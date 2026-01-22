Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 230 810 (+1 070 за сутки), 11 596 танков, 36 516 артсистем, 23 943 ББМ

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 230 810 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 230 810 (+1 070) человек
  • танков - 11 596 (+9) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 943 (+5) ед.
  • артиллерийских систем - 36 516 (+53) ед.
  • РСЗО - 1 623 (+2) ед.
  • средства ПВО - 1 282 (+3) ед.
  • самолетов - 434 (+0) ед.
  • вертолетов - 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 112 828 (+669) ед.
  • крылатые ракеты - 4 190 (+0) ед.
  • корабли / катера - 28 (+0) ед.
  • подводные лодки - 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 75 416 (+178) ед.
  • специальная техника - 4 049 (+1) ед.

Смотрите также: Пограничники "Стальной границы" ликвидировали ударными дронами более 50 военных РФ. ВИДЕО

+18
@ (в перекладі):

Минулого тижня поблизу н.п. Костогризове, що знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонської області, підірвався на невстановленому вибуховому пристрої автотранспорт командира "98-й ВДД" генерал-майора Руслана Євдокімова.

Повідомляється, що цей генерал разом із підрозділами "98-й ВДД" був спішно передислокований з Херсонської області до Запорізької, у зв'язку із виснаженням та втратою боєздатності "104-й ВДД". І згідно з попередньою інформацією, по дорозі туди отримав поранення нижніх кінцівок. Про летальний результат не йдеться, але, судячи з усього, на ноги бравий генерал скоро встати не зможе, бо найімовірніше, залишився він без нижніх кінцівок.

Ось він який на давнішньому фото цей генерал у всій красі.
Але тепер цей красавЄц, уви, без ніг.

https://www.dialog.ua/images/news/cd93bb0a5be20fb462ec5930877a78c8.jpg
22.01.2026 09:07 Ответить
+16
Дякуємо , хлопці !
22.01.2026 07:21 Ответить
+13
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
22.01.2026 08:13 Ответить
Знищення ППО радує. Тепер ще Фьодоров доведе кількість тіл до 1500. Успіхів йому в цьому. Дякуємо.
22.01.2026 07:37 Ответить
до 1667
22.01.2026 07:58 Ответить
Хлопчисько язиком плеще як переляку..
22.01.2026 08:21 Ответить
як з переляку..
22.01.2026 08:22 Ответить
Поки Українці боронять Україну від орків ******, «народні засранці» у Харкові і не тільки, крадуть на посадах, усе що можуть з родичами!!

Дружина колишнього впливового депутата з Харкова отримала житловий сертифікат на майже 5,2 млн грн
Харківський депутат Володимир Бабаєв склав мандат у грудні 2025 року

22.01.2026, 05:54 https://dumka.media/ukr/author/yuriy-larin Юрій Ларін

https://dumka.media/ukr/suspilstvo/1768996734-druzhina-kolishnogo-vplivovogo-deputata-z-harkova-otrimala-zhitloviy-sertifikat-na-mayzhe-5-2-mln-grn
22.01.2026 08:05 Ответить
Дважды обрезанный!
22.01.2026 12:06 Ответить
 
 