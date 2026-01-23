Цвинтар просто неба: дрон зафіксував 34 ліквідованих окупантів під Часовим Яром

Російське командування продовжує кидати піхоту на забій у спробах захопити панівні висоти на Донеччині. Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник Сил оборони зафіксував масштаби втрат загарбників в околицях міста Часів Яр.

На оприлюднених кадрах, знятих з висоти пташиного польоту, видно засіяне тілами поле та розбиті позиції ворога. Лише на одній невеликій ділянці фронту камера БпЛА нарахувала 34 загиблих ліквідованих росіян, які були ліквідовані ударами українських дронів та артилерії.

Обстановка на напрямку:

  • Масові втрати: 34 знищених окупанти в одному кадрі - це результат лише кількох невдалих штурмових спроб ворога.

  • Ефективність БпЛА: Більшість загарбників було ліквідовано саме за допомогою скидів та FPV-дронів, які не дають противнику можливості навіть наблизитися до українських позицій.

  • Ситуація під Часовим Яром: Ворог не рахується з людськими ресурсами, намагаючись прорвати оборону міста, проте натомість отримує лише гори трупів своїх солдатів.

Дивіться: Квартал за кварталом: бригада "Хартія" проводить зачистку Куп’янська від окупантів. ВIДЕО

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удар бомбою AASM Hammer: український МіГ-29 знищив позицію з окупантами. ВIДЕО

Топ коментарі
+9
Ніщо не заважає суміщати обидва варіанти.
23.01.2026 14:48 Відповісти
+8
На початку відео - один кадр порадував. Лежить трупак, з польовою сумкою, офіцерською, на боку. Значить, б"ють не тільки рядових, але й командирів. Сумка розстебнута, відкритий планшет з картою... Тут мені розказували, що кацапня не користується паперовими картами - бо вони "продвинуті"... А мені ще влітку 2022 року показували карти Генштабу СРСР, ще "дочорнобильських часів", взяті у полонених. Так на тих картах, ще й Славутича не було! (У мене подібна карта є своя власна - я на ній "піднімав" урочища, де гриби збираю, і рибалю).
23.01.2026 15:51 Відповісти
+2
Вони реально або під чимось або довбойоби…
23.01.2026 14:44 Відповісти
Вони реально або під чимось або довбойоби…
23.01.2026 14:44 Відповісти
Ніщо не заважає суміщати обидва варіанти.
23.01.2026 14:48 Відповісти
Дибіли
23.01.2026 15:07 Відповісти
На початку відео - один кадр порадував. Лежить трупак, з польовою сумкою, офіцерською, на боку. Значить, б"ють не тільки рядових, але й командирів. Сумка розстебнута, відкритий планшет з картою... Тут мені розказували, що кацапня не користується паперовими картами - бо вони "продвинуті"... А мені ще влітку 2022 року показували карти Генштабу СРСР, ще "дочорнобильських часів", взяті у полонених. Так на тих картах, ще й Славутича не було! (У мене подібна карта є своя власна - я на ній "піднімав" урочища, де гриби збираю, і рибалю).
23.01.2026 15:51 Відповісти
Їх армія, як і росія, дуже сильно різна.
Є от такі бомжі з паперовими картами, а є нормально запаковані адекватні вояки.
23.01.2026 16:23 Відповісти
Знаю... Але "нормально запаковані" - "штучний" товар, який готується роками... А вибивається, як і прості "ваньки". Бо снаряд чи бомба, не вибирають... Будь-яка армія, з часом ведення бойових дій, втрачає якість особового складу...
23.01.2026 16:34 Відповісти
А кто обновлениями топокарт будет заниматься?) Процес ще при СССР был неспешный. В 86-м, отбирая карты для геологии, более-менее соответствовали - грунтовки, "камянки" ))). Даже дома по селам.. Ну а рельеф вряд ли сильно поменялся - но кто сейчас умеет так ориентироваться...
24.01.2026 16:32 Відповісти
Ну, для себе я карти "підняв" (у мене листів з двадцять - половина Чернігівщини, і частина західного узбережжя Київського водосховища). І компасом умію користуваться... В училищі топографію вчили...
24.01.2026 17:14 Відповісти
Паперових?) Раритет уже мабуть... Останього разу день у 86-87 тримав у руках... Обрізав сітку, з Першим відділом обрізки палив під Акт... У Києві і Біличах топофабрик же не є(((
24.01.2026 18:29 Відповісти
Ну, а у мене - є... На карті 1986 року, навіть Славутича немає...Справ і зліва від залізничної лінії, яка йде з БРСР, на Чернігів - суцільний лісовий масив... Я, просто, звик до паперових носіїв, і не маю великого бажання надіяться на електроніку... Вона частіше підводить, ніж звичайна карта з компасом...
24.01.2026 18:44 Відповісти
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
23.01.2026 18:39 Відповісти
я думал он давно захвачен!как же так а где же вяличие?он же в 12км от бухмута!
24.01.2026 09:26 Відповісти
 
 