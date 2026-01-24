Дроны "Lasar’s Group" поразили 14 бронированных машин рашистов

Экипажи ОЗСП Lasar’s Group НГУ успешно провели спецоперацию по ликвидации вражеской техники в зоне ответственности Третьего армейского корпуса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы нанесли удары по 14 боевым бронированным машинам, которые враг прятал в тылу и готовил для применения в штурмовых действиях.

Цели обнаружили экипажи аэроразведки Lasar’s Group, после чего тяжелые бомбардировщики нанесли удар по скоплению.

В результате удалось уничтожить одну ББМ и подбить еще 13.

Враг планировал использовать эту технику для усиления атак на Лиманском направлении, однако благодаря действиям украинских защитников его наступательный потенциал существенно снижен.

