Бойцы 42-й ОМБр разбили штурмовую группу из 10 оккупантов на Днепропетровщине
Российская группа военных на квадроциклах пыталась штурмовать село Новопавловка Днепропетровской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, воины батальона беспилотных систем "Перун" 42-й отдельной механизированной бригады разбили вражескую технику и ликвидировали оккупантов.
На кадрах украинские защитники опубликовали результат неудачной попытки прорыва полосы ответственности Сил обороны.
В частности, уничтожено:
- 10 оккупантов
- 4 квадроцикла
Роман с камнем
24.01.2026 10:30
Роман с камнем
24.01.2026 10:31
