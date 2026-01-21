Пілоти батальйону "Чорний Стриж" знищили 2 ворожі БТР в ангарі на Сумщині

Пілоти батальйону безпілотних систем "Чорний Стриж" розтрощили на друзки 2 БТР окупантів під час бойових вильотів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, техніка була схована в ангарі, який рашисти обвішали сітками для маскування.

На кадрах бойова робота українських захисників на Сумському напрямку.

Дивіться також: Дронарі 116-ї бригади знищили 5 одиниць техніки окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Також повідомлялося, що на Північнослобожанському напрямку знищено два російські ЗРК.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус 5 гармат окупантів на Лиманському напрямку: бойова робота батальйону SIGNUM. ВIДЕО