Квартал за кварталом: бригада "Хартія" проводить зачистку Куп’янська від окупантів
Сили оборони України продовжують активну операцію з витіснення російських загарбників із Куп’янщини. Як повідомляє Цензор.НЕТ, пошуково-ударне угруповання "Хартія" проводить інтенсивну зачистку Куп’янська, методично ліквідуючи ворожі осередки опору.
Опубліковані кадри бойової роботи демонструють фрагменти складних вуличних боїв. Піхотинці 4-го батальйону бригади "Хартія" крок за кроком просуваються містом, знищуючи живу силу ворога та звільняючи центральні квартали від присутності окупантів.
Деталі операції в Куп’янську:
-
Вуличні бої: Українські воїни діють у щільній міській забудові, вибиваючи загарбників із захоплених будівель.
-
Результативність: Піхотинці один за одним зачищають кожен під'їзд, не даючи окупантам можливості закріпитися або організувати контрнаступ.
-
Мета: Повне очищення центру міста та подальша деокупація Куп’янського району.
"Пошуково-ударне угруповання "Хартія" продовжує зачистку Куп’янська – піхотинці 4-го батальйону бригади один за одним знищують ворога, витісняючи загарбників з центру міста. Операція зі звільнення Куп’янщини триває!" — зазначають у підрозділі.
