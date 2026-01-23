Российское командование продолжает бросать пехоту на забой в попытках захватить господствующие высоты в Донецкой области. Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник Сил обороны зафиксировал масштабы потерь захватчиков в окрестностях города Часов Яр.

На обнародованных кадрах, снятых с высоты птичьего полета, видно засеянное телами поле и разбитые позиции врага. Только на одном небольшом участке фронта камера БПЛА насчитала 34 погибших ликвидированных россиян, которые были ликвидированы ударами украинских дронов и артиллерии.

Обстановка на направлении:

Массовые потери: 34 уничтоженных оккупанта в одном кадре - это результат лишь нескольких неудачных штурмовых попыток врага.

Эффективность БПЛА: Большинство захватчиков было ликвидировано именно с помощью сбросов и FPV-дронов, которые не дают противнику возможности даже приблизиться к украинским позициям.

Ситуация под Часовым Яром: Враг не считается с человеческими ресурсами, пытаясь прорвать оборону города, однако вместо этого получает только горы трупов своих солдат.

