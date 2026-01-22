Пограничники залетели дронами на 23 километра в тыл врага и разнесли артбатарею и технику рашистов
Как сообщает Цензор.НЕТ, пограничники разведывательно-ударных групп БПЛА бригады "Гарт" также поразили 3 пушки Д-30, грузовик и склад БК.
"Наиболее эффектной стала завершающая фаза операции, когда два дрона "открыли" дверь сарая, где лежали боеприпасы рашистов, а третий беспилотник нанес удар по боекомплекту", - комментируют бойцы под видео.
Кадры украинские защитники обнародовали в соцсетях.
