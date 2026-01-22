Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 230 810 (+1 070 за добу), 11 596 танків, 36 516 артсистеми, 23 943 ББМ

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 230 810 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 230 810 (+1 070) осіб
  • танків - 11 596 (+9) од.
  • бойових броньованих машин - 23 943 (+5) од.
  • артилерійських систем - 36 516 (+53) од.
  • РСЗВ - 1 623 (+2) од.
  • засоби ППО - 1 282 (+3) од.
  • літаків - 434 (+0) од.
  • гелікоптерів - 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112 828 (+669) од.
  • крилаті ракети - 4 190 (+0) од.
  • кораблі / катери - 28 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 75 416 (+178) од.
  • спеціальна техніка - 4 049 (+1) од.

Також дивіться: Прикордонники "Сталевого кордону" ліквідували ударними дронами понад 50 військових РФ. ВIДЕО

Топ коментарі
+18
@ (в перекладі):

Минулого тижня поблизу н.п. Костогризове, що знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонської області, підірвався на невстановленому вибуховому пристрої автотранспорт командира "98-й ВДД" генерал-майора Руслана Євдокімова.

Повідомляється, що цей генерал разом із підрозділами "98-й ВДД" був спішно передислокований з Херсонської області до Запорізької, у зв'язку із виснаженням та втратою боєздатності "104-й ВДД". І згідно з попередньою інформацією, по дорозі туди отримав поранення нижніх кінцівок. Про летальний результат не йдеться, але, судячи з усього, на ноги бравий генерал скоро встати не зможе, бо найімовірніше, залишився він без нижніх кінцівок.

Ось він який на давнішньому фото цей генерал у всій красі.
Але тепер цей красавЄц, уви, без ніг.

https://www.dialog.ua/images/news/cd93bb0a5be20fb462ec5930877a78c8.jpg
22.01.2026 09:07 Відповісти
Дякуємо , хлопці !
22.01.2026 07:21 Відповісти
+13
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
22.01.2026 08:13 Відповісти
Знищення ППО радує. Тепер ще Фьодоров доведе кількість тіл до 1500. Успіхів йому в цьому. Дякуємо.
22.01.2026 07:37 Відповісти
до 1667
22.01.2026 07:58 Відповісти
Хлопчисько язиком плеще як переляку..
22.01.2026 08:21 Відповісти
Поки Українці боронять Україну від орків ******, «народні засранці» у Харкові і не тільки, крадуть на посадах, усе що можуть з родичами!!

Дружина колишнього впливового депутата з Харкова отримала житловий сертифікат на майже 5,2 млн грн
Харківський депутат Володимир Бабаєв склав мандат у грудні 2025 року

22.01.2026, 05:54 https://dumka.media/ukr/author/yuriy-larin Юрій Ларін

https://dumka.media/ukr/suspilstvo/1768996734-druzhina-kolishnogo-vplivovogo-deputata-z-harkova-otrimala-zhitloviy-sertifikat-na-mayzhe-5-2-mln-grn
22.01.2026 08:05 Відповісти
https://www.dialog.ua/images/news/cd93bb0a5be20fb462ec5930877a78c8.jpg
Дважды обрезанный!
22.01.2026 12:06 Відповісти
 
 