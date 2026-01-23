Более 2,5 тыс. оккупантов уничтожили за три месяца СБС 412-й бригады "Nemesis"

Операторы 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем осуществляют огневое поражение российской штурмовой пехоты на ключевых направлениях вдоль линии боевого столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Противник продолжает наращивать штурмовые действия и вводить в бой новые подразделения, однако результат неизменен — штурмовые группы несут значительные потери под ударами тяжелых ударных БПЛА (бомберов) и FPV-дронов.

Наиболее интенсивные участки

Районы Гуляйполя, Покровска и Лимана остаются одними из наиболее интенсивных участков, где противник теряет темп наступательных действий из-за точной работы экипажей, оперативного целеуказания и слаженного применения беспилотных систем.

Ликвидация оккупантов

За последние три месяца только 412-я отдельная бригада беспилотных систем Nemesis поразила более 2,5 тысяч оккупантов.

Онлайн-табло поражений группировки СБС.