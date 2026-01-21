Дронарі 116-ї бригади знищили 5 одиниць техніки окупантів на Куп’янському напрямку

Бійці 116-ї окремої механізованої бригади уразили дронами 5 одиниць техніки окупантів на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти під час бойових вильотів виявили та розтрощили техніку, що рухалася засніженою місцевістю в смузі відповідальності бригади.

Зокрема знищено:

  • 1 самохідну артилерійську установку;
  • 1 склад боєкомплекту;
  • 2 автівки;
  • 1 БпЛА "Молнія".

Ситуація в Куп’янську

У Куп’янську Харківської області російське угруповання скоротилося до кількох десятків військових, зосереджених в одному кварталі. Намагання ворога звузити плацдарм на лівому березі Осколу залишаються безуспішними.

Про це в ефірі "Суспільного" розповів начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил Віктор Трегубов

"Їх (російських підрозділів - ред.) не так багато залишилось... там є один квартал, де більшість росіян, які там залишились",- сказав Трегубов, зазначивши, що подальша ситуація залежатиме від результатів зачистки цієї ділянки.

"За результатами зачистки цього кварталу буде зрозуміло, що власне відбувається, але мова про кількадесят осіб у цілому", - додав речник.

21.01.2026 17:31
буханка це не автомобіль!))))
21.01.2026 17:58
 
 