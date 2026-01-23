Цвинтар просто неба: дрон зафіксував 34 ліквідованих окупантів під Часовим Яром

Російське командування продовжує кидати піхоту на забій у спробах захопити панівні висоти на Донеччині. Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник Сил оборони зафіксував масштаби втрат загарбників в околицях міста Часів Яр.

На оприлюднених кадрах, знятих з висоти пташиного польоту, видно засіяне тілами поле та розбиті позиції ворога. Лише на одній невеликій ділянці фронту камера БпЛА нарахувала 34 загиблих ліквідованих росіян, які були ліквідовані ударами українських дронів та артилерії.

Обстановка на напрямку:

Масові втрати: 34 знищених окупанти в одному кадрі - це результат лише кількох невдалих штурмових спроб ворога.

Ефективність БпЛА: Більшість загарбників було ліквідовано саме за допомогою скидів та FPV-дронів, які не дають противнику можливості навіть наблизитися до українських позицій.

Ситуація під Часовим Яром: Ворог не рахується з людськими ресурсами, намагаючись прорвати оборону міста, проте натомість отримує лише гори трупів своїх солдатів.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

