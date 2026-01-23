Кладбище под открытым небом: дрон зафиксировал 34 ликвидированных оккупантов под Часовым Яром

Российское командование продолжает бросать пехоту на забой в попытках захватить господствующие высоты в Донецкой области. Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник Сил обороны зафиксировал масштабы потерь захватчиков в окрестностях города Часов Яр.

На обнародованных кадрах, снятых с высоты птичьего полета, видно засеянное телами поле и разбитые позиции врага. Только на одном небольшом участке фронта камера БПЛА насчитала 34 погибших ликвидированных россиян, которые были ликвидированы ударами украинских дронов и артиллерии.

Обстановка на направлении:

  • Массовые потери: 34 уничтоженных оккупанта в одном кадре - это результат лишь нескольких неудачных штурмовых попыток врага.

  • Эффективность БПЛА: Большинство захватчиков было ликвидировано именно с помощью сбросов и FPV-дронов, которые не дают противнику возможности даже приблизиться к украинским позициям.

  • Ситуация под Часовым Яром: Враг не считается с человеческими ресурсами, пытаясь прорвать оборону города, однако вместо этого получает только горы трупов своих солдат.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

армия РФ уничтожение дроны Часов Яр
Топ комментарии
+9
Ніщо не заважає суміщати обидва варіанти.
23.01.2026 14:48 Ответить
+8
На початку відео - один кадр порадував. Лежить трупак, з польовою сумкою, офіцерською, на боку. Значить, б"ють не тільки рядових, але й командирів. Сумка розстебнута, відкритий планшет з картою... Тут мені розказували, що кацапня не користується паперовими картами - бо вони "продвинуті"... А мені ще влітку 2022 року показували карти Генштабу СРСР, ще "дочорнобильських часів", взяті у полонених. Так на тих картах, ще й Славутича не було! (У мене подібна карта є своя власна - я на ній "піднімав" урочища, де гриби збираю, і рибалю).
23.01.2026 15:51 Ответить
+2
Вони реально або під чимось або довбойоби…
23.01.2026 14:44 Ответить
Вони реально або під чимось або довбойоби…
23.01.2026 14:44 Ответить
Ніщо не заважає суміщати обидва варіанти.
23.01.2026 14:48 Ответить
Дибіли
23.01.2026 15:07 Ответить
На початку відео - один кадр порадував. Лежить трупак, з польовою сумкою, офіцерською, на боку. Значить, б"ють не тільки рядових, але й командирів. Сумка розстебнута, відкритий планшет з картою... Тут мені розказували, що кацапня не користується паперовими картами - бо вони "продвинуті"... А мені ще влітку 2022 року показували карти Генштабу СРСР, ще "дочорнобильських часів", взяті у полонених. Так на тих картах, ще й Славутича не було! (У мене подібна карта є своя власна - я на ній "піднімав" урочища, де гриби збираю, і рибалю).
23.01.2026 15:51 Ответить
Їх армія, як і росія, дуже сильно різна.
Є от такі бомжі з паперовими картами, а є нормально запаковані адекватні вояки.
23.01.2026 16:23 Ответить
Знаю... Але "нормально запаковані" - "штучний" товар, який готується роками... А вибивається, як і прості "ваньки". Бо снаряд чи бомба, не вибирають... Будь-яка армія, з часом ведення бойових дій, втрачає якість особового складу...
23.01.2026 16:34 Ответить
А кто обновлениями топокарт будет заниматься?) Процес ще при СССР был неспешный. В 86-м, отбирая карты для геологии, более-менее соответствовали - грунтовки, "камянки" ))). Даже дома по селам.. Ну а рельеф вряд ли сильно поменялся - но кто сейчас умеет так ориентироваться...
24.01.2026 16:32 Ответить
Ну, для себе я карти "підняв" (у мене листів з двадцять - половина Чернігівщини, і частина західного узбережжя Київського водосховища). І компасом умію користуваться... В училищі топографію вчили...
24.01.2026 17:14 Ответить
Паперових?) Раритет уже мабуть... Останього разу день у 86-87 тримав у руках... Обрізав сітку, з Першим відділом обрізки палив під Акт... У Києві і Біличах топофабрик же не є(((
24.01.2026 18:29 Ответить
Ну, а у мене - є... На карті 1986 року, навіть Славутича немає...Справ і зліва від залізничної лінії, яка йде з БРСР, на Чернігів - суцільний лісовий масив... Я, просто, звик до паперових носіїв, і не маю великого бажання надіяться на електроніку... Вона частіше підводить, ніж звичайна карта з компасом...
24.01.2026 18:44 Ответить
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
23.01.2026 18:39 Ответить
я думал он давно захвачен!как же так а где же вяличие?он же в 12км от бухмута!
24.01.2026 09:26 Ответить
 
 