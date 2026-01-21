Полювання на "Буки": на Північнослобожанському напрямку знищено два російські ЗРК

На Північнослобожанському напрямку Сили оборони України завдали болючого удару по системі протиповітряної оборони окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки професійним діям підрозділу безпілотних систем (БПС) 8-го корпусу ДШВ Збройних Сил України було знищено дві одиниці техніки противника: ЗРК "Бук-М2" та "Бук-М3".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Українські воїни за допомогою аеророзвідки відстежили переміщення техніки окупантів та виявили їхні бойові позиції. Після підтвердження координат по цілях було нанесено точні удари, в результаті яких обидва зенітно-ракетні комплекси були повністю знищені.

Обставини знищення ворожої техніки: