Пограничники залетели дронами на 23 километра в тыл врага и разнесли артбатарею и технику рашистов

Пограничники залетели в тыл врага на 23 километра и FPV-дронами разнесли артбатарею и технику оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пограничники разведывательно-ударных групп БПЛА бригады "Гарт" также поразили 3 пушки Д-30, грузовик и склад БК.

"Наиболее эффектной стала завершающая фаза операции, когда два дрона "открыли" дверь сарая, где лежали боеприпасы рашистов, а третий беспилотник нанес удар по боекомплекту", - комментируют бойцы под видео.

Кадры украинские защитники обнародовали в соцсетях.

