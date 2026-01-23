Квартал за кварталом: бригада "Хартія" проводить зачистку Куп’янська від окупантів

Сили оборони України продовжують активну операцію з витіснення російських загарбників із Куп’янщини. Як повідомляє Цензор.НЕТ, пошуково-ударне угруповання "Хартія" проводить інтенсивну зачистку Куп’янська, методично ліквідуючи ворожі осередки опору.

Опубліковані кадри бойової роботи демонструють фрагменти складних вуличних боїв. Піхотинці 4-го батальйону бригади "Хартія" крок за кроком просуваються містом, знищуючи живу силу ворога та звільняючи центральні квартали від присутності окупантів.

Деталі операції в Куп’янську:

  • Вуличні бої: Українські воїни діють у щільній міській забудові, вибиваючи загарбників із захоплених будівель.

  • Результативність: Піхотинці один за одним зачищають кожен під'їзд, не даючи окупантам можливості закріпитися або організувати контрнаступ.

  • Мета: Повне очищення центру міста та подальша деокупація Куп’янського району.

"Пошуково-ударне угруповання "Хартія" продовжує зачистку Куп’янська – піхотинці 4-го батальйону бригади один за одним знищують ворога, витісняючи загарбників з центру міста. Операція зі звільнення Куп’янщини триває!" — зазначають у підрозділі.

Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі
23.01.2026 14:07 Відповісти
в мене одне питакння. Вперше за 4 роки - ЗИМА -15 була. Дніпро замерзло такк що Хамфей пройде не тошо квадрацикли та снігоходи. ТАм через ДНПРО між ЕНЕРГОДАРОМ і Каховкою на протязі 200 кму ОРКІВ ***** такого нема оборони яка була під час контронаступу 2023 року. ***** і не планувавли орків відкинути зимою по замерзшому ДНІПРу у Крим. *******. треба лізти там де нас чекають... і по одній людині...
23.01.2026 23:35 Відповісти
Хартія показує результат тому що там добровольці воюють в тому числі багато колумбійців від 20 до 30 років з прекрасною фізичною підготовкою яким платять по 4 тисячі євро. Якби влада не п-ла гроші і в 22 році організувала такі бригади то про війну вже би забули.
24.01.2026 00:01 Відповісти
 
 