Втрати РФ зросли із 14 тис. до 35 тис. на місяць порівняно з минулим роком, - Зеленський

Зеленський про втрати РФ

Нині Росія втрачає 35 тис. солдатів на місяць, тоді як минулого року цього місяця фіксувалося 14 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Втрати РФ зросли у понад двічі

Так, Зеленський зазначив, що російські втрати найбільші з тих, що у них взагалі коли-небудь були.

"Тому я просто ділюся з вами реальною статистикою, а вона - 35 тис. вбитих на місяць, 35 тис. солдатів. Минулого року в цей місяць це було близько 14 тис.", - сказав президент.

Скільки РФ мобілізує?

Зеленський зазначив, що Росія щомісяця мобілізує 40-43 тис. осіб, а почала втрачати 45 тис.

"З цих 43 тис. ви маєте знати, що десь 10-15% тікають і є певні поранені… Ви можете зрозуміти, що їхня армія перестала збільшуватися через наші дронові технології та наших операторів дронів", - розповів він.

Оце так статист. Все знає, у всіх справах майстер. За цього всього не вистачає часу слідкувати за міндічами, галущенками, бакановими і наумовами.
22.01.2026 17:57 Відповісти
Підрахуй, навіщо ця інформація брехлива? Чому вони при таких втратах сунуть кожен день вперед? Або з вас хтось бреше, або ти працюєш на них.
22.01.2026 18:08 Відповісти
Так как джентельмены верят на слово, то тут карта Зеленскому и поперла или иначе говоря, не существует ничего невозможного, если ты п..добол.
22.01.2026 18:12 Відповісти
22.01.2026 17:57 Відповісти
Та кацапам все одно.Аби бабам бабки за дохляків платили
22.01.2026 18:01 Відповісти
22.01.2026 18:08 Відповісти
Розхідні кацапи закінчуються ,а індусів на фронт не заженеш....
22.01.2026 18:08 Відповісти
22.01.2026 18:12 Відповісти
Но они почему-то все на контракте. А у нас по всем дворам облавы. Но заканчиваются именно касапы, ну да
22.01.2026 18:25 Відповісти
Це ніт твоя заслуга оманський зрадник
22.01.2026 18:25 Відповісти
Так цинічно,жодного слова про втрати України. Якщо навіть в кращому випадку 1:5 ,то виходить що 7 тисяч українських воїнів гине... Приємного мало.
22.01.2026 18:37 Відповісти
*******?
22.01.2026 19:10 Відповісти
Він ним був від народження!
22.01.2026 19:48 Відповісти
Вже недовго зосталось - армія рашистів в агонії.
22.01.2026 20:10 Відповісти
 
 