просування по газових трубах поставив ?
Чи то був фейк і з обміном розвідданими все гаразд?
А давати установки, скільки за місяць мають вбити ворога,принаймні,нехай долучається на передовій.
Перемога над окуп.військами зовсім не залежить від установок їх втрат: їм є чим поповнювати,а хоча би минулий хакер дав установку нищити всю логістику ворога на окуп.територіях-дало би бажаний результат.
50 000 на місяць?🤔
А яким #уєм це робити?
Це тобі не контр страйк дурню!
Лопатами, як заповідав один дебіл, що любить посмоктати сигару з розумним є-балом.
Це хрипате чмо, робить все що може, щоб своїми перестановками ускладнити життя ЗСУ.
Кончені, ****, деграданти!!!!
Стратегічна мета: роз'їбати в щент Москву, та звільнити нашу землю! Тобто кордон 1991!
Один з тактичних засобів, знищення 50 тищ в місяць! Але, за відповідає сирський чого ізволітє!
Єдина і головна задача хфьодорова: коритися, одягати, озброїти та створювати прийнятні умови, для ведення війни!!!!
