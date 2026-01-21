Пілоти батальйону "Чорний Стриж" знищили 2 ворожі БТР в ангарі на Сумщині
Пілоти батальйону безпілотних систем "Чорний Стриж" розтрощили на друзки 2 БТР окупантів під час бойових вильотів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, техніка була схована в ангарі, який рашисти обвішали сітками для маскування.
На кадрах бойова робота українських захисників на Сумському напрямку.
- Також повідомлялося, що на Північнослобожанському напрямку знищено два російські ЗРК.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Багато нам не договарювалт про просунення орків... І в 2025 також
де контрольний ?