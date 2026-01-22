Втрати РФ зросли із 14 тис. до 35 тис. на місяць порівняно з минулим роком, - Зеленський

Нині Росія втрачає 35 тис. солдатів на місяць, тоді як минулого року цього місяця фіксувалося 14 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Втрати РФ зросли у понад двічі

Так, Зеленський зазначив, що російські втрати найбільші з тих, що у них взагалі коли-небудь були.

"Тому я просто ділюся з вами реальною статистикою, а вона - 35 тис. вбитих на місяць, 35 тис. солдатів. Минулого року в цей місяць це було близько 14 тис.", - сказав президент.

Скільки РФ мобілізує?

Зеленський зазначив, що Росія щомісяця мобілізує 40-43 тис. осіб, а почала втрачати 45 тис.

"З цих 43 тис. ви маєте знати, що десь 10-15% тікають і є певні поранені… Ви можете зрозуміти, що їхня армія перестала збільшуватися через наші дронові технології та наших операторів дронів", - розповів він.

