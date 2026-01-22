Пограничники "Стальной границы" ликвидировали ударными дронами более 50 военных РФ
Пограничники-операторы БПЛА РУБпАК "Aquila" бригады "Стальная граница" провели боевые вылеты на Курском направлении и поразили укрытия, технику и личный состав врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дроны догнали и ликвидировали 2 рашистов, которые пытались спрятаться в своих укрытиях среди лесистой местности.
На кадрах уничтожения:
- 4 укрытий
- 1 автомобиля
- 1 антенны
- 4 оккупантов
Кроме этого, воины добавляют, что ликвидировали около 50 военных РФ и еще больше их укрытий на Курском направлении.
