Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 230 810 (+1 070 за добу), 11 596 танків, 36 516 артсистеми, 23 943 ББМ
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 230 810 осіб російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 230 810 (+1 070) осіб
- танків - 11 596 (+9) од.
- бойових броньованих машин - 23 943 (+5) од.
- артилерійських систем - 36 516 (+53) од.
- РСЗВ - 1 623 (+2) од.
- засоби ППО - 1 282 (+3) од.
- літаків - 434 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112 828 (+669) од.
- крилаті ракети - 4 190 (+0) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 75 416 (+178) од.
- спеціальна техніка - 4 049 (+1) од.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Минулого тижня поблизу н.п. Костогризове, що знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонської області, підірвався на невстановленому вибуховому пристрої автотранспорт командира "98-й ВДД" генерал-майора Руслана Євдокімова.
Повідомляється, що цей генерал разом із підрозділами "98-й ВДД" був спішно передислокований з Херсонської області до Запорізької, у зв'язку із виснаженням та втратою боєздатності "104-й ВДД". І згідно з попередньою інформацією, по дорозі туди отримав поранення нижніх кінцівок. Про летальний результат не йдеться, але, судячи з усього, на ноги бравий генерал скоро встати не зможе, бо найімовірніше, залишився він без нижніх кінцівок.
Ось він який на давнішньому фото цей генерал у всій красі.
Але тепер цей красавЄц, уви, без ніг.
