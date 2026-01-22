Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 230 810 (+1 070 за сутки), 11 596 танков, 36 516 артсистем, 23 943 ББМ
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 230 810 человек российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 230 810 (+1 070) человек
- танков - 11 596 (+9) ед.
- боевых бронированных машин - 23 943 (+5) ед.
- артиллерийских систем - 36 516 (+53) ед.
- РСЗО - 1 623 (+2) ед.
- средства ПВО - 1 282 (+3) ед.
- самолетов - 434 (+0) ед.
- вертолетов - 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 112 828 (+669) ед.
- крылатые ракеты - 4 190 (+0) ед.
- корабли / катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 75 416 (+178) ед.
- специальная техника - 4 049 (+1) ед.
Минулого тижня поблизу н.п. Костогризове, що знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонської області, підірвався на невстановленому вибуховому пристрої автотранспорт командира "98-й ВДД" генерал-майора Руслана Євдокімова.
Повідомляється, що цей генерал разом із підрозділами "98-й ВДД" був спішно передислокований з Херсонської області до Запорізької, у зв'язку із виснаженням та втратою боєздатності "104-й ВДД". І згідно з попередньою інформацією, по дорозі туди отримав поранення нижніх кінцівок. Про летальний результат не йдеться, але, судячи з усього, на ноги бравий генерал скоро встати не зможе, бо найімовірніше, залишився він без нижніх кінцівок.
Ось він який на давнішньому фото цей генерал у всій красі.
Але тепер цей красавЄц, уви, без ніг.
https://www.dialog.ua/images/news/cd93bb0a5be20fb462ec5930877a78c8.jpg