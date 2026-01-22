РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16775 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
4 545 5

Пограничники залетели дронами на 23 километра в тыл врага и разнесли артбатарею и технику рашистов

Пограничники залетели в тыл врага на 23 километра и FPV-дронами разнесли артбатарею и технику оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пограничники разведывательно-ударных групп БПЛА бригады "Гарт" также поразили 3 пушки Д-30, грузовик и склад БК.

"Наиболее эффектной стала завершающая фаза операции, когда два дрона "открыли" дверь сарая, где лежали боеприпасы рашистов, а третий беспилотник нанес удар по боекомплекту", - комментируют бойцы под видео.

Кадры украинские защитники обнародовали в соцсетях.

Автор: 

армия РФ (22624) Госпогранслужба (7088) пограничники (1685) уничтожение (9679) дроны (6932)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Єдине, чого тут бракує, це гучного КАБУМУ від артилерійських снарядів 😁
показать весь комментарий
21.01.2026 23:03 Ответить
Гарна робота-виконавцям респект...
показать весь комментарий
21.01.2026 23:04 Ответить
А то головки без зарядів у кінці відео, Я вірно розумію що гільзи з пороховим зарядом зберігають окремо?
показать весь комментарий
21.01.2026 23:13 Ответить
Типовий експерт, у бабиній кофті….
показать весь комментарий
22.01.2026 07:59 Ответить
Кого маєш на увазі, обоснуй?
показать весь комментарий
22.01.2026 15:09 Ответить
 
 