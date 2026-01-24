Бойцы 42-й ОМБр разбили штурмовую группу из 10 оккупантов на Днепропетровщине

Российская группа военных на квадроциклах пыталась штурмовать село Новопавловка Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины батальона беспилотных систем "Перун" 42-й отдельной механизированной бригады разбили вражескую технику и ликвидировали оккупантов.

На кадрах украинские защитники опубликовали результат неудачной попытки прорыва полосы ответственности Сил обороны.

В частности, уничтожено:

  • 10 оккупантов
  • 4 квадроцикла

армия РФ штурм уничтожение дроны 42 ОМБр Новопавловка
Дніпропетровщина ... потужний потужник вже свою матьківщину просирає ...
24.01.2026 10:30 Ответить
В принципі , пофіг . Мама Ріма і Папа Саша в Ізраілі ...
24.01.2026 10:31 Ответить
 
 