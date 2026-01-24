Бійці 42-ї ОМБр розбили штурмову групу з 10 окупантів на Дніпропетровщині

Російська група військових на квадроциклах намагалася штурмувати село Новопавлівка Дніпропетровської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни батальйону безпілотних систем "Перун" 42-ї окремої механізованої бригади розбили ворожу техніку та ліквідували окупантів.

На кадрах українські захисники опублікували результат невдалої спроби прориву смуги відповідальності Сил оборони.

Зокрема знищено:

10 окупантів

4 квадроцикли

