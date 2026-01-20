Стратегическая цель - уничтожать 50 тыс. оккупантов в месяц, - Федоров

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что для эффективного противодействия оккупантам на фронте необходимо ликвидировать 50 тысяч захватчиков в месяц.

Об этом он сказал во время общения с медиа, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Сделать войну непосильной для РФ

"Президент поставил четкую задачу: построить систему, которая способна остановить врага в небе, продвижение на земле, усилить асимметричные и киберудары по врагу и его экономике. Сделать цену войны для России такой, которую она не сможет потянуть. Тем самым принудить к миру силой. Дипломаты занимаются своим треком, но параллельно мы должны делать свое", - заявил Федоров.

Ликвидация оккупантов

"Вторая стратегическая цель - убивать 50 тысяч россиян в месяц. В прошлом месяце убили 35 тысяч - все эти потери верифицированы на видео. Если достигнем показателя в 50 тысяч - увидим, что будет с врагом. Они воспринимают людей как ресурс, проблемы с которым уже очевидны", - добавил он.

По его мнению, для этого нужно провести в том числе реформы в Минобороны.

"Мы хотим изменить парадигму, что Минобороны - это только закупки и обеспечение. Это работа гражданского надзора и координации. Нам нужен правильный диалог, правильная синхронизация", - сказал министр.

"Нужно ставить правильные задачи. Система, в которой их нет, начинает болеть. Поэтому менеджмент - это первая задача. Менеджмент должен строиться вокруг тех, кто способен достигать определенных целей. Если люди не демонстрируют результаты, подлежащие измерению, они не могут оставаться в системе", - добавил он.

