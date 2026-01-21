Дронарі 116-ї бригади знищили 5 одиниць техніки окупантів на Куп’янському напрямку
Бійці 116-ї окремої механізованої бригади уразили дронами 5 одиниць техніки окупантів на Куп’янському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти під час бойових вильотів виявили та розтрощили техніку, що рухалася засніженою місцевістю в смузі відповідальності бригади.
Зокрема знищено:
- 1 самохідну артилерійську установку;
- 1 склад боєкомплекту;
- 2 автівки;
- 1 БпЛА "Молнія".
Ситуація в Куп’янську
У Куп’янську Харківської області російське угруповання скоротилося до кількох десятків військових, зосереджених в одному кварталі. Намагання ворога звузити плацдарм на лівому березі Осколу залишаються безуспішними.
Про це в ефірі "Суспільного" розповів начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил Віктор Трегубов
"Їх (російських підрозділів - ред.) не так багато залишилось... там є один квартал, де більшість росіян, які там залишились",- сказав Трегубов, зазначивши, що подальша ситуація залежатиме від результатів зачистки цієї ділянки.
"За результатами зачистки цього кварталу буде зрозуміло, що власне відбувається, але мова про кількадесят осіб у цілому", - додав речник.
