FPV-дрон 18-й бригады попал во вражеский окоп и поджарил двух оккупантов

В сети опубликованы кадры, на которых двое российских военных сгорают заживо после прилета FPV-дрона в их окоп.

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник бойцов батальона специального назначения "Донбасс" 18-й Славянской бригады НГУ попал в тела оккупантов, которые сразу загорелись.

В результате попадания оба военных РФ ликвидированы.

Боевая работа украинских защитников зафиксирована на Бахмутском направлении вблизи Часова Яра.

Смотрите также: Кладбище под открытым небом: дрон зафиксировал 34 ликвидированных оккупанта под Часовым Яром. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны "Lasar's Group" поразили 14 бронированных машин рашистов. ВИДЕО