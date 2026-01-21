Пилоты батальона "Черный Стриж" уничтожили 2 вражеских БТР в ангаре на Сумщине

Пилоты батальона беспилотных систем "Черный Стриж" разбили вдребезги 2 БТР оккупантов во время боевых вылетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, техника была спрятана в ангаре, который рашисты обвесили сетками для маскировки.

На кадрах боевая работа украинских защитников на Сумском направлении.

Также сообщалось, что на Северослобожанском направлении уничтожены два российских ЗРК.

