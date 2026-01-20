Намагалися організувати прорив російських ДРГ на Сумщину у 2025 році: до 16 і 10 років засуджено агентів ФСБ, - СБУ

Реальні терміни ув’язнення отримали два агенти ФСБ, які готували прорив російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) у напрямку Сум навесні 2025 року.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Обох зловмисників затримали на одному з блокпостів регіону, коли вони поверталися після проведення дорозвідки біля військового об’єкта.

За допомогою розвідвилазки агенти намагалися завершити складання маршруту для проходу ворожої ДРГ з Брянської області вглиб території України поза локаціями Сил оборони.

Агенти ФСБ

У СБУ розповіли, що наразі один із зловмисників за сукупністю вчинених злочинів отримав 16 років тюрми. Ним виявився 60-річний громадянин рф, що проживав на Сумщині і вже притягався до відповідальності за поширення прокремлівської пропаганди.

Також читайте: Росіяни намагаються малими групами вночі перетнути кордон на Сумщині, але їх знищують ще на підходах, - 80-та ДШБ

Встановлено, що рецидивіст був завербований фсб через його родичів з росії. Після агентурного інструктажу він почав відстежувати координати блокпостів та запасних командних пунктів Сил оборони.

До злочинної діяльності він залучив свого 61-річного сусіда, якому суд призначив 10 років тюрми.

Фіксували військові об’єкти

Задокументовано, як чоловіки разом під виглядом поїздок на риболовлю об’їжджали прикордонну місцевість та приховано фіксували військові об’єкти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Готувалися атакувати воїнів ЗСУ "скидами" з квадрокоптерів в Одесі: СБУ затримала агентів РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Надалі зібрані відомості громадянин рф передавав куратору від фсб у вигляді голосових повідомлень.

Обох агентів визнано винними

За матеріалами Служби безпеки суд визнав обох агентів винними відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Коригував атаки по київських ТЕЦ: затримано агента російських та білоруських спецслужб, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж