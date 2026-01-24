Дроны "Lasar’s Group" поразили 14 бронированных машин рашистов

Экипажи ОЗСП Lasar’s Group НГУ успешно провели спецоперацию по ликвидации вражеской техники в зоне ответственности Третьего армейского корпуса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы нанесли удары по 14 боевым бронированным машинам, которые враг прятал в тылу и готовил для применения в штурмовых действиях.

Цели обнаружили экипажи аэроразведки Lasar’s Group, после чего тяжелые бомбардировщики нанесли удар по скоплению.

В результате удалось уничтожить одну ББМ и подбить еще 13.

Враг планировал использовать эту технику для усиления атак на Лиманском направлении, однако благодаря действиям украинских защитников его наступательный потенциал существенно снижен.

армия РФ (22648) уничтожение (9696) Национальная гвардия (2340) ББМ (48) Третий армейский корпус (120)
дуже добре..
24.01.2026 15:15 Ответить
А це часом не муляж ??? Явно відсутній особовий склад.
24.01.2026 23:05 Ответить
 
 