Пограничники "Стальной границы" ликвидировали ударными дронами более 50 военных РФ

Пограничники-операторы БПЛА РУБпАК "Aquila" бригады "Стальная граница" провели боевые вылеты на Курском направлении и поразили укрытия, технику и личный состав врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дроны догнали и ликвидировали 2 рашистов, которые пытались спрятаться в своих укрытиях среди лесистой местности.

На кадрах уничтожения:

4 укрытий

1 автомобиля

1 антенны

4 оккупантов

Кроме этого, воины добавляют, что ликвидировали около 50 военных РФ и еще больше их укрытий на Курском направлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники залетели дронами на 23 километра в тыл врага и разнесли артбатарею и технику рашистов. ВИДЕО

Смотрите также: Силы обороны минометным огнем ликвидировали двух оккупантов. ВИДЕО