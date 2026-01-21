Полювання на "Буки": на Північнослобожанському напрямку знищено два російські ЗРК
На Північнослобожанському напрямку Сили оборони України завдали болючого удару по системі протиповітряної оборони окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки професійним діям підрозділу безпілотних систем (БПС) 8-го корпусу ДШВ Збройних Сил України було знищено дві одиниці техніки противника: ЗРК "Бук-М2" та "Бук-М3".
Українські воїни за допомогою аеророзвідки відстежили переміщення техніки окупантів та виявили їхні бойові позиції. Після підтвердження координат по цілях було нанесено точні удари, в результаті яких обидва зенітно-ракетні комплекси були повністю знищені.
Обставини знищення ворожої техніки:
-
Мета ворога: Російське командування підтягнуло "Буки" близько до лінії фронту для підтримки дій своїх штурмових груп та спроби протидіяти українським безпілотникам і авіації.
-
Результат: Зайва самовпевненість дорого коштувала загарбникам - техніку було виявлено та ліквідовано у взаємодії з артилерійськими підрозділами Сухопутних військ.
"Ворог для підтримки дій своїх штурмових дебілів, а також для протидії добрим, гарним бешкетникам підтягнув "Бук-и". Близько підтягли, перестарались, за що і були оп#здюлені нашими сухопутними побратимами", - коментують успіх операції військові.
