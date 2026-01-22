Пограничники "Стальной границы" ликвидировали ударными дронами более 50 военных РФ

Пограничники-операторы БПЛА РУБпАК "Aquila" бригады "Стальная граница" провели боевые вылеты на Курском направлении и поразили укрытия, технику и личный состав врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дроны догнали и ликвидировали 2 рашистов, которые пытались спрятаться в своих укрытиях среди лесистой местности.

На кадрах уничтожения:

  • 4 укрытий
  • 1 автомобиля
  • 1 антенны
  • 4 оккупантов

Кроме этого, воины добавляют, что ликвидировали около 50 военных РФ и еще больше их укрытий на Курском направлении.

